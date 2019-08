Junkkari

Kommentti: Keskusta etsii kadonnutta identiteettiään identiteetti­politiikan vastustamisesta – johon kuuluu ke

”Hyvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kovasanaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/KarnaMikko/status/1166267919699009537

Samalla kun

Sinänsä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurvinen kertoi

Ilmastonmuutosta

https://twitter.com/KarnaMikko/status/1166279615834415105