Junkkari

Antti Rinne myönsi Ylen tentissä olleensa väärässä asiassa, jonka avulla hän syrjäytti Jutta Urpilaisen

Sdp:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuossa vaiheessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harvemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteisöveron

Rinne myöntää Urpilaisen olleen oikeassa.

Urpilainen

Mutta palataan

Valtiovarainministeriössä

Yritin kysyä