Kuusi on iloinen nuorista, jotka pitävät esillä ilmastokriisiä ja muita vakavia ongelmia. Niiden ratkaiseminen ei kuitenkaan saa jäädä nuorten vastuulle. ”Jos me aikuiset olemme tehneet maailman, jossa on huono elää, on meidän vastuullamme korjata se.”