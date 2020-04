Lauantain Ilta-Sanomat kertoi, että Suomi myöhästyi EU:n yhteisistä koronatarvikehankinnoista ja jäi ainoana EU-maana ulos mahdollisuudesta osallistua yhteisiin hankintakierroksiin.

Sinänsä on harmillista, että Suomi ei ole mukana yhteishankinnoista – vaikka niillä ei ilmeisesti akuuttia suojavarustepulaa pystyttäisikään auttamaan.

Ilta-Sanomien uutisen huolestuttavin kohta oli kuitenkin ylijohtaja Päivi Sillanaukeen kommentti.

Sillanaukeelta kysyttiin, kenellä on vastuu siitä, että Suomi jäi näiden neljän jättimäisen suojavarustehankinnan ulkopuolelle.

”Jaa-a. En halua ohittaa meidän vastuussa olevaa kansliapäällikköä [Kirsi] Varhilaa. Voisit kysyä Pasi Pohjolalta [sijaistaa Varhilaa], että miten tähän kysymykseen vastattaisiin”, Sillanaukee vastasi IS:n mukaan.

Jutussa kerrottiin myös, että Sillanaukee oli todennut toimittajalle kansliapäällikkö Varhilan olevan lomalla – ja kehotti soittamaan hänen sijaiselleen.

Varhilan osalta kyse oli tiettävästi yhdestä vapaapäivästä todella pitkän työputken keskellä.

Syntyi siis kuva, että kansliapäällikkö vain lomailee, kun kansakunta on kriisissä. Eikä Varhila toisaalta päässyt vastaamaan syytöksiin.

Syyllisten etsintä jatkui sunnuntaina.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoi viikonloppuna, että hänellä ei ollut vielä viime viikolla tietoa siitä, että Suomi oli jäänyt EU:n koronatarvikkeita koskevan yhteishankinnan ulkopuolelle.

Sunnuntaina Sillanaukee ilmaisi IS:n haastattelussa, että ministerin tietämättömyys johtuu kansliapäälliköstä. Sillanaukee sanoi, että kansliapäällikkö Kirsi Varhilan vastuulla on hoitaa yhteydet ministereihin.

”En sitten tiedä, jos on niin, ettei viesti ole mennyt tai miten se viesti ei sitten ole mennyt ministereille. Meillä on ollut kuitenkin jo pidemmän aikaa päivittäin ministereiden tilannepalaveri käynnissä”, Sillanaukee sanoo.

Ylijohtaja sysäsi siis vastuun esimiehelleen. Joka ei sitä kuitenkaan suostunut ottamaan.

Kansliapäällikkö Varhila sanoi puolestaan maanantaina Ilta-Sanomien haastattelussa, että ministereiden kanssa kommunikointi ei ole kansliapäällikön yksinoikeus – vaan myös ylijohtajat käyvät suoraan keskusteluja ministerin kanssa.

”Kyllä ylijohtajat, jokainen vastuualueeltaan, raportoivat ja käyvät suoraan keskustelut ministerin kanssa. Ainoastaan siinä tilanteessa, jos asiassa tulee monia eri haaroja, kansliapäällikkö on asiassa mukana. Lähtökohtaisesti ei ole niin, että asiat kulkisivat kansliapäällikön kautta”, Varhila sanoi IS:ssä.

Sinänsä se, että kaksi virkamiestä sysää vastuuta epäonnistumisesta toisilleen, ei ole tavatonta.

Mutta nykyisessä tilanteessa se on erittäin huolestuttavaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on nimittäin keskeisessä roolissa koronakriisin hoitamisessa. Se on kriisissä toimivaltainen ministeriö, jota muut hallinnonalat tukevat.

”STM johtaa pandemian torjuntatoimia ja siinä tarvittavaa ministeriöiden yhteistoimintaa”, todetaan influenssapandemiaa varten tehdyssä kansallisessa varautumissuunnitelmassa.

Tämä tarkoittaa sitä, että STM:n kaksi ministeriä, Aino-Kaisa Pekonen ja Krista Kiuru (sd) sekä ministeriön ylin virkamiesjohto ovat paljon vartijoita.

STM:n ylin virkamies on siis kansliapäällikkö Kirsi Varhila, jonka paikka näkyy tuossa alla olevassa organisaatiokaaviossa ministereiden alla olevassa laatikossa.

