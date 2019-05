Junkkari

Kommentti: Antti Rinteen ”vihreä kansan­rintama” kertoo politiikan isosta murroksesta

Antti Rinteen (sd) päätös kutsua hallitusneuvotteluihin keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp on monella tapaa historiallinen. Jos hallitusneuvotteluissa saadaan sopu, tuloksena on niin sanottu kansanrintamahallitus. Se on outo termi kaukaa historian hämärästä.