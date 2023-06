Ilmastoasiantuntijoiden mukaan yksittäisen ihmisen lentämisellä on merkitystä, kun halutaan vähentää päästöjä.

Lentokoneella matkustaminen näyttää kipuavan tänä vuonna ennätyssuosioon, eivätkä Euroopan reunalla asuvat suomalaiset ole siinä vähiten innokkaita.

Oikeastaan päinvastoin: Suomalaiset kuuluvat maailman ahkerimpiin matkustajiin. Suomalaiset aiheuttavat myös asukasta kohden mitattuna maailman toiseksi eniten lentopäästöjä, selviää The International Council on Clean Transportation -järjestön selvityksestä.

Viime vuonna Finavian lentoasemien kautta kulki yhteensä yli 15 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi lähes 190 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

”Nyt kaiketi puretaan koronan aikana patoutunutta matkustushalua”, arvioi erikoistutkija Johanna Niemistö Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Entä onko sillä väliä, paljonko yksittäinen suomalainen lentää?

Kysymys nousi esiin sosiaalisessa mediassa, kun HS uutisoi Anna-Katri Räihästä, joka vieraili kaikissa, yli 190:ssä maailman maassa ensimmäisenä suomalaisnaisena.

Ympäristökonsulttina työskentelevä Räihä sanoi, ettei yksityisten ihmisten lentämisen lopettaminen ratkaise ilmaston lämpenemisen ongelmaa.

Mutta entä jos kaikki matkustaisivat samaan tapaan kuin hän?

Sillä, valitseeko kesän lomakohteensa läheltä vai kaukaa, on merkitystä, Niemistö sanoo. Jos kaikki yhtäkkiä haluaisivat matkustaa kaikkiin maailman maihin, olisi se Niemistön mukaan täysin kestämätön päästöpiikki.

”Jos ajatellaan tulevaisuuden tavoitteita pienentää yksilötason hiilijalanjälkeä vuositasolle 2,5 hiilidioksiditonnia per henkilö vuoteen 2030 mennessä, niin jo yksittäinen edestakainen kaukolento voi ylittää tämän päästöbudjetin.”

Hänen mielestään etenkin lentomatkustuksella voi olla hyvin merkittävä rooli jokaisen hiilijalanjäljessä. Finnairin päästölaskurin perusteella lennolla Helsingistä esimerkiksi Pariisiin tai Malagaan ovat lennon päästöt yli puolet pienemmät kuin kaukolennolla vaikkapa Bangkokiin.

Päästö­kompensaatioita tarjoavan yleishyödyllisen Compensaten vastuullisuusjohtaja Niklas Kaskeala ihmettelee tapaa, jolla somessa ja perinteisessäkin mediassa ihaillaan elämäntapaa, joka on kestämätön.

”Unohdetaan täysin, että puolet lentämisen päästöistä on koko maailman väestöstä yhden prosentin aiheuttamia”, Kaskeala sanoo.

Noin 80 prosenttia maailman väestöstä ei lennä ollenkaan. Suomessa noin puolet.

Maailmanmatkailusta puuttuu Kaskealan mukaan oikeudenmukaisuuden aspekti myös siinä, että ilmastokriisin voima näyttäytyy eniten köyhissä maissa, joissa ihmiset eivät lennä tai ylipäätään matkusta. Siellä missä eniten kärsitään kuivuudesta ja luontokadosta, ihmisillä on vähiten mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastomuutoksen pysäyttämiseen.

Maailmanlaajuisesti lentoliikenteen osuus on 2–4 prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttamista suorista hiilidioksidipäästöistä.

Tutkijatohtori Michael Lettenmeier Aalto-yliopistosta sanoo, että luku on todellisuudessa ilmastovaikutuksiltaan paljon suurempi, pikemminkin noin 11–12 prosenttia.

Hän puhuu säteilypakotekertoimesta, jonka vaikutuksen suuruudesta ollaan tiedeyhteisössä erimielisiä.

”Lentokoneen hiilidioksidipäästöt eivät ole sama asia kuin lentämisen ilmastovaikutus”, Lettenmeier muistuttaa.

Pienemmässä prosenttiluvussa on hänen mukaansa mukana vain polttoaineen palamisessa syntyneen hiilidioksidin määrä. Kasvihuoneilmiötä lisää myös muiden palamistuotteiden, kuten vesihöyryn, aerosolien ja typen oksidien aiheuttama yhteisvaikutus ilmastoon.

Myös Syke:n vuonna 2019 tekemässä Lentomatkustuksen päästöt -raportissa viitataan tähän lentomatkustuksen ylimääräiseen päästökertoimeen.

”Jos pystyy jättämään kymmenen tunnin lennot väliin, se pienentää keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä noin neljäsosalla”, Lettenmeier sanoo.

Hän huomauttaa, ettei lentämistä vapaa-ajalla voi kutsua perustarpeiden tyydyttämiseksi. Hiilidioksidipäästöt ovat lentomatkailussa autoilua isommat. Kun matkustaa lomalle Lappiin autolla, siinä voi parhaimmillaan istua monta ihmistä, ja päästöt jakautuvat kaikkien kesken.

Hän myöntää, että Suomesta on monia muita maita vähän vaikeampi päästä maata pitkin Keski-Eurooppaan lomalle, mutta vaihtoehtojakin on.

”Tukholmasta on jo on nopeita junia vaikka minne Eurooppaan. Tallinnastakin niitä on tulossa, kun Rail Baltica valmistuu”, Lettenmeier sanoo.

Johanna Niemistön mukaan energiatehokkuudella ja uudella teknologialla on myös iso merkitys päästöjen vähentämisessä.

”Toisaalta kun lentomatkustuksen volyymi on suuri ja koko ajan kasvaa, myös uusiutuvien polttoaineiden tuotanto kuormittaa koko ajan enemmän ympäristöä”, hän sanoo.

Parempi ratkaisu olisi hänen mukaansa se, että muutetaan lentokoneiden käyttövoimaa kokonaan esimerkiksi sähköön.

”Sähkölentokoneiden kehitys on edennyt viime vuosina nopeasti ja noin 20-paikkaisista sähkölentokoneista on tehty ennakkotilauksia odottaen, että ne saadaan lyhyille reittilennoille käyttöön jo tämän vuosikymmenen puolivälissä”, Niemistö sanoo.

Osa asiantuntijoista pitää kuitenkin tätä aikataulua epärealistisena.

Kaskeala kertoo, ettei itse ole lentänyt lomalle kahdeksaan vuoteen. Hän ei silti halua syyllistää yksittäisten ihmisten valintoja.

”Kun prosentti kaikista maailman ihmisistä aiheuttaa puolet lentämisen päästöistä, voi siitä päätellä mitä tapahtuisi, jos kaikki käyttäytyisivät samalla tavalla kuin Räihä”, Kaskeala sanoo.

”Jokainen voi ehkä siitä päätellä, että kuinka ilmaston kannalta kestävää se lentäminen on.”

Lue lisää: Lento­matkustuksen määrän ennustetaan kipuavan liki ennätykseen tänä vuonna

Lue lisää: Suomalais­nainen sai käytyä kaikissa maailman maissa – Listan viimeinen maa kuuluu ”pahimmista pahimpiin”

Lue lisää: Turisti astuu koneesta shortsit ja t-paita yllään keskelle pakkasta – Syrjäisellä kentällä taotaan kaikkien aikojen matkailutalvea