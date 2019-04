Junkkari

Kommentti: Keskusta on outo puolue, joka on aina joko pääminis­terinä tai oppositiossa – mutta nyt keskustassa

Keskusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heti vaalien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitä paitsi

Eräs keskustan

Keskustan

Keskustan