Info

Helsingin Sanomien verkkopalvelun käyttöehdot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Oikeudet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Vastuu sisällöstä

5. Kirjautuminen / rekisteröityminen palveluun

6. Henkilötietojen käyttö

https://oma.sanoma.fi/asiakastuki/helsingin-sanomat/hs-tilausehdot/tietosuojakuvaus

https://sanoma.fi/tietoa-meista/tietosuoja/tietosuojalauseke/

7. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

http://sanoma.com/fi/tietosuoja/evastekaytannot

8. Käyttökatkot

9. Kommentointi

10. Käyttöehtojen ja tilaushintojen muutokset

11. Ylivoimainen este

12. Reklamaatiot

13. Erimielisyyksien ratkaisu

14. Muut ehdot