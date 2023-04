Herkko Miettinen ja Eva-Maria Asukas haaveilevat omasta asunnosta, paremmasta palkasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Nyt he avaavat tulonsa ja menonsa.

Missäs olette viimeksi matkustaneet?

Kysymys saa sairaanhoitaja­pariskunnan Eva-Maria Asukkaan ja Herkko Miettisen purskahtamaan nauruun.

Ehkä Kanariansaarilla? Lisää naurua.

Tukholmassa? Hekotusta.

No varmaan Tallinnassa on tullut käytyä? Huutonaurua.

Selväksi tuli: tämä pariskunta ei matkusta ulkomailla.

Eva-Maria Asukas ja Herkko Miettinen käyvät joka kuukausi läpi tulot ja menot.

Istumme Eva-Marian ja Herkon kotona Helsingin Pukinmäessä ja puhumme rahasta. Siis siitä, miten sairaanhoitajan palkalla tulee toimeen pääkaupunki­seudulla.

Aiheesta on keskusteltu paljon jo vuoden takaisen hoitajalakon aikana. Suomen Ammatti­liittojen Keskusjärjestö SAK:kin kertoi vastikään tehdystä selvityksestään, jonka mukaan hintojen nousun myötä useampi kuin joka kymmenes duunarityötä tekevä on suuressa köyhyys­riskissä.

Tässä kodissa tunnelma on kuitenkin valoisa. Asukkaat määrittelevät itsensä pariksi, jolla ”ei ole lapsia, autoa, asuntolainaa eikä sähkö­lämmitystä”.

He unelmoivat perheestä, omasta asunnosta, opinnoista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Ja jos elintasosta jotakin uupuisi, elämänlaatu näyttää olevan kohdillaan. Sille, mitä ei voi saada, voi nauraa.

Malmin sairaalan päivystys- ja valvontaosastolla tehdään myös yövuoroja. Herkko heräilee kotonaan yövuoron jälkeen.

Olohuoneessa näkee yhdellä silmäyksellä parin harrastukset: Lihastreeniä painoilla, pelaamista pelikonsolilla, kitaransoittoa, lukemista sekä elokuvien ja sarjojen katsomista. Viimeksi on katsottu Peacemaker ja The Boys -sarjat.

Eva-Mariaa ja Herkkoa yhdistää myös kiinnostus yhteis­kunnallisiin asioihin. Molemmat olivat ehdokkaina kuntavaaleissa vuonna 2021, Herkko vasemmistoliiton ja Eva-Maria Sdp:n listoilla. Eva-Maria oli ehdolla myös eduskunta­vaaleissa, jossa hän keräsi 1 596 ääntä.

”Soteasiat ovat lähellä sydäntä. Haluaisin vaikuttaa niihin tulevaisuudessa enemmänkin”, Eva sanoo. Hänen haaveenaan olisikin päästä opiskelemaan valtiotieteitä.

Mutta nyt istutaan keittiön pöydän ääressä ja pidetään ”taloushetki”. Se on Herkolla ja Eva-Marialla tapana joka kuukausi.

Taloushetkessä käydään läpi molempien tulot, siirretään talousrahaa yhteiselle tilille ja lasketaan, että kummallekin jää omaan käyttöön yhtä paljon rahaa.

Yleensä sitä jää kummallekin noin 200–400 euroa. Lisäksi rahaa pannaan säästöön omaa asuntoa varten, joskus enemmän ja joskus vähemmän.

Riitaa ei rahasta ole koskaan tullut.

”Vaikka suurta runsautta ei ole jaossa, olemme pragmaattisia”, Herkko sanoo.

Herkko aloittelee työvuoroaan Malmin sairaalan päivystys- ja valvontaosastolla.

Päivystys- ja valvontaosastolla työskennellessä saattaa joutua yllättäviin tilanteisiin. Ennen työvuoroaan Herkko kiinnittää työpaitaansa päällekarkaus­hälyttimen, joka näyttää vartijoille hänen sijaintinsa hädän hetkellä.

