Hyvinvointi

Lääke, josta tuli ilmiö

Harva lääke on herättänyt sellaista huomiota kuin diabeteslääke Ozempic, jota on kutsuttu myös ”Hollywoodin laihdutus­rokotteeksi”. Laihdutus­hypetys on saanut kysynnän räjähtämään, ja nyt lääke on loppunut monista apteekeista.

Semaglutidi-nimiseen vaikuttavaan aineeseen perustuvasta diabeteslääkkeestä on tullut maailmanlaajuinen ilmiö.

”Söin aamulla seitsemän jälkeen pienen sämpylän. Viiden aikoihin iltapäivällä aloin miettiä, että pitäisi varmaan syödä jotakin, vaikka ei ole yhtään nälkä”, kertoo Kaakkois-Pirkanmaalla asuva 60-vuotias Reijo. ”Kun lauantaiaamuna avasin jääkaapin oven, alkoi etoa niin paljon, että ovi piti sulkea ja siirtää aamiaista myöhäisemmäksi”, kertoo Kauhajoella asuva Kimmo, 48.