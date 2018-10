Junkkari

Poliittinen lakko on todellinen täsmä­ase: Se nostaa demareiden kannatusta aina 2,3 prosentti­yksikköä – mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivan identtinen

”Keskustalaiset ovat ärsyttäviä, mutta kyselytunnilla muistuu mieleen että demarit ovat vielä ärsyttävämpiä”, sanoi eräs kokoomuksen edustaja

Työmarkkinatilanne

Suoranaisesti

Etenkin

Päiväni murmelina