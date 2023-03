Tietovisailu on vakavaa hommaa, kirjoittaa Riku Rantala kolumnissaan.

Somepersoona kuvittelee, että Suomen kansalliskala on joutsen.

Iskelmäkonkari on tietävinään, että uutta vuotta juhlitaan toukokuussa.

Youtube-tähti mokaa miljonäärivisan ensimmäisen, sadan euron hassuttelukysymyksen.

Nämä tv-visailujen hupihetket tulevat aina välillä videoklippeinä vastaan sosiaalisessa mediassa, ja olen itsekin niille hörähdellyt.

En hörähtele enää: tuomarina lauantai-iltojen tv-tietokilpailussa olen nähnyt aitiopaikalta, miten hankalassa tilanteessa visailijat oikeasti ovat.

Kotikatsomosta olen huudellut kuvaruudun suuntaan oikeita vastauksia ylemmyyden­tuntoisena.

Toista on studiossa, jossa on kuuma, kirkkaat valot, pauhaava yleisö, tungettelevat kamerat ja tiukka kuvausaikataulu. Monelta tietoniekaltakin menisi pata jumiin ja jauhot suuhun.

Lisäpaineena on häpeä: jos ei tiedäkään (tai saa vastatuksi) jotain ilmiselvää asiaa, kilpailija voi pelätä joutuvansa naurunalaiseksi.

Osa katsojista vieläpä suuttuu tietämättömyydestä. Ehkä he kokevat tulleensa petetyksi – he ovat halunneet nähdä mestaruustason knoppimittelyä mutta joutuneetkin yleisöksi piirikunnallisiin.

” Vielä ei pysty kone meitä voittamaan.

Tietokilpailijoiden tietämättömyys on johtanut jopa yhteen kaikkien aikojen suurimmista media-alan skandaaleista.

Useita historian ensimmäisiä tv-tietokilpailuja nimittäin peukaloitiin Yhdysvalloissa härskisti, jotta draama ja jännite saatiin pidettyä yllä, katsojaluvut korkealla ja sponsorit tyytyväisinä.

Ei ole mikään ihme, että visailut ovat vanhimpia interaktiivisia ohjelmia ja klassisimpia tv-formaatteja. Yleisön suosikkeja ne olivat olleet jo radion kulta-aikoina.

Mikä meitä visailuissa erityisesti viehättää?

Tuomarin penkiltä olen huomannut, että ainakin uuden oppiminen, sosiaalinen vuorovaikutus, jännitys palkinnoista ja kilpailuhengen lietsominen.

Mutta väitän, että visailuista tekevät ajankohtaisia ennen kaikkea teknologia ja ajan henki.

Jokaiseen tietovisakysymykseen löytää halutessaan vastauksen muutamassa sekunnissa älypuhelimen avulla – mutta kun ihminen kykenee siihen itsenäisesti, tunnemme tyydytystä: vielä ei pysty kone meitä voittamaan.

Ja kun ajan henki on se, että populisti­poliitikot ja Venäjä ratsastavat ”vaihtoehtoisilla faktoilla” ja kyyniset mediamogulit levittävät valheiksi tietämiään salaliittoteorioita ihan vaan koska katsojaluvut ja mainostulot, on helpottavaa olla hetki tilanteessa, jossa oikeitakin vastauksia on olemassa.

Kirjoittaja on toimittaja, kirjailija ja tv-tuottaja, joka on päässyt Haluatko miljonääriksi -visailussa 30 000 euron kysymykseen saakka – ja mokannut. Haluatko miljonääriksi on Nelosen ohjelma, ja Nelonen ja Helsingin Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.