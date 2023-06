Syöpätilastoissa näkyvät aiempien vuosikymmenien auringonoton seuraukset. ”Asenne oli, että tämän päivän puna on huomisen bruna”, kuvaa asiantuntija.

Helle on vallannut Suomen ja auringon ultraviolettisäteilyä mittaava uv-indeksi hehkuu oranssina ja keltaisena. Se merkitsee, että näinä päivinä olisi syytä suojautua auringon säteilyltä.

Siis välttää paahdetta, käyttää aurinkolaseja, suojata ihoa vaatteilla ja levittää aurinkovoidetta – runsaasti!

Katariina Ijäs

”Voiteen suojakertoimen tulisi olla 30–50 tai enemmän, ja sitä tulisi käyttää säästelemättä eli paljon enemmän, kuin suomalaiset yleensä käyttävät”, sanoo Allergia- iho ja astmaliiton ihoasiantuntija Katariina Ijäs.

Suomessa on kuitenkin hänen mukaansa jo melko hyvin ymmärretty, että jos altistaa itsensä ehdoin tahdoin auringon säteilylle, iho vanhenee nopeammin ja erilaisten sairauksien, kuten melanooman riski kasvaa.

Kauneusihanteisiin auringon riskien tiedostaminen ei ole Ijäksen mukaan vaikuttanut. Ruskettunutta ihoa pidetään edelleen hyvännäköisenä.

Vaikka todella vaaleaa ihoa arvostetaan esimerkiksi Aasiassa, Suomessa ilmiö ei juuri näy. ”Kalpeus trendaa niin Kiinassa, Japanissa kuin Koreassakin. Korealainen kosmetiikka nostaa päätään täälläkin, mutta valtavirtaa korealaiset kauneusihanteet eivät ole”, Ijäs sanoo.

Sen sijaan moni suomalainen on hänen mukaansa huomannut, että rusketuksen voi saada turvallisemmin voiteesta tai spray-pullosta kuin auringosta. ”Se on tosi hyvä”, Ijäs toteaa.

Aurinko ei kuitenkaan ole yksinomaan pahis, Ijäs muistuttaa.

Tietyissä ihosairauksissa, kuten atooppisessa ihottumassa, ultraviolettisäteily toimii lääkkeen tavoin.

Auringon uvb-säteilyn ansiosta iholla myös muodostuu D-vitamiinia.

Runsaskaan aurinkovoiteiden levittäminen iholle ei tutkimusten mukaan estä D-vitamiinin muodostumista silloin, kun uvb-säteilyn lähteenä on aurinko.

Melanooma on länsimaissa nopeimmin yleistyvä syöpä. Syöpäjärjestön tilastojen mukaan melanooma lisääntyy Suomessa viiden prosentin vuosivauhtia.

Vaikka nykyään jo osataan suojautua säteilyltä, tilastoissa näkyvät aiempien vuosikymmenien auringonoton seuraukset.

”Aiemmin ei ymmärretty uv-säteilyn kokonaiskuormituksen merkitystä ja muutenkin asenne oli sen kaltainen, että tämän päivän puna on huomisen bruna", Ijäs kertoo.

Tuoreiden tietojen mukaan nuoret naiset näyttävät sairastuvan ihosyöpään useammin kuin nuoret miehet.

Ihosyöpä johtuu lähes aina auringon ultraviolettisäteilystä, jota on kahdenlaista.

Uvb-säteily ruskettaa ihoa. Pahimmillaan se myös polttaa ja aiheuttaa juonteita, ryppyjä ja pigmenttimuutoksia.

Pitkäaaltoinen uva-säteily ei ole yhtä polttavaa, mutta se tunkeutuu ihossa syvemmälle.

”Molemmat lisäävät ihosyövän riskiä mutta uvb-säteilyä pidetään haitallisempana”, Ijäs sanoo.

Syövän kehittymiseen vaikuttaa hänen mukaansa ennen muuta säteilyn kokonaiskuormitus. Iho muistaa kaiken saamansa säteilyn. ”Jos kuorma kasvaa ihan pienestä lähtien paljon, se altistaa haitoille aikaisemmin.”

Toisaalta auringon aiheuttamia ihomuutoksia todetaan Ijäksen mukaan myös ihmisillä, jotka eivät ole koskaan palaneet, mutta joille säteilykuormaa on kertynyt iän myötä.

Tutkijat ovat arvioineet, että jopa 95 prosenttia ihosyövistä voidaan estää oikeanlaisella suojautumisella.

