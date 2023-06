Tunnista lämpöhalvaus. Jos kämmenselkää nipistäessä iho jää vähän koholle, on elimistössä nestevajaus.

Helteessä ihminen ensin hikoilee, kun kehon lämpötila alkaa nousta. Vaaran merkki on, jos hikoilu tyrehtyy.

”Hikoilu on tehokasta lämmönsäätelyä, koska se vie lämpöä mennessään”, kertoo sisätautien erikoislääkäri Robert Bergholm Pihlajalinnasta.

Kovassa kuumuudessa kuiva iho, huonovointisuus, sykkeen nousu ja päänsärky ovat ensimmäisiä merkkejä lämpöhalvauksen alkamisesta. Myös kova jano kertoo, että elimistö alkaa kuivua ja pitää juoda.

Lämpöhalvauksessa elimistö alkaa lämpimässä ilmassa tai vaikkapa saunassa lämmetä ympäristön vaikutuksesta. Elimistön normaalilämpö on 36,5–37 astetta. Kun lämpötila kohoaa lähemmäksi 39:ää astetta, lämpöhalvauksen oireet alkavat.

Bergholmin mukaan kehon lämpötila voi nousta helteellä hämmästyttävän nopeasti raskaan fyysisen rasituksen aikana, jos vaatetusta on liikaa eikä keho pääse tuulettumaan. Näin voi käydä hellepäivänä nurmikkoa leikatessa, urheillessa tai armeijassa marssiessa

Jos olo heikkenee lisää ja kehon lämpötila nousee entisestään, voi seurata heikotusta, näköhäiriöitä ja sekavaa puhetta. Tällöin kyseessä on lämpöhalvaus, eikä sen saanut pysy enää oikein pystyssä.

”Joskus lämpöhalvauksesta seuraa ripulia ja pahoinvointiakin”, Bergholm sanoo.

Hyvä keino seurata elimistön nestetasapainoa on virtsan väri. Vaaleankeltainen pissa on normaalia, mutta mitä tummempaa väri on, sitä kuivempi on myös elimistö.

Nestevajauksesta elimistössä kertoo myös se, että kun nipistää kämmenselkää pinsettiotteella, iho ei palaudu heti takaisin vaan jää vähän koholle. Ihon joustavuus vähenee kuivuessa.

Jos ihminen kuumuudessa menettää tajuntansa, kannattaa kutsua heti apua paikalle ja soittaa hätänumeroon 112.

Suorassa auringonpaisteessa helteellä uhkaa myös auringonpistos, joka aiheuttaa pahoinvointia ja päänsärkyä ja liittyy usein lämpöhalvaukseen.

Lämpöhalvauksen uhatessa alkaa hengästyttää, kun syke nousee ja verenpaine laskee. Helteellä kannattaa hakeutua heti varjoon ja juoda jotain, jos sydän alkaa tykyttää kovemmin ja alkaa heikottaa. Varjossa kannattaa heti vähentää vaatetusta, jos sitä on liikaa.

”Lievään lämpöhalvaukseen tepsii vesi, mutta koska urheillessa hien mukana haihtuu paljon suoloja, kivennäisvesi tai urheilujuoma helteellä voi olla parempi janojuoma. Veteen voi sekoittaa myös ihan ruokasuolaa”, Bergholm neuvoo.

Mikä tahansa syöminen parantaa hien mukana menetettyjä suoloja. Jäätelö, joka on lisäksi viileää, sopii Bergholm mielestä mainiosti ehkäisemään lämpöhalvausta.

Alkoholi, tee ja kahvi sen sijaan vähentävät nestettä kehossa entisestään, joten ne eivät ole parhaita mahdollisia hellejuomia.

Tehokas viilennyskeino helteellä on ihon kostuttaminen vedellä, märällä viileällä pyyhkeellä tai pesusienellä. Myös rannalla kastautuminen viilentää elimistöä hyvin.

”Kuumelääkkeet eivät lämpöhalvauksessa laske elimistön lämpöä samaan tapaan kuin kuumeessa”, Bergholm sanoo.

Koska munuaisten tehtävä on poistaa nestettä elimistöstä, ne kuormittuvat kun elimistössä on nestehukka ja verenpaine laskee. Siksi kuumetta laskevat lääkkeet voivat lämpöhalvaustilanteessa vaurioittaa munuaisia ja maksaa, joiden kautta ne poistuvat elimistöstä.

Muiden mukana liikkuessa, kuten jalkapalloa pelatessa, juoksutapahtumassa tai vaikka lasten kanssa uimarannalla, voi yhtäkkiä alkaa heikottaa. Silloin lepääminen, juominen ja ihon viilentäminen riittävästi yleensä helpottavat oloa. Juostessa helteellä voi olla hyvä välillä kävellä ja ainakin juoda ja syödä riittävästi.

Vanhuksilla nestetasapainon häiriö voi herkästi aiheuttaa naisilla virtsatieinfektion, kun virtsaneritys lämpötilan noustessa vähenee. Se on Bergholmin mukaan mahdollista, mutta ei kovin tavallista nuoremmillakin naisilla, jos virtsatieinfektio muutenkin vaivaa herkästi.

”Yleensä ihminen itse tietää ja tuntee kirvelyn, jos virtatieinfektio on alkamassa”, Bergholm sanoo.

Lämpöhalvaus tavallisesti helpottaa, kun elimistö on saanut viiletä. Jos hutera olo on kuitenkin kestänyt jo 2–3 tuntia eikä mene ohi, kannattaa käydä lääkärillä varmistamassa, ettei taustalla ole vakavaa sairautta.

Tänä kesänä puheenaiheeksi on noussut myös suonensisäinen nesteytys, jota yksityinen yritys aikoi tarjota festivaaleilla. Sen oli tarkoituksena perustaa nestetysasema Saaristo-festivaaleille ja tarjota halukkaille suonensisäistä kalium- ja magnesiumliuosta.

Se joutui kuitenkin perumaan tulonsa tapahtumaan, koska yhteistyössä viranomaisten kanssa ilmeni ongelmia.

Elvy -niminen yritys mainostaa tarjoavansa nestehoitoa perusterveille 18–65-vuotiaille aikuisille, jotka haluavat kohentaa vointiaan.

Useiden muiden asiantuntijoiden tavoin Bergholm suhtautuu festivaaleilla annettuun suonensisäiseen nesteytykseen kriittisesti. Sen yhteydessä pitäisi olla mahdollisuus verikokein tarkistaa, millainen kivennäisainevajaus elimistössä mahdollisesti on, hän sanoo.

”Terve ihminen sietää nesteytystä yleensä hyvin, mutta jos sattuu olemaan jokin sydämen tai munuaisten vajaatoiminta, nesteytys voi aiheuttaa nesteen kertymisen esimerkiksi keuhkoihin”, Bergholm sanoo.