Junkkari

Kokoomus julkisti vaalilauseensa: ”Luotamme Suomeen” – Mutta miksi slogan on niin ärsyttävä?

Kokoomus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoomuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puheista

Mutta miksi