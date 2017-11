Junkkari

Paavo Väyrysen luopumis­ilmoitus oli taitavaa teatteria – jonka avulla hän taitaa päästä presidentti­ehdokkaak

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt

Pitkän linjan

Sillä

Valitsijayhdistyksen

Väyrysen