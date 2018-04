Junkkari

Pekkarisen yritystukiryhmän mahalasku osoittaa karun totuuden: Poliitikot eivät pysty tekemään elinkeinoelämää

Mauri Pekkarinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pekkarisen johtama

Yritystukiryhmän

Parlamentaarisen yritystukityöryhmän

Kieltämättä tilanne

Elinkeinoelämän keskusliitto

Vielä omituisemmaksi

Jo maaliskuun