Anni Kaija on kirjannut jokaisen ostoksensa vuoden ajalta Exceliin – ”EU:n aikana ei ole ollut mitään vastaavaa”, sanoo asian­tuntija

Erityisesti ruoan hinta on viimeisen vuoden aikana noussut. Anni Kaija on tilastoinut kaikki ostoksensa tältä ajalta.

Turkulainen Anni Kaija, 27, on kirjannut jokaisen ostoksensa Excel-taulukkoon viime vuoden tammikuusta asti. Kaijan yleinen havainto viimeisen vuoden ajalta on, että kaikki on kallistunut.

”Ruoan lisäksi monet kauneudenhoitotuotteet ja palvelutkin ovat kallistuneet. Esimerkiksi Woltin hintaan on tullut palvelumaksu”, Kaija sanoo.

Anni Kaija.

Hän asuu kerrostalossa vuokralla avopuolisonsa kanssa. Asumiskulut pariskunta jakaa puoliksi ja muut menot kummankin tulojen ja kulutuksen mukaan mahdollisimman tasan. Kaijan kuukausitulot ovat viimeisen vuoden aikana pysyneet tasaisena, sillä hän käy vakituisessa töissä, josta maksetaan kuukausipalkkaa.

Työpaikalle hän ottaa lounaan aina mukaan tai syö sen etätöiden lomassa kotona.

”Teen usein kaalilaatikkoa tai muuta perusruokaa niin, että sitä riittää useammalle päivälle”, Kaija sanoo.

” ”Juustoa ei olla ostettu enää edes joka kuukausi, ja kalan kulutus on lähes loppunut.”

Ruoan hinnannousu on vaikuttanut Kaijan kulutus­käyttäytymiseen esimerkiksi siinä, että ruoan tilaaminen kotiin on vähentynyt. Lisäksi joidenkin paljon kallistuneiden ruokien ostaminen on vähentynyt.

”Juustoa ei olla ostettu enää edes joka kuukausi, ja kalan kulutus on lähes loppunut”, Kaija kertoo.

HS tutustui Kaijan Excel-kirjanpitoon. Siitä käy ilmi, miten esimerkiksi säännöllisesti ostetun kalkkuna­leikkeen hinta on noussut: siinä missä paketti maksoi vuosi sitten tammikuussa 2,69 euroa, sen hinta oli noussut heinäkuuhun mennessä 3,89 euroon ja joulukuussa jo 4,29 euroon. Hinta vaihtelee myös jonkin verran eri kauppojen välillä.

Kaijan kirjanpidosta selviää myös, että vapaan kanan munat kallistuivat maaliskuun ja elokuun välillä 1,99 eurosta 3,79 euroon.

400 gramman paketti kanan jauhelihaa taas maksoi vielä tammikuussa 2,49 euroa, mutta lokakuussa hinta oli noussut jo 3,25 euroon. Hunajamarinoitu kanan fileesuikale puolestaan kallistui tammikuun ja maaliskuun välillä 4,95 eurosta 5,49 euroon.

Kaija on monissa peruselintarvikkeissa siirtynyt syksyn aikana kauppojen omien merkkien tuotteisiin, joita ovat esimerkiksi Rainbow tai Pirkka.

Anni Kaija ostaa nykyään yhä enemmän kauppaketjujen omia merkkejä ja tarjouksessa olevia tuotteita.

Tilastokeskuksen tekemien laskelmien mukaan hintojen nousu näkyy erityisesti ruoan hinnassa.

”Kun kokonaisinflaatio oli joulukuun lopussa 9,1 prosenttia, se oli ruoan osalta 16 prosenttia”, sanoo yliaktuaari Kristiina Nieminen Tilastokeskuksesta.

Elintarvikkeiden osuus kotitalouksien keski­määräisestä kokonais­kulutuksesta ei ole kuitenkaan noussut kuin hieman: vuodesta 1995 lähtien elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osuus kokonais­kulutuksesta on vaihdellut 12,7 ja 14,2 prosentin välillä.

Eniten ovat tilastojen mukaan kallistuneet jauhot ja muut viljat: 35 prosenttia. Nieminen nostaa esimerkiksi kallistuneesta ruoasta myös naudan- ja sianlihan. Niiden hinta nousi viime vuonna 19 prosenttia.

