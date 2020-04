Kuva: Kalle Kervinen

Kun valtiovalta kolme viikkoa sitten päätti eristää Uudenmaan muusta Suomesta, Uudenmaan maakuntaliitto reagoi välittömästi nettisivuillaan.

Se kertoi, mikä Uusimaa on.

Kyse ei ollut siitä, että syvän kriisin keskellä helposti ajautuu pohtimaan eksistentiaalisia kysymyksiä – ”kuka minä olen?” –, vaan pikemminkin puhtaasti siitä, että harva hahmottaa Uuttamaatta lainkaan.

Maaseudun tulevaisuus julkaisi uutisen otsikolla: Nämä ovat Uudenmaan kunnat – tiesitkö, että niitä on 26?

Totta tosiaan. Uudellamaalla on 26 kuntaa, ja asukkaita niissä lähes 1,7 miljoonaa. Se on noin 30 prosenttia Suomen väestöstä.

Pinta-alaltaan Uusimaa on noin kolme prosenttia Suomesta.

Uusmaalaiset ovat muita suomalaisia nuorempia. Työikäisten osuus väestöstä on 66 prosenttia.

Maakuntaliiton tietoiskuista selvisi muutakin kiinnostavaa.

Uudenmaan maakuntakukka on valkovuokko, maakuntalintu on mustarastas, maakuntakala on kuha ja maakuntanisäkäs on siili.

Maakuntakivikin löytyy, tietysti. Se on sarvivälke. Niitä pidetään kuulemma hyvinä kiuaskivinä.

Ja onhan Uudellamaalla myös oma maakuntalaulunsa – jota tosin kukaan ei osaa laulaa. Uusmaalaisten laulu ei tosiaankaan ole samanlainen illanistujaisten klassikkoveisu kuin Kainuun Nälkämaan laulu.

Jos Uusimaan sijasta karanteeniin olisi laitettu vaikkapa Kainuu, niin Kainuun liitto tuskin olisi twiittaillut faktoja maakunnastaan. Sen ei olisi tarvinnut, sillä kainuulaisilla on vahva tietoisuus omasta maakunnastaan. Kuten myös ulkopuolisilla Kainuusta.

Kainuulla, Etelä-Pohjanmaalla, Lapilla ja muilla maakunnilla on oma identiteetti, johon ihmiset samaistuvat. Uudellamaalla ei sellaista ole.

Kun helsinkiläinen puhuu ”maakunnista”, hän tarkoittaa pääkaupungin ulkopuolista Suomea. Helsinkiläinen ei siis miellä itsekin asuvansa maakunnassa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) vuonna 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan uusmaalaisten samaistuminen omaan maakuntaansa on kaikista maakunnista heikointa. Kyselyn mukaan uusmaalaiset identifioituvat maakuntaansa vahvemmin omaan asuinkuntaansa, Suomeen ja Eurooppaan.

Uusmaalaiset kokevat koko maailman itselleen läheisemmäksi kuin oman maakuntansa. Ihmiskunta on heille siis likeisempi viiteryhmä kuin uusmaalaisuus.

Uusimaa on toki yrittänyt brändätä itseään. Vuonna 2017 julkaistussa Uusimaa-ohjelma 2.0 -raportissa luodaan maakunnalle visioita ja strategiaa peräti vuoteen 2050 asti.

Raportin mukaan Uudenmaan visio kuuluu näin:

Helsinki Region 2050 – Cool & the most Vibrant region in Europe (Helsingin alue 2050 – viilein ja virkein alue Euroopassa)

Visiossa tiivistyy hienosti Uudenmaan identiteettiongelma.

On varmasti ihan perusteltua kutsua maakuntaa ”Helsingin alueeksi” sillä kasvavat kaupunkikeskukset ovat kaikkialla maailmassa aluekehityksen vetureita. Kansainvälisissä alueseminaareissa on selkeämpää puhua Helsingistä kuin jostain ihmeen New Landistä.

Mutta. Juurihan Maaseudun tulevaisuudesta opittiin, että Uudellamaalla on muitakin kuntia kuin Helsinki – itse asiassa 26 kuntaa: Espoo, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Kerava, Lohja, Loviisa, Porvoo, Myrskylä, Vantaa...

Esimerkiksi Karkkilassa identifioituminen Uusimaahan on maakunnan heikointa. Näin kertoi Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus.

Muuten Uudenmaan visio on sitä, mitä visiot tuppaavat olemaan: edelläkävijyyttä, yrittäjähenkisyyttä, ilmastoviisautta, aktiivisuutta, innovatiivisuutta, rohkeutta, yhteisöllisyyttä, urbaania sykettä ja pöhinää.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti tiistaina kantaa ihmisryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja vastaan. Erityisesti presidentti mainitsi torjunnan kohteiksi joutuneista ihmisryhmistä uusmaalaiset.

”Maakunnan väki on saanut korostetun identifioinnin, eikä maakuntakaan näin selvästi ole ennen erottunut. Ottamatta mitään kantaa Uudenmaan kulkurajoituksiin, muistutan, että ihan samoja ihmisiä täällä on kuin ennenkin”, presidentti kirjoitti.

Presidentti taitaa olla oikeassa.

Monia Etelä-Suomen pohjoispuolella asuvia ovat helsinkiläiset aina ärsyttäneet. Ja kieltämättä voihan se stadilaisten puhetapa ja nasaali käydä joskus hermoille.

Maakuntien Suomen ärsytys on kuitenkin aiemmin kohdistunut ”hesalaisiin”, ”Kehä III:n sisäpuolella asuviin” tai ”etelän ihmisiin” – ei niinkään ”uusmaalaisiin”.

Mutta nyt koronaviruksen rajoitustoimet ovat tehneet uusmaalaisista ihmisryhmän – johon voi kohdistaa ennakkoluuloja.

Uudestamaasta on siis tullut yksikkö. Siitä on tullut maakunta muiden joukossa.

Koronaviruksen rajoitustoimet ovat onnistuneet brändäämään Uuttamaata tehokkaammin kuin yksikään visiotyöryhmä.

Tosin ilo Uudenmaan uudesta maakuntaidentiteetistä näyttää jäävän lyhytaikaiseksi. Näillä näkymin Uusimaa on tarkoitus sote-uudistuksen osana pilkkoa viiteen osaan.

Helsinki jatkaisi näillä näkymin kaupunkina, jolle tulee ilmeisesti myös maakunnan tehtäviä. Muut neljä maakunnan kaltaista aluetta ovat ilmeisesti Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Vantaa/Kerava.

Näissä sote-itsehallintoalueissa sitten riittääkin brändäämistä.

Uudenmaan maakuntakiveä sarvivälkettä esiintyy etenkin pohjoisella Uudellamaalla Karkkilan ja Hyvinkään välisellä alueella.

Karkkilan ja Hyvinkään väliin osuu kuitenkin maakuntaraja. Sarvivälke voi siis tulevaisuudessa olla joko Länsi-Uudenmaan tai Keski-Uudenmaan maakuntakivi.