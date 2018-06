Junkkari

sääntöjen mukaan puolueen ylintä päätösvaltaa käyttää puoluekokous. Se käsittelee suuret periaatekysymykset. Se päättää puolueen säännöistä. Se valitsee puolueen puheenjohtajiston, puoluesihteerin ja puoluevaltuuston.Puoluekokouksessa on siis paljon pelissä. Siellä päätetään linjasta. Siellä päätetään, kuka käyttää puolueessa valtaa.Keskusta aloitti 77. sääntömääräisen puoluekokouksensa perjantaina Sotkamossa. Jo nyt voi sanoa, että mikään ei muutu. Juha Sipilä https://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipila hakee jatkoa – ja sen hän myös saa, sillä haastajaa ei ole.Myös kolme istuvaa varapuheenjohtajaa pyrkii jatkokaudelle. Heistä Juha Rehula https://www.hs.fi/haku/?query=juha+rehula saattaa pudota ja Hannakaisa Heikkinen https://www.hs.fi/haku/?query=hannakaisa+heikkinen tulla tilalle. Ei sitäkään vallankumoukseksi voi kutsua.Puoluesihteeri Jouni Ovaska https://www.hs.fi/haku/?query=jouni+ovaska luopui, ja hänen paikalleen nousee joko Riikka Pirkkalainen https://www.hs.fi/haku/?query=riikka+pirkkalainen tai Jirka Hakala https://www.hs.fi/haku/?query=jirka+hakala . Pirkkalainen on ennakkosuosikki – mutta linjavaalista ei ole kyse. Aatteellisesti kaksikko on samasta puusta.Mikään ei siis muutu, vaikka keskustan tilanne on tukala.Puolueen kannatus on ollut alamäessä koko vaalikauden, ja näillä näkymin sitä odottaa ensi kevään vaaleissa rökäletappio. Puoluekokouksesta ei silti näytä tulevan kovin riitaisaa – ja siitä on kiittäminen Yleisradiota.Ylen torstaina julkistetussa kannatuskyselyssä keskustan kannatus nytkähti himpun ylöspäin ja kipusi yli 17 prosentin.Keskustalaisten toivo on herännyt. Odotettua itseruoskintabakkanaalia ei siis nähdäkään.Sen sijaan keskustalaiset menevät perjantai-iltana hyvillä mielin seuraamaan Sotkamon Jymyn ja Vimpelin Vedon pesäpallo-ottelua.viikonlopun puoluekokouksessa liittyy puolueen sääntöuudistukseen.Keskustan järjestötyöryhmä esittää sääntömuutosta, jonka mukaan puoluesihteerin valinta siirrettäisiin puoluekokoukselta puoluevaltuustolle. Puoluesihteerillä ei olisi myöskään jatkossa oikeutta osallistua hallitusneuvotteluihin.Ei kuulosta dramaattiselta.Mutta kun kuuntelee Ilmari Pokelaa https://www.hs.fi/haku/?query=ilmari+pokelaa , niin kyllä se taitaa sittenkin olla.Pokela on Kajaanista ja edustaa Pyykönpuron paikallisyhdistystä. Pokelan mielestä sääntöuudistuksessa on kyse siitä, että puolueen eliitti yrittää viedä vallan kenttäväeltä ja keskittää sen itselleen.”Se on tekopyhää!”, Pokela ärähtää. Tällä hän tarkoittaa sitä, että puolue-eliitti mieluusti juhlapuheissaan vastustaa vallan keskittämistä. Puheissa korostetaan, että valta ei saisi keskittyä Helsinkiin.”Mutta tässä asiassa puolueen herroille kelpaakin se, että kaikki langat ovat heidän käsissään”, Pokela sanoo.Sääntömuutoksen mukaan puoluesihteeri valittaisiin siten, että puoluehallitus esittäisi ja puoluevaltuusto päättäisi puoluesihteerin. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että puolueen puheenjohtaja pääsisi valitsemaan puoluesihteerin itselleen työpariksi.Kokoomus toimii näin.Pokelalle tämä ei käy.Pokelan mielestä keskustan voima on nimenomaan perustunut siihen, että se poikkeaa muista puolueista. Keskustan puoluejohto on aina joutunut erityisen tarkasti kuuntelemaan myös kentän ääntä.Niin. Se kuuluisa kentän ääni.valintatavan muutos olisi puolueen sisällä varmasti iso asia. Mutta sen voi nähdä myös niin, että sääntömuutos seuraa kehitystä, joka muutenkin on jo tapahtunut.Puoluesihteerien merkitys poliittisina toimijoina on viime vuosina ylipäätään vähentynyt kaikissa puolueissa.Aiemmin politiikan valmistelu tehtiin pitkälti puolueissa. Joka puolueella oli työryhmiä, joissa pähkäiltiin puolueen näkemyksiä eri kysymyksiin. Puoluetoimisto oli politiikan teon keskiössä, ja koska puoluesihteeri johtaa puoluetoimistoa, myös hänen painoarvonsa oli isompi.Nykyisin politiikan valmistelun painopiste on siirtynyt eduskuntaan ja valtioneuvostoon, joihin on kasvanut iso politrukkien rälssi. Samalla puoluetukea on leikattu, joka on syönyt puoluetoimistojen resursseja.Erityisen hyvin tämä muutos näkyy keskustassa, jossa valta on keskittynyt puheenjohtaja Juha Sipilälle ja tämän ykköspolitrukille Riina Nevamäelle https://www.hs.fi/haku/?query=riina+nevamaelle Hyvä esimerkki keskustan sisäisistä valta-asetelmista nähtiin viime vuoden lopulla, kun keskustalaiselle taustavaikuttajalle Kari Jääskeläiselle https://www.hs.fi/haku/?query=kari+jaaskelaiselle tarvittiin sijoituspaikka muutamaksi kuukaudeksi ennen kuin hän aloittaisi Sipilän avustajana.Puoluejohto laittoi Jääskeläinen keskustan puoluetoimistolle töihin – eikä vaivautunut kysymään asiasta puoluesihteeri Jouni Ovaskan mielipidettä. Ei vaivautunut, vaikka Ovaska on puoluetoimiston pomo.on puolueen operatiivinen nyrkki, kampanjapäällikkö ja järjestöväen käsikassara. Näin tiivisti puoluesihteerin roolin entinen keskustan politrukki ja nykyinen lobbari Anna-Mari Vimpari https://www.hs.fi/haku/?query=anna-mari+vimpari Suomenmaassa maaliskuussa.Vimparin mukaan puoluesihteerin tehtävä on erittäin vaativa. Siinä pitää olla aatteen paloa ja yhteistyökykyä, johtamis- ja toimeenpanokykyä, viestinnän ymmärrystä ja politiikan lukutaitoa.”Työhaastatteluna puoluekokous ei ole käytännöllinen”, Vimpari kirjoitti. Hänen mukaansa puoluekokousedustajilla ei ole mitään keinoa testata ehdokkaiden todellista osaamista.valintatavan muutokselle on monta hyvää perustelua. Keskustassa istuva puoluesihteeri on saanut vuodesta 2006 lähtien aina puoluekokouksessa vastaehdokkaan. Yritä siinä sitten kehittää puoluekonetta pitkäjänteisesti.Maailma on muuttunut. Ja sääntöjen on syytä muuttua siinä mukana.Mutta keskusta ei ole vielä valmis muutokseen. Se tuli selväksi perjantaina, kun kyselin puoluekokouspaikalla keskustalaisten näkemystä sääntömuutoksesta.Ei käy, oli yleisin vastaus.Sääntömuutos vaatisi puoluekokouksessa kahden kolmasosan enemmistön. Perjantaina edes muutoksen kannattajat eivät enää uskoneet sen läpimenoon. Päinvastoin moni muutoksen kannattaja otti etäisyyttä esitykseen. Ei se kuulemma niin tärkeä juttu olekaan.ihmeellinen kansanliike. Jo sen olemassaolo on suuri mysteeri. Muissa maissa vastaavat agraaripuolueet ovat elinkeinorakenteen muutosten myötä painuneet manan maille tai kutistuneet marginaaliin.Keskusta kuitenkin porskuttaa. Jos katsoo neljää edellistä eduskuntavaalia, keskusta on ollut niistä kolmessa suurin puolue. Sitä on vaikea ymmärtää, saatikka selittää.Ehkä selitys onkin se, että keskustassa ei mikään muutu. Ainakaan pintapuolisesti.Vaikka keskustan kannatustilanne on tukala, silti Sotkamossa on paikalla jälleen yli 2 000 kokousedustajaa. Se keskustan kuuluisa kenttä on kaikesta huolimatta puolueen suurin vahvuus.Kansallispukuisten keskustalaisten lippumarssi kokouksen avajaisissa oli täsmälleen samanlainen kuin kaksi vuotta sitten. Ja varmaan ihan samanlainen kuin kaksikymmentä vuotta sitten. Tai 80 vuotta sitten.

