Rap-artisti Jouni Viitala päätti kolmekymppisenä lakata vastaamasta odotuksiin ja käynnisti parin vuoden kokeilun, jonka aikana hän ”tekisi asiat fiiliksen mukaan”. Löytyi elämäntapa, johon kuuluvat tonnin kuukausitulot ja pyrkimys tuottaa ympärilleen mieluummin hyvää kuin haittaa.

Jouni Viitala, 48, astuu luontopolulta sivuun ja kiikaroi tiettyä kuusta. Kyllä vain, oksien suojassa lepäilee tuttu sarvipöllö.

Viikonloppuisin Helsingin Vanhan­kaupungin­lahden luonnon­suojelualue on täynnä ulkoilijoita. Mutta nyt on tavallinen tiistai, ja suurin osa ihmisistä on töissä, koulussa ja arjen kiireissä.