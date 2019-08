Junkkari

Opetusministeri Li Andersson lupasi palauttaa ”koulutuksen kunnian” – mutta sitten iski valtio­varain­minister

Koulutuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vasta aloittanut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aika vähällä se kunnia näköjään aiotaan palauttaa.

Opetusministeriössä

Perjantaina