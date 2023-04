HS julkaisee kuvat vulvista, jotta ihmisten olisi helpompi hyväksyä itsensä sellaisina kuin he ovat

Miksi Helsingin Sanomat julkaisee kuvat 14 ihmisen vulvasta?

Olenko normaali? Sitä tavallisempaa ihmisyyteen liittyvää kysymystä tuskin onkaan.

Ulkonäköpaineet ovat valuneet myös jalkojen väliin. Kovin pitkään ei tarvitse selata internetin keskustelupalstoja, kun piirtyy melko vahva kuva siitä, millaiset genitaalit ovat halutuimpia.

Vulvalle ominaista on se, että se on piilossa. Siksi käsitys siitä, mikä on ”normaalia”, perustuu herkästi oppikirjojen yksinkertaistettuihin viivapiirroksiin tai pornoon.

Osalle ihmisistä omat sukuelimet aiheuttavat niin suurta häpeää, että he hakeutuvat leikkaukseen. Vulvia leikataan Suomessa terveydellisistä syistä kymmeniä vuodessa ja kauneuskirurgisesti monia lisää. Ulkomailla genitaalikirurgia on nouseva ilmiö.

Miksi Helsingin Sanomat sitten julkaisee lähikuvia paljaista vulvista? Siksi, että kuvasto siitä, mitä ihmisillä oikeasti on jalkojensa välissä, olisi moninaisempi. Mitä moninaisempaa kehokuvastoa media esittää, sitä helpompaa ihmisten on hyväksyä itsensä. Siinä voittavat kaikki.

Projekti sai innoituksensa brittilehti The Guardianin jutusta, jossa oli kuvattu sata vulvaa. Helsingin Sanomissa kuvattavia oli yhteensä 14. Kiitos heille kaikille luottamuksesta. Kuvattavien yksityisyydensuojaan on kiinnitetty erityistä huomiota: kuvat on käsitelty nimettöminä, eikä niitä tallenneta Helsingin Sanomien kuva-arkistoon.

Harvoin Helsingin Sanomissa on minkään jutun kuvia mietitty näin tarkkaan: mitä voimme näyttää ja miten. Juttu alkaa varoitustekstillä: tulossa on lähikuvia, jos et halua nähdä niitä, älä etene. Kuvat esitetään pieninä, eikä kukaan altistu niille huomaamattaan.

Toisaalta, onhan se vähän erikoistakin, että vulva – jonka kautta meistä jokainen on syntynyt – on niin tabu, että kuvien esittämisestä täytyy erikseen varoittaa. Etenkin tällaisena aikana, kun olemme jatkuvasti kyllästetympiä väkivalta- ja sotakuvastolle. Ruumiskuviltakaan harva on viimeisen vuoden aikana voinut välttyä. Tällä viikolla internetissä kiertää kurkunleikkausvideo.

Eivätköhän suomalaiset lukijat nämä kuvat kestä. Olemmehan saunakansaakin.

Seuraava projektimme koskee peniksiä. Peniksen ulkonäköön kohdistuu valtavasti paineita ja uskomuksia, ja myös siihen liittyvä kuvasto vaatii monipuolistamista. Alla olevalla lomakkeella haemme erilaisia ja eri taustoista tulevia malleja mukaan projektiin. Pidämme tarkasti huolta yksityisyydestäsi.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien lifestyletoimituksen esihenkilö.