STM:ssä on neljä osastoa, joista selkeästi suurin on hyvinvointi- ja palveluosasto. Osaston vastuulla on todella paljon asioita – muun muassa Suomen sosiaali- terveyspalvelut ja lääkehuolto. Koko lista osaston tehtävistä löytyy täältä.

Listasta selviää, että kyseisen osaston rooteliin kuuluu muun muassa tartuntatautien torjunta.

STM:n hyvinvointi- ja palveluosastoa johtaa ylijohtaja Päivi Sillanaukee.

Voikin hyvin sanoa, että koronapandemian hoitamisessa valtionhallinnon kaksi keskeistä virkamiestä ovat kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja ylijohtaja Päivi Sillanaukee.

Koska kaksikko on niin tärkeässä roolissa, olisi äärimmäisen tärkeää, että heidän yhteistyönsä sujuisi saumattomasti.

Viikonlopun kommenttien perusteella näyttää vahvasti siltä, että asia ei ole näin.

Syitä syyttelyyn voi vain arvailla. Se kuitenkin tiedetään, että Varhilan ja Sillanaukeen yhteistyön lähtötilanne on hankala.

Sillanaukee toimi aiemmin Varhilan nykyisessä tehtävässä STM:n kansliapäällikkönä. Ja silloin Varhila oli hänen alaisensa. Sillanaukee toimi STM:n kansliapäällikkönä vuosina 2012–2019.

Yllättäen uuden kansliapäällikön haku avattiin jo loppuvuodesta 2018, vaikka Sillanaukeella oli vielä lähes vuosi pestiä jäljellä.

Sdp kanteli viranhaun avaamisesta oikeuskansleri Tuomas Pöystille. Demarit epäilivät, että haku oli käynnistetty näin varhaisessa vaiheessa kokoomustaustaisen Sillanaukeen jatkopestin varmistamiseksi, olihan Juha Sipilän (kesk) hallitus vielä silloin vallassa.

Demarit puolestaan olivat siinä vaiheessa kannatuskyselyiden kärjessä ja uskoivat pääsevänsä seuraavaan hallitukseen ja valitsemaan STM:n kansliapäällikköä.

Oikeuskansleri ei puuttunut STM:n hakuilmoituksen aikatauluun.

Sipilän hallitus kuitenkin hajosi ennenaikaisesti ennen eduskuntavaaleja eikä se ehtinyt näin ollen valita STM:n uutta kansliapäällikköä.

Nimitys siirtyi Antti Rinteen (sd) hallitukselle.

Loppusuoralla kansliapäällikkövalinnassa olivat Sillanaukee ja Varhila. Näistä uusi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen valitsi Varhilan.

Varhila on taustaltaan sosiaalidemokraatti.

Sillanaukeen kuultua siitä, että Pekonen on päätymässä esittämään Varhilaa, hän lähetti oikeuskansleri Pöystille kirjelmän, jossa hän pyysi huomioimaan erilaisia asioita hakijoiden johtamista koskevassa harkinnassa.

Sillanaukee toi esille, että hänen koulutuksensa ja kokemuksensa on hakijoista laajin.

Kirjelmän lisäksi Sillanaukee toimitti oikeuskanslerille täydentäviä viestejä – lähetti muun muassa Whatsapp-viestin puolenyön jälkeen kello 00:27.

Sillanaukeen viestittelystä nousi pienoinen kohu.

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää piti Lännen Median haastattelussa Sillanaukeen viestejä ”poikkeuksellisina” ja ”jännitteisinä”.

”Minusta laillisuusvalvontakuvioon ei kuulu se, että valvojaan ollaan omassa asiassa yhteydessä. Se ei ole oikein. Hakijan täytyy pysyä viileänä ja odottaa sitä, että päätös tehdään hakupapereissa olevilla premisseillä, jotka ovat käytettävissä”, Mäenpää sanoi haastattelussa.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi maanantaina Ilta-Sanomissa, että Suomen jäämisestä pois EU:n yhteishankinoista tehdään ministeri Pekosen pyynnöstä ministeriössä sisäinen selvitys.

Sen lisäksi olisi varmaankin syytä järjestää jonkinlainen kehityskeskustelu ministeriön ylimmälle virkamiesjohdolle.

Kyse ei nimittäin ole vain työpaikan tulehtuneista ihmissuhteista, vaan – kuten sanottua – koko Suomen selviämisestä kriisitilanteessa.