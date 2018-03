Riitaisan hallituksen suhteellisuudentaju kadoksissa – meppipaikkojen määrä on mitätön kuin koiravero, mutta tekoälyselonteko on maailman tärkein asia

Junkkari

Riitaisan hallituksen suhteellisuudentaju kadoksissa – meppipaikkojen määrä on mitätön kuin koiravero, mutta t

Politiikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/juhasipila/status/974580938096209920

Siniset olivat

Yksi meppipaikka

Olennaisinta

Mistä

Kuten sanottua

Kuten arvata

Tekoäly on