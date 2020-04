Politiikassa ovat viime päivinä puhuttaneet kirjeet.

Viikonloppuna julkisuuteen nousi tasavallan presidentin Sauli Niinistön pääministeri Sanna Marinille (sd) lähettämä kirje, ja pääministerin vastaus siihen. Kirjeenvaihto koski presidentin ehdotusta erillisen asiantuntijaryhmän perustamisesta koronakriisin hoitamista varten.

Vastauksessaan pääministeri torjui ehdotuksen. Lue Niinistön viesti hallitukselle tästä.

Pääministeri Marin on saanut viime päivinä enemmänkin postia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on muutama päivä sitten lähettänyt pääministerille kirjeen, jossa esitetään kymmeniä kysymyksiä liittyen hallituksen toimiin koronavirus­epidemian torjumisessa.

Kysymyspatteriston on allekirjoittanut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Valtaosa kysymyksistä osuu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle, jossa eräät virkamiehet ovat HS:n kuuleman mukaan ehtineet jo tuskastua kokoomuksen esittämiin kysymyksiin. Lähinnä siksi, että kysymyksiä on todella paljon.

Samaiset virkamiehet ovat muutenkin – kuten arvata saattaa – kädet täynnä töitä koronakriisin setvimisessä.

Sinänsä asiassa ei ole mitään epäselvää. Eduskunnalla on oikeus kysyä ja hallituksella on velvollisuus vastata.

Ja näin hallitus aikoo tietysti myös tehdä.

Hallituksessa on silti tiettävästi päivitelty kokoomuksen kysymysten määrää. Kymmeniin kysymyksiin vastaaminen vie paljon aikaa.

Ja sitä paitsi hallituksessa nähdään, että valtaosaan kysymyksistä on jo aiemmin annettu vastaukset joko eduskunnan täysistunnossa tai puolueiden yhteisissä koronakokouksissa.

Kokoomuksen Mykkänen selittää kysymysten määrää sillä, että kansanedustajille on eduskunnan valiokuntatyössä jäänyt paljon avoimia kysymyksiä hallituksen koronalinjausten taustoista.

”Nyt kaikki nämä kysymykset on kerätty kootusti yhteen ja lähetetty hallitukselle vastattavaksi”, Mykkänen sanoo.

Mykkänen perustelee asiaa myös sillä, että kokoomus on moneen otteeseen julkisesti ilmoittanut tukevansa hallituksen toimia koronaviruksen torjunnassa.

”Me luotamme ja tuemme hallituksen esityksiä. Se kuitenkin samalla edellyttää, että saamme riittävästi tietoa.”

Moni kokoomusedustaja ei hänen mukaansa koe saaneensa valiokunnissa tarpeeksi tietoa.

Mykkänen sanoo, että ei usko kysymyksiin vastaamisen vaativan hallitukselta ja virkamiehiltä ylenpalttisesti ylimääräistä työtä.

”Kyllä hallituksella pitää olla vastaukset valmiina”, hän sanoo. Ja viittaa siihen, että hallitus on tehnyt historiallisen kovia päätöksiä, joilla on muiden muassa puututtu elinkeinovapauteen (ravintoloiden sulkeminen) ja vapaaseen liikkuvuuteen (Uudenmaan eristäminen).

Mykkäsen mukaan kirjeenvaihto on sujunut hyvässä hengessä. Pääministeri Marin on vastannut ja luvannut hallituksen toimittavan vastaukset.

Kun edustajat kysyvät, hallituksen on vastattava.

Hallitukselle on tiettävästi tuottanut päänvaivaa pohtia, mikä kokoomuksen kysymyspatteristo on viralliselta statukseltaan. Asiasta on ilmeisesti konsultoitu myös oikeuskansleria.

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan kansanedustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Näihin kirjallisiin kysymyksiin hallituksen pitää vastata 21 päivän kuluessa.

Vaikka kokoomuksen kysymyspatteristossa on yksittäisen kansanedustajan Kai Mykkäsen allekirjoitus, hallitus tulkitsi, että kyseessä ei ole kirjallinen kysymys.

Sen sijaan kysymykset tulkittiin tietopyyntönä.

Kansanedustajien tekemään tietopyyntöön hallituksen tulee vastata nopeammin kuin kirjalliseen kysymykseen eli 14 päivän kuluessa.

Mitä kokoomuksen kysymyksistä pitäisi ajatella?

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta.

Jotta eduskunta voisi hoitaa tehtäväänsä valtioneuvoston toimien valvojana, kansanedustajilla on tiedonsaantioikeus hallituksen tekemisistä. Kun edustajat kysyvät, hallituksen on vastattava.

Siinä ei ole mitään epäselvää.

Vaikka voi tuntua hassulta, että korkeat virkamiehet joutuvat keskellä syvää kriisiä käyttämään paljon työaikaansa kirjallisiin töihin, asia on itse asiassa äärimmäisen tärkeä.

Julkisen vallan käytön tulee aina perustua lakiin. Erityisen tärkeää lain – ja parlamentarismin pelisääntöjen – noudattaminen on näin poikkeusolojen aikaan.

Niistä ei ole varaa lipsua. Ei vaikka miten turhauttaisi vastata itsestään selviltä tuntuviin kysymyksiin.

Ja onneksi hallitus aikoo myös vastata.