Ijäksen mukaan suojautuminen on tarpeen silloin, kun uv-indeksin arvo on kolme tai korkeampi. Etelä-Suomessa näin on yleensä toukokuusta elokuuhun, kauniina keskikesän päivänä kello 10–17. Suurimmillaan arvo on kello 11–15.

Suojautumistarvetta voi seurata Ilmatieteen laitoksen palvelusta.

Paras keino suojautua liialliselta säteilyltä on pysyä varjossa.

Varjossa oleilu voi puolittaa uv-säteilyannoksen. Sekään ei Ijäksen mukaan aina riitä: ”Jos vaikkapa uimarannalla asettuu aurinkovarjon alle, rantahiekka ja vesi heijastavat kuitenkin säteilyä. Aurinkovoide on tarpeen varjosta huolimatta.”

Toiseksi tehokkain keino on käyttää suojaavia vaatteita. ”Tumma, tiheästi kudottu kangas on tehokkaampi kuin ohut vaalea”, Ijäs toteaa.

Kolmas keino on käyttää aurinkovoidetta.

Sopivan suojavoiteen valintaan vaikuttaa Ijäksen mukaan ihotyyppi.

Ihotyypit on luokiteltu kuuteen eri ryhmään palamisherkkyyden mukaan. Tyypit 1 ja 2 ruskettuvat huonoiten ja palavat herkimmin. Tämän ihotyypin ihmisillä on myös korkein riski sairastua melanoomaan. Ihotyypit 3 ja 4 ruskettuvat helposti ja palavatkin toisinaan. Tyypit 5 ja 6 kestävät aurinkoa parhaiten.

Suomalaisista suurimmalla osalla on ihotyyppi 3, ja kolmanneksen iho kuuluu herkimpiin 1–2 ihotyyppeihin.

”Koska kuulumme tähän herkästi palavaan porukkaan, meidän kannattaa käyttää suojavoiteita, joissa suojakerroin on vähintään 30. Jos tietää kuuluvansa palamisherkkyydeltään ryhmään 1–2, olisi järkevää käyttää suojakerrointa 50 tai 50+”, Ijäs sanoo.

Suomalaisilla on Ijäksen mukaan myös taipumusta pihtailla voiteen määrässä. ”Jos voidetta levitetään liian vähän, se ei täytä lupaustaan”, hän sanoo.

Esimerkiksi kasvoihin voidetta tulisi Ijäkseen mukaan laittaa vähintään vajaan teelusikallisen verran.

Voide kannattaa levittää jo 20–30 minuuttia ennen ulos lähtöä, mahdollisesti jopa kahdesti. Voidetta pitäisi Ijäksen mukaan myös muistaa lisätä pitkin päivää. ”Jos viettää esimerkiksi päivää rannalla, hikoilu ja uiminen kuluttavat voidetta. Silloin voidetta pitäisi lisätä tunnin parin välein.”

Monella on Ijäksen mukaan mielikuva, että aurinkovoide on paksua, tahmeaa ja oudon tuoksuista mönjää.

Markkinoilla on kuitenkin hänen mukaansa nykyisin erilaisille ihotyypeille tarkoitettuja voiteita: täyteläisempiä, nopeammin imeytyviä ja hajusteettomia.

Myös moniin kosmetiikkatuotteisiin, kuten päivävoiteisiin, on lisätty uv-suoja.

Jos voiteen valinta tuottaa päänvaivaa, neuvoa voi Ijäksen mukaan kysyä apteekista.

Päivän päätteeksi aurinkovoiteet tulisi puhdistaa iholta. ”Ainakin herkkäihoiset voivat näin välttää mahdollisen ihoärsytyksen”, Ijäs sanoo.

Hyvin pienille lapsille ei aurinkovoiteita suositella lainkaan. Alle kaksivuotiaat tulisi Ijäksen mukaan suojata vaatteilla ja pitää poissa suorasta auringonpaisteesta. Lapsille on saatavilla myös uv-säteilyltä suojaavia vaatteita.

Yli kaksivuotiaille Ijäs suosittelee lasten aurinkovoidetta. ”Suojakerroin voi mielellään olla mahdollisimman suuri”, Ijäs sanoo.

Hän muistuttaa, että auringonvalossa niin lasten kuin aikuisten on myös tärkeää käyttää aurinkolaseja.

”Se ei ole pelkästään muodikasta vaan tärkeää silmien terveyden kannalta”, Ijäs sanoo. Uv-säteily voi pitkällä aikavälillä lisätä riskiä silmänpohjan ongelmiin ja edistää esimerkiksi harmaakaihin kehittymistä.