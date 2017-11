Junkkari

Vihreiltä on happi loppu ja koko puolue on kadonnut – kannatuksen vajoaminen ei ole yllätys

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vihreillä on uusi

Aalto on puheenjohtajana

”Palaamme kysymykseen, miten ihmeessä on mahdollista, että meillä on esitys, jota kukaan ei kokonaisuutena kannata, jonka osia vain pieni hallitusporukka kannattaa, joka on perustuslaki- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden tyrmäämä, uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden vastainen ja ristiriidassa jopa hallituksen oman hallitusohjelman kanssa.”

Ehkä yllättävintä