Herkko on töissä Malmin sairaalan päivystys- ja valvonta­osastolla. Hänen peruspalkkansa on 2808,77 euroa.

”Se on melkein huippu, mitä tällä alalla voi saavuttaa”, hän sanoo.

Lisäksi hän saa henkilö­kohtaista, harkinnan­varaista lisää 76,88 euroa. Ilta-, yö- ja viikonloppu­töistä maksetaan myös vuorolisiä. Viimeisen kolmen viikon ajalta sitä on kertynyt verojen maksun jälkeen 507 euroa.

Herkolla olisi mahdollisuus tehdä lisävuoroja, joista saa 150 euroa lisää vuoroa kohti. Lisävuoroista kertyvien vapaiden ja ”hälyrahan” maksun tulkintoja on kuitenkin kiristetty niin, että lisävuorot eivät enää kiinnosta.

”Ylityö kuluttaa”, hän toteaa.

Eva-Maria työskenteli aikaisemmin psykiatrisena sairaan­hoitajana Ylioppilaiden terveydenhoito­säätiössä, mutta irtisanoutui ennen eduskuntavaaleja. Nyt hän etsii uutta työtä.

Pariskunnan suurin yksittäinen menoerä on vuokra, 890 euroa.

Yksi tämän 61-neliöisen kaksion parhaita puolia on sen sijainti: Herkolla on noin kymmenen minuutin kävelymatka työpaikalleen Malmin sairaalaan. Kaksio on minimi­vaatimus, koska Herkko tekee myös yötöitä ja nukkuu päivisin, kun Eva-Maria puolestaan saattaa tehdä etätöitä kotona.

Heidän suurin haaveensa on kuitenkin oman ja tilavamman asunnon hankinta, mieluiten Pohjois-Helsingistä.

”Aikaisintaan vuoden 2024 loppupuolella, riippuen toki korkojen, asunto­markkinan ja taloustilanteen kehittymisestä ja siitä, miten palkat nousevat suhteessa inflaatioon”, Herkko pohtii.

Vuokralla asuvien talouteen sähkön hinnan nousu ja korkojen nousu eivät ole juuri vaikuttaneet. Sen sijaan ruoan hinnan nousu on saanut pariskunnan miettimään ostos­valintojaan entistä tarkemmin.

Vaikka Eva-Maria ja Herkko eivät matkustele ulkomailla, he käyvät usein perheidensä luona Turussa ja Joensuussa.

Eva-Maria on kotoisin Turusta ja valmistunut siellä sairaan­hoitajaksi ja fysio­terapeutiksi. Herkko on Joensuusta ja valmistunut sairaan­hoitajaksi Kaakkois-Suomen ammatti­korkeakoulun Savonlinnan kampukselta.

He tapasivat elokuussa 2019 ammattiliitto Tehyn koulutus­tilaisuudessa ja muuttivat seuraavana vuonna Helsinkiin yhteen asumaan.

Eva-Maria etsii kesäksi töitä, joten yhteistä lomaa ei ensi kesänä juuri tule olemaan. Suunnitelmissa on mökkeillä vanhempien vuokramökillä. Ainakin Herkko aikoo lisäksi osallistua joko Joensuun Ilosaarirock- tai Ilovaarirock-festivaaleille ja Hyvinkään Rockfestiin.

” ”Akuutti hoitotyö on addiktoivaa. Adrenaliini virtaa, ajatus kirkastuu, näkee selkeämmin.”

Jos palkka ei ole syy pysyä terveydenhuolto­alalla, niin mikä on?

”Hyvä puoli on ainakin se, että töitä riittää”, Eva-Maria sanoo.

Jos hän saisi opiskelupaikan valtio­tieteellisestä tiedekunnasta, hän voisi tehdä opiskelun ohessa keikkatöitä kesäisin, juhlapyhinä ja viikonloppuisin.

”Se antaa joustoa elämään.”

