HS:n lukeminen tummalla teemalla onnistuu nyt myös selaimella. Sovelluksella tummaa teemaa on jo voinut käyttää.

Helsingin Sanomien verkkosivuja on mahdollista lukea tästä päivästä alkaen tummassa tilassa. Jos laitteessasi on käytössä tumma teema, verkkosivut näkyvät automaattisesti tummataustaisina. Sivut noudattelevat käyttämäsi laitteen teemaa. Jos et ole muuttanut laitteesi asetuksia, et huomaa mitään eroa aiempaan.

Tumma teema on uutuutena käytettävissä HS:n verkkosivuilla kaikilla selaimilla tietokoneella tai mobiililaitteella. Android- ja iOS-sovelluksissa ominaisuus on ollut käytössä jo aiemmin.

Kun tumma teema on käytössä, sivuston vaalea värimaailma korvautuu silmille armollisemmalla mustalla. Kyse on osittain makuasiasta. Lisäksi joillain laitteilla tumma tila säästää hieman sähköä, kun näytön kuvapisteet on sammutettu tummilta alueilta.

Kaikki sisältö HS:n artikkeleissa ei välttämättä tue tummaa teemaa.

Jos olet kirjautunut sisään, asetukset eivät siirry laitteelta toiselle. Voit siis säätää tumman teeman jokaiselle laitteelle erikseen.

Voit kokeilla tummaa teemaa HS:n verkkosivuilla, vaikka tila ei olisikaan laitteellasi päällä. Alta löydät ohjeet, miten saat tumman tilan kytkettyä päälle

Ohje Näin laitat tumman teeman päälle verkkosivuilla Näin laitat tumman teeman päälle verkkosivuilla. Klikkaa kolmen viivan valikkoa sivuston ylälaidan oikeassa reunassa. Aukeavan löytyvän valikon oikeassa alakulmassa on ”Tumma teema” -kytkin. Vaihda kytkimestä päälle tumma teema.

Ohje Näin laitat tumman teeman päälle mobiilisivustolla Näin laitat tumman teeman päälle mobiilisivustolla. Klikkaa kolmen viivan valikkoa sivuston ylälaidan oikeassa reunassa. Aukeavan löytyvän valikon oikeassa alakulmassa on ”Tumma teema” -kytkin. Vaihda kytkimestä päälle tumma tai vaalea teema.

Ohje Näin laitat tumman teeman päälle Android-sovelluksessa Näin laitat tumman teeman päälle Android-sovelluksessa. Klikkaa kolmen viivan lisää-valikkoa oikeassa alkulmassa. Valitse asetukset. Teema-kohdassa valitse haluttu tila: Vaalea, Tumma tai Aseta järjestelmän perusteella.