”Korkeimmillaan se oli syyskuussa, jolloin naudan- ja sianlihan hinta oli noussut edellisen vuoden syyskuusta melkein 25 prosenttia”, Nieminen kertoo.

” Juuston hinta on noussut 25 prosenttia, kanan­munien hinta 37 ja voin 36 prosenttia.

Entäs kalan hinta, josta Kaija ja hänen puolisonsa ovat luopuneet kokonaan?

Tuoreen kalan hinta nousi viime vuoden aikana keskimäärin 26 prosenttia. Kalleimmillaan kala oli toukokuussa, jolloin sen hinta oli 49 prosenttia kalliimpaa kuin aikaisempana vuotena.

Tämä hintojen sahaaminen näkyi myös HS:n tammikuussa tekemässä ruokakori­vertailussa, jossa lohen hinta oli syyskuun hintoihin verrattuna laskenut S-kaupoissa mutta noussut Lidlissä ja K-kaupoissa.

Niemisen mukaan nimenomaan perus­elintarvikkeidenkin hinnat ovat todellakin nousseet: juuston hinta on noussut 25 prosenttia, kananmunien hinta 37 ja voin 36 prosenttia.

"Hintojen nousun huomaa kassalla jo ihan jokainen”, Nieminen sanoo.

Vähiten ovat hänen mukaansa nousseet pakastettujen marjojen ja joidenkin mausteyrttien hinta.

Kuuden tölkin Pepsi Max -pakkaus on Kaijan taulukossa noussut pikku hiljaa niin, että kun se maksoi tammikuussa 3,98 euroa ja maaliskuussa 4,09, niin joulukuussa se maksoi 4,49 euroa.

Talouspaperi (Emilia 8 rullan paketti, 5 kpl) maksoi tammikuussa 9,95 euroa, mutta joulukuussa jo 15,75 euroa. Excel-kirjanpidon mukaan vessapaperikin kallistui niin, että viisi pakettia (Soft Embo, 8 rullaa) maksoi tammikuussa 9,95 ja joulukuussa peräti 23,95 euroa.

”Pepsi on kallistunut hiljaa hiipimällä, mutta noissa papereissa hintaa vähän vääristää se, että tammikuun hinta oli Citymarketin yhteistarjous”, Kaija huomauttaa.

500 gramman viinirypälepaketin Kaija osti viimeksi tämän vuoden tammikuussa, ja hinta vuoden takaiseen oli kohonnut 2,25 eurosta 3,49 euroon.



” ”EU:n aikana ei ole aiemmin ollut mitään vastaavaa.”

Tilastokeskuksen Niemisen mukaan kokonaisinflaatio on ollut Suomessa korkeampi viimeksi vuonna 1982, jolloin se oli 16,2 prosenttia.

”1970-luvullahan nähtiin hurjia hinnannousuja, mutta EU:n aikana ei ole aiemmin ollut mitään vastaavaa”, Nieminen sanoo.

Hintoja ovat nostaneet välillisesti energian hinnannousu, joka vaikuttaa esimerkiksi tavaran kuljetukseen. Myös maataloudessa lannoitteiden ja rehun hinnat ovat nousseet, mikä vaikuttaa sitä kautta kuluttaja­hintoihinkin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti heti siihen, miten joitain elintarvikkeita on saatavilla.

”Viljan maailman­markkinahinnan nousu on vaikuttanut meillä ruoan hintaan useamman kuukauden viiveellä syksyn alussa”, Nieminen sanoo.

Anni Kaija ei ole hintojen noususta huolimatta luopunut kotimaisten kasvisten kulutuksesta, sillä se on hänelle tärkeä arvo.

Hän on kuitenkin oman ruokakorinsa puolesta huolissaan siitä, onko kohta tarjolla riittävästi Suomessa tuotettua ruokaa. Hän miettii, kuinka moni tuottaja panee pillit pussiin kasvavien tuotanto­kustannusten takia.

”Tiedän, että moni minunkin tutuistani on siirtynyt kuluttamaan ulkomaisia tuotteita hinnannousun takia”, Kaija sanoo.