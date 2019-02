Junkkari

Anne Bernerin suunnitelmat herättävät hämmennystä: Helsinki–Tampere-radan investoinnit rahoitettaisiin miljard

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime viikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtioneuvoston

Kaavailut

Mutta

Asiantuntijat

Lainan

Anne Berner

Mitä tästä