Ajatteletko, että kuntosalitreeni on viikosta toiseen saman ohjelman toistamista? Painot kasvavat, mutta muuten mikään muu ei muutu.

Väärin luultu.

On totta, että salitreeni on usein tuttua kolmen sarjan ja kymmenen toiston takomista. Perinteisesti ajatellaan, että tämä on tapa kehitykseen: joka viikko lisätään joka liikkeeseen hieman painoja, jolloin voima ja lihas saadaan kasvamaan.