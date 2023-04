Yli 80 prosenttia maailman nuorista saa liian vähän päivittäistä liikuntaa. Nuorten liikkumaton elämäntapa vaikuttaa myöhempään sydänterveyteen, sanoo lääkäri Andrew Agbaje.

Paikallaan istuminen voi kasvattaa merkittävästi nuorten sydämen kokoa, kertoo tuore tutkimus. Tutkimuksessa vertailtiin 17-vuotiaiden liikuntatottumusten vaikutuksia sydänterveyteen.

"Paikoillaan istumisessa tuntikausia päivässä ei ole mitään hyvää. Se on automaattisesti lippu sairaalaan jossakin elämän­vaiheessa”, toteaa lääkäri ja kliininen epidemiologi Andrew Agbaje Itä-Suomen yliopistosta.

Andrew Agbaje

Tutkimus julkaistiin Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -tiede­lehdessä ja siihen osallistuivat Itä-Suomen yliopiston lisäksi brittiläiset Bristolin ja Exeterin yliopistot.

Tutkimukseen osallistui 530 brittinuorta, joiden sydämen rakennetta ja toimintaa selvitettiin ultraääni­tutkimuksella.

” ”Onko olemassa keino, jonka avulla oppitunneilla voitaisiin välillä seistä tai kävellä?”

Agbajen mukaan yhteiskunnassa olisi mietittävä, miten esimerkiksi koulupäivän aikana voitaisiin vähentää istumista.

”Onko olemassa keino, jonka avulla oppitunneilla voitaisiin välillä seistä, kävellä ja vaihtaa asentoa?” Agbaje kysyy.

”Nuoret istuvat ensin koko päivän koulussa, jonka jälkeen he siirtyvät useiksi tunneiksi puhelin kädessä sosiaalisen median ääreen. Ja he tekevät sen istuen tai maaten sohvalla”, hän sanoo.

Koronapandemia lisäsi Agbajen mukaan istumista entisestään.

”Nuoret istuivat kotonaan etäopiskelemassa, jonka jälkeen he siirtyivät verkko­yhteyteen kavereidensa kanssa”, Agbaje sanoo.

Agbaje huomauttaa, että elämä on nykyään aivan erilaista kuin isovanhempiemme sukupolvella, joka oli ulkona koko ajan. Jos halusi nähdä ihmisiä, piti oikeasti lähteä pois kotoa. Nuoren sukupolven teknologisten edistys­askeleiden vaikutus on tämä.

Nuoret pitäisi Agbajen mukaan saada liikkumaan. Maailman terveysjärjestön (WHO) tuoreiden arvioiden mukaan yli 80 prosenttia maailman nuorista saa liian vähän päivittäistä liikuntaa.

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten keskimääräinen paikallaan­oloaika oli lähes kahdeksan tuntia päivässä, ja reipasta tai rasittavaa liikuntaa harrastettiin noin 49 minuuttia päivässä.

Tutkijat havaitsivat, että sekä liikkumattomuus että reipas tai rasittava liikunta olivat yhteydessä suurempaan sydämen vasemman kammion massaan.

”Sydämen suurenemisen voi aiheuttaa sekä sydämen seinämän paksuuntuminen että kammion laajentuminen, joka kasvattaa sydämeen ennen pumppausta kertyvää verimäärää. Jompikumpi näistä tai molemmat”, Agbaje sanoo.

Sydämen vasemman kammion massan liiallinen kasvu ja heikentynyt toiminta voivat yhdessä tai erikseen lisätä sydämen vajaatoiminnan, sydän- tai aivoinfarktin sekä ennenaikaisen sydänperäisen kuoleman riskiä.

Nuoret perusterveet ihmiset saavat vain harvoin sydänkohtauksia, mutta riskit lisääntyvät iän karttuessa. Muutokset elimistössä tapahtuvat pikku hiljaa.

”Elimistö pyrkii vastaamaan muutoksiin vähentämällä kammioon kertyvää verimäärää, mikä näkyy sydämen kautta pumpattavan verimäärän, sykkeen ja verenpaineen kasvuna. Runsaan paikallaanolon jatkuessa ajan myötä edetään kuitenkin sopeutumisesta terveyshaittoihin”, Agbaje kuvaa.

Sykkeen noustessa ihminen hengästyy helpommin tai sydän jyskyttää rinnassa niin tiheästi, että sen pystyy itse kuulemaan. Monenlaiset rytmihäiriöt lisääntyvät sydämen laajetessa liikaa. Kun sydämen toiminta kasvun myötä heikkenee, siitä voi myös seurata selittämätöntä rintakipua.

Tässä tutkimuksessa nuorilta mitattiin myös kehon rasva- ja lihasmassa, verensokeri, rasva-arvot, tulehduksen merkkiaineet ja insuliinitasot. Huomioon otettiin myös mahdollinen tupakointi, sosio­ekonominen status ja perinnölliset sydän- ja verisuoni­taudit sekä liikemittarin avulla arvioitu paikallaanolo ja kevyt, reipas tai rasittava liikunta.

” Sydänterveyden kannalta parasta liikuntaa on esimerkiksi tunnin tai parin rauhallinen kävely päivittäin.

Agbajen mukaan myös liiallinen liikunta voi olla vaarallista sydämelle. Liikkumattomuus kasvattaa sydäntä kuitenkin kolme kertaa enemmän kuin reipas tai rasittava liikunta.

Kova harjoittelu, kuten maratonjuoksu tai raskas kuntosali­harjoittelu suurentavat myös sydäntä, mutta eivät läheskään yhtä paljon kuin paikallaanolo. Siksi mikä tahansa liikunta on parempi kuin se, että vain istuu paikoillaan kaiket päivät.

Sydänterveyden kannalta parasta liikuntaa on Agbajen mukaan kuitenkin esimerkiksi tunnin tai parin rauhallinen kävely päivittäin esimerkiksi kouluun tai työpaikalle. Myös rauhallinen uinti on hyödyllistä koko keholle ja on pitkällä aikavälillä hyväksi sydämelle.

”Ne saavat verenkierron tehokkaasti liikkeelle ja saavat sydämen lepäämään. Mittaus­tulosten perusteella kenellekään ei voi kehittyä sydänvaivoja kevyen liikunnan takia”, Agbaje sanoo.

Nuorille hän suosittelee kävelylle lähtemistä, vaikka sitten puhelin kädessä tai kuulokkeet korvilla, jos ei muuten tule liikuttua.