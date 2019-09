Junkkari

Kokoomuslaiset hokevat kuin papukaijat ”ahkerista keskituloisista”, ja nyt Kai Mykkänen haluaa selittää miksi

Kirjoitin

https://www.hs.fi/haku/?query=timo+heinonen

https://www.hs.fi/haku/?query=kalle+jokinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Syy, miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kai Mykkänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy