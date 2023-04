Main ContentPlaceholder

Hyvinvointi | Työelämä

Nämä merkit työssä paljastavat, että kaikki ei ole enää hyvin – Ota nämä seikat huomioon ennen kuin vaihdat työpaikkaa

On olemassa ensimmäisiä merkkejä, jotka paljastavat, että into nykyistä työtä kohtaan on alkanut hiipua. Työpaikan vaihto ei välttämättä ole paras ratkaisu, sillä motivaatio on mahdollista kääntää uuteen nousuun, sanovat asiantuntijat.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Tilaajille

Tässä jutussa asiantuntijat kertovat, mistä voi päätellä, milloin on oikea hetki vaihtaa työpaikkaa.

Huono päivä silloin tällöin kuuluu työelämään. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin merkkejä, joista voi päätellä, että kaikki ei ole kunnossa. Jos esimerkiksi jatkuvasti odottaa vain seuraavaa lomaa, voi motivaatio olla jo vakavasti luisussa. Työinnon laantumisesta saattaa kieliä myös tunne, että omaa työtä vahditaan jatkuvasti. Yhtäkään ajatusta ei ehdi ajatella rauhassa loppuun, saati keskittyä vaativimpiin asioihin.