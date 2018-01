Sauli Niinistön toinen presidenttikausi voi olla Suomen historian toiseksi pisin – ennätys on Mauno Koivistolla

Junkkari

Sauli Niinistön toinen presidenttikausi voi olla Suomen historian toiseksi pisin – ennätys on Mauno Koivistoll

Sauli Niinistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin

Jos

Joka tapauksessa

Mutta

Jos Niinistö