Seksuaalisella vapautumisella on kääntöpuolensa: Vielä sata vuotta sitten varsinkin naiset joutuivat häpeämään seksuaalista aktiivisuuttaan. Nyt taas monia hävettää seksuaalinen kokemattomuus.

Kolmekymppinen Anne ei ole koskaan seurustellut tai harrastanut seksiä. Seksuaalinen kokemattomuus on usein salaisuus, josta ei puhuta ääneen – paitsi nyt.

Nolous, kaipuu ja suru. Näitä tunteita oma seksuaalinen kokemattomuus on Annessa herättänyt.

Nolous on tunteista voimakkain. Syy tunteeseen on ikä. Anne on vähän päälle kolmekymppinen, eikä hänellä ole lainkaan kokemusta seurustelusta tai seksistä.

”En ole edes pussannut ketään kymmeneen vuoteen”, Anne kertoo.