Herkolle tärkein motivoiva tekijä on työn sisältö:

Päivystys on sairaalan vaativimpia ja kiireisimpiä työpaikkoja, jossa hoitajat joutuvat reagoimaan mitä erilaisimpiin tilanteisiin. He hoitavat sairaus­kohtauksen saaneita, äkillisesti sairastuneita, onnettomuuden uhreja sekä psykoottisia ja päihde­riippuvaisia potilaita.

”Akuutti hoitotyö on addiktoivaa. Adrenaliini virtaa, ajatus kirkastuu, näkee selkeämmin”, Herkko sanoo.

Hän on saanut Sairaanhoitaja­liiton vuoden 2021 Nouseva tähti -tunnustuksen ansioistaan päivystys­työn huippuosaajana.

Herkko etsii välinevarastosta tarvittavia laitteita potilasta varten.

Yksi työn parhaita puolia on Herkon mukaan hyvä työyhteisö.

Plussaa on sekin, että hän saa työssään vastuuta ja mahdollisuuksia kehittyä.

Hän on mukana esimerkiksi uudessa vastuutiimissä, joka etsii ultraäänen avulla potilaan parasta mahdollista suoniyhteyttä silloin, kun sen löytäminen on vaativaa ja potilas tarvitsee suonensisäistä lääkettä tai nesteytystä.

”Aiemmin tämän työn tekivät lääkärit, nyt vastuu siirtyy sairaanhoitajille. Jossain vaiheessa toivottavasti neuvotellaan myös siitä, näkyisikö tämä palkassa”, hän sanoo.

Herkko arvostaa myös sitä, että voi itse vaikuttaa omiin työvuoroihinsa.

”Meillä on kuuden viikon työvuorolista ja autonominen työvuoro­suunnittelu eli ohjelma, jossa jokainen voi kliksutella itselleen haluamansa työvuorot.”

Herkko sanoo tekevänsä mielellään tuplavuoroja ja yövuoroja ja pitävänsä sen jälkeen pitkiä vapaita, kun taas perheelliset työntekijät valitsevat mieluummin aamu- ja iltavuoroja.

”Valinnanvapaus antaa tosi paljon hallinnan tunnetta omaan työhön.”

” ”Ei ihme, että kokeneemmat hoitajat siirtyvät vuokra­firmojen palvelukseen.”

Hoitajat puhuvat julkisuudessa paljon uupumuksesta.

Eva-Maria uskoo monen uupuvan siihen, että käskyt tulevat ylhäältä eikä omaan työhön voi vaikuttaa.

”Myös resurssipula aiheuttaa eettistä kuormaa, mikä purkautuu väsymyksenä”, hän sanoo.

Hoitajapulaa ovat Eva-Marian arvion mukaan vauhdittaneet myös kilpailukyky­sopimus, korona-aika ja massiivinen eläköityminen alalta.

”Alan arvostus ei näy työehto­sopimus­neuvotteluissa eikä korkeimman johdon teoissa”, hän sanoo.

Herkon mielestä alan palkkaus on nyt murroskohdassa. Oma palkka pitäisi hänen mukaansa alkaa kolmosella.

”Oma tuntipalkkani on 17,70 euroa, mutta vuokrafirmat tarjoavat esimerkiksi 23–25 euron tuntipalkkoja ja enemmänkin. Silloin kuukausipalkka voi olla 3 500 euron huitteilla. Ei ihme, että kokeneemmat hoitajat siirtyvät vuokrafirmojen palvelukseen”, hän sanoo.

Hän itse ei ole harkinnut vielä siirtymistä yksityiselle työnantajalle, sillä akuuttia päivystystä tarjoavat vain hyvinvointi­alueet.

”Mutta jos tarpeeksi mielenkiintoinen työ löytyy, josta saisi enemmän palkkaa, olisi tosi tyhmää olla lähtemättä.”

Hänellä onkin hallitusneuvottelijoille terveisiä.

”Sairaanhoitajilla on nyt joukkopako alalta. Olisiko aika olla reilu ja antaa meille syy jäädä?”