Marko Junkkari Kuva: Kalle Kervinen / HS

Veteraani­polii­tikko Paa­vo Väy­rynen lä­hetti ai­kai­sin maa­nantai­aamuna tiedot­teen, joka oli todel­la hämmen­tävä.

Se tuntui olevan täysin irti ympä­röivästä todel­lisuu­desta.

Tiedotteessaan Väyrynen kertoi olevansa käytettävissä keskustan puheenjohtajaksi, ”jos kannatusta riittää”.

Siinä ei sinänsä ollut mitään yllättävää. Väyrysen ilmoittautumista keskustan puheenjohtajaksi saattoikin odottaa sen jälkeen, kun Väyrynen helmikuussa kertoi palaavansa keskustan jäseneksi.

Tässä mielessä hän on väsymätön.

Erikoista Väyrysen tiedotteessa oli kuitenkin se, että tekstissä ei sanallakaan mainittu koronavirusta.

Pandemia leviää ja kuolonuhrien määrä kasvaa. Koko maailma on kriisissä ja poikkeusoloissa.

Väyrynen sen sijaan referoi tiedotteessaan perussuomalaisten varapuheenjohtajan Riikka Purran ironista lausahdusta siitä, että keskustaa ei ahdingossaan ”auta edes terva, turve tai Väyrynen”.

Väyrysen mukaan Väyrynen tietysti auttaisi.

Mutta. Koronakriisin vyöryessä keskustan kannatusahdinko tai Väyrysen loppumaton vallanhalu tuskin ovat kellään päällimmäisenä mielessä.

Tällä hetkellä ei ole selvää edes se, koska keskusta ylipäätään valitsee itselleen puheenjohtajan.

Väyrysen ilmoituksen saama mediahuomio jäikin maanantaina niukaksi.

Niinpä Väyrynen lähetti saman tiedotteen puolenpäivän jälkeen uudestaan. Siltä varalta, että se olisi ”aamun kiireessä jäänyt huomiotta”.

Ei se jäänyt. Huomion vähäisyys johtui siitä, että asiaa ei nähty tässä tilanteessa uutismielessä merkityksellisenä.

Tällä hetkellä näyttää hyvinkin epävarmalta, että puolueet ylipäätään pystyisivät järjestämään puoluekokouksiaan alkukesästä.

Hallitus kertoi viime viikolla, että yli 500 hengen tilaisuudet on kielletty toukokuun loppuun asti.

Ensimmäisenä puoluekokouksensa lykkäämisestä kertoi Rkp. Puolue tiedotti perjantaina, että se peruu puoluekokouksensa, joka oli tarkoitus järjestää Vantaalla 15–17. toukokuuta.

Rkp ei vielä ilmoittanut uutta ajankohtaa kokoukselle. Puoluesihteeri Fredrik Guseff epäili tiedotteessa, että se voidaan järjestää aikaisintaan syyskuussa.

Myös vihreät ehti jo lykätä puoluekokoustaan. Se oli tarkoitus pitää Joensuussa 23.–24. toukokuuta. Uudeksi kokouksen ajankohdaksi vihreät ilmoitti 5.–6. syyskuuta. Paikkana on edelleen Joensuu.

Keskusta, kokoomus ja Sdp eivät ole vielä ilmoittaneet aikeistaan puoluekokoustensa suhteen.

Hyvin epätodennäköiseltä niiden järjestäminen kuitenkin näyttää.

Keskustan puoluekokous olisi tarkoitus järjestää kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna eli 5.–7.6. Vantaan Tikkurilassa. Samana viikonloppuna pitäisi olla myös kokoomuksen puoluekokous Porissa.

Sitä seuraavana viikonloppuna on Sdp:n puoluekokous Tampereella.

”Puoluekokouksen järjestäminen jatkuu ja varaudumme sen järjestämiseen aikataulussa”, kertoo Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

”Samalla noudatamme luonnollisesti viranomaisten ohjeita terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi ja varaudumme myös skenaarioon, jossa kokousta jouduttaisiin siirtämään”, Rönnholm sanoo.

Samoilla linjoilla on keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen. Hän kertoo, että poikkeavaan tilanteeseen tehdään parhaillaan suunnitelmaa.

Puoluekokouksen siirtäminen ei ole ihan läpihuutojuttu.

Puoluekokouksen järjestäminen ja siellä tehtävät päätökset määritellään hyvin yksityiskohtaisesti puolueiden säännöissä. Onhan puoluekokous puolueen ylin päättävä elin.

Puoluekokouksessa valitaan muun muassa puolueen puheenjohtajat. Ja monissa puolueissa myös puoluesihteeri.

Keskustan säännöissä ei ole mitään kirjausta tilanteesta, jossa puoluekokousta jouduttaisiin siirtämään.

Vaikka varsinaista linjausta ei vielä olekaan, keskustan puoluesihteeri Pirkkalainen sanoo tulkitsevansa asiaa niin, että kokouksen lykkääntyessä nykyinen puoluejohto jatkaa kauttaan siihen asti kunnes lykätty kokous järjestetään ja siellä valitaan puoluejohto.

Näin ollen Katri Kulmuni jatkaisi keskustan puheenjohtajana.

Kokoomuksen johdossa jatkaisi Petteri Orpo ja Sdp:ssä Antti Rinne.

Kun Sanna Marin valittiin joulukuussa pääministeriksi, ajatus oli, että hän nousisi kesäkuussa myös Sdp:n puheenjohtajaksi. Jos ja kun kokousta lykätään, puheenjohtajana jatkaa siis Rinne.

Mutta palataan vielä Paavo Väyryseen ja hänen maanantaiseen harkintailmoitukseensa.

Paavo Väyrynen on puolen vuosisadan aikana ollut peräti yhdeksän kertaa keskustan puoluekokouksessa ehdolla puheenjohtajaksi. Näin Twitterissä oli laskeskellut entinen kokoomuksen kansanedustaja Heikki Ollila.

Yhdeksästä Väyrysen puheenjohtajaehdokkuudesta viisi on johtanut hänen valintaansa, neljä ei. Väyrysen kannalta ongelmana on se, että viimeisestä valinnasta on kulunut aikaa jo 32 vuotta.

Väyrysen pyrkimisessä puheenjohtajaksi ei siis ole mitään ihmeellistä. Se vähän tuntuu kuuluvan keskustan puoluekokouksen traditioihin siinä missä kansallispuvut, maakuntalaulut ja asuntoautot.

Tiedotteessaan Väyrynen perusteli puheenjohtajaharkintaansa sillä, että hän oli helmikuussa liittyessään taas puolueeseen kuvitellut voivansa vaikuttaa keskustan aatteelliseen ja poliittiseen linjaan.

”Petyin pahan kerran”, Väyrynen kirjoitti. ”Puolueen johto suhtautui paluuseeni suorastaan ynseästi. Kukaan ei ole ottanut yhteyttä. Mielipiteitäni ei ole haluttu kuulla.”

Väyrynen valitti myös sitä, että keskustan äänenkannattaja Suomenmaa ei ole huomioinut häntä. Suomenmaa ei Väyrysen mukaan esitellyt lainkaan hänen uutta kirjaansa eikä uutisoinut hänen kevään mittaan kirjoittamiaan blogikirjoituksia.

Maanantaiaamuna tämä kuitenkin muuttui. Kello 7.59 Suomenmaa julkaisi tiiviin STT:n uutisen Väyrysen halukkuudesta palata keskustan johtoon.