Ministeri Lintilällä on valikoiva muisti – keskustan tyrmäämä ansio­sidonnaisen työttömyys­turvan laajennus on todellisuudessa puolueen ikivanha tavoite Ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttaminen yleiseksi työttömyysvakuutukseksi on ollut vuosikymmeniä keskustan tavoite.