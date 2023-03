Wide ContentPlaceholder

Valtaosa meistä hahmottaa aikaa kuvina, mutta on myös ihmisiä, joille ei synny mielikuvia lainkaan. He ajattelevat kaiken sanoina tai numeroina, eivät lainkaan kuvina tai kuvioina.

Hyvinvointi | Hahmotus

Hahmotatko vuoden ympyränä vai janana? Sillä voi olla yllättäviä vaikutuksia

Ihmiset hahmottavat vuodenkierron mielessään eri tavoin: osalle vuosi on loputon ympyrä, joka etenee myötäpäivään, toiselle jana, jossa on alku ja loppu. Hahmottamisessa on kyse kokemuksesta, oppimisesta, kulttuurista ja perimästä. Kerro jutun lopussa, miten itse hahmotat vuoden.

Onko vuosi sinun mielessäsi ympyrä, jossa vuodenajat kiertävät toisiaan loputonta rataansa? Vai onko se jana, jolla on alku ja loppu? Vai ihan jotain muuta? Aina ei tule ajatelleeksi, että ihmiset hahmottavat asioita ja siis jopa aikaa hyvin eri tavoin. Yhdelle vuosi on kellotaulu, joka alkaa alhaalta ja etenee vastapäivään, kun taas toiselle tammikuu on kellotaulussa ylhäällä ja vuosi kiertää myötäpäivään.