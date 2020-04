Tällä viikolla päästään taas ihmettelemään valtiovarainministeriön omituista kansliapäällikkönimitystä. Kuten viime viikollakin. Ja sitä edellisellä.

Näillä näkymin Päivi Nergin nimitysesitys on jälleen valtioneuvoston torstain yleisistunnon asialistalla – mutta vielä ei tiedetä, pysyykö se siellä kokoukseen asti.

Toissa viikolla nimitys vedettiin ennen istunnon alkua pois esityslistalta. Viime viikolla asian pöydälle jättämistä esitti kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd).

Skinnari perusteli pöydälle jättämistä halulla ”perehtyä kokonaisuuteen tarkemmin”, joka oli aika höpöä. Kaikki ovat varmasti ehtineet perehtyä asiaan jo riittävästi.

Pikemminkin Sdp ilmeisesti pyrkii toistuvilla lykkäyksillä saamaan Nergin vetämään hakemuksensa pois.

Hallituskumppani keskustaa Sdp:n toiminta närkästyttää. Keskustalaiset ovatkin ryhtyneet toistelemaan: kuka Sanna Marinin (sd) hallitusta oikein johtaa?

Suomessa on 1990-luvulta Paavo Lipposen (sd) hallituksista lähtien noudatettu ylimmissä virkanimityksissä käytäntöä, jonka mukaan muut ministerit eivät puutu esittelevän ministerin nimitysehdotukseen.

Kukin ministeri siis vastaa oman ministeriönsä virkanimityksistä. Ministeri esittelee ja hallitus hyväksyy pulinoitta nimityksen.

Tämä käytäntö on ollut voimassa myös nykyisessä hallituksessa. Tammikuussa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) esitti sisäministeriön kansliapäälliköksi Kirsi Pimiää, jonka hallitus myös nimitti.

Kyseessä oli perinteinen poliittinen virkanimitys, sillä Pimiä on aiemmin työskennellyt muun muassa vihreiden lainsäädäntösihteerinä.

Valtiovarainministerin kansliapäällikkönimityksen oletettiin menevän vanhan kaavan mukaisesti. Valinnan piti olla puhtaasti valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) hoteissa.

Kulmuni päätyi esittämään virkaan Päivi Nergiä. Nerg ei ole keskustalainen, mutta ehkäpä hakijoista lähimpänä keskustalaista maailmankuvaa.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön tehtävää pidetään valtionhallinnon yhtenä keskeisimmistä. Kansliapäälliköllä on paljon vaikutusvaltaa talouspolitiikkaan ja valtion varojen käyttöön.

Virkaa oli hakenut neljä taloustieteen tohtoria, jotka Nerg ohitti valinnassa. Nerg on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Nimittämismuistiossa Nergin nimittämistä virkaan perusteltiin hänen muita hakijoita monipuolisemmalla ja laajemmalla johtajakokemuksella.

Nergin nimitysesitystä voi kritisoida. Mutta muodollisesti asiassa ei ole mitään mutisemista.

Hakuilmoituksen mukaan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä talouspolitiikkaan ja julkisen hallinnon tuntemusta. Kulmuni päätti painottaa valinnassaan tätä jälkimmäistä.

Nerg on työskennellyt tammikuusta 2018 lähtien valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä. Sitä ennen hän toimi sisäministeriön kansliapäällikkönä. Kaikkiaan hänellä on nimittämismuistion mukaan johtamiskokemusta noin 31 vuoden ajalta – monta kertaa enemmän kuin muilla hakijoilla.

Sdp vastustaa tiukasti Nergin valintaa. Edellisen lauseen subjektina on ”Sdp”, mikä on siinä mielessä perusteltua, että Sdp:n puoluehallitus linjasi kielteisen kannan Nergin nimitykseen viime torstain kokouksessaan.

Siitä päästäänkin filosofiseen kysymykseen: mikä on Sdp?

Puoluehallitus toimii puolueen käytännön poliittisen toiminnan johtoelimenä. Sen kokouksia johtaa puolueen puheenjohtaja, joka on Antti Rinne.

Niin totta tosiaan – vaikka Sanna Marin johtaa Suomea, niin Sdp:n puheenjohtaja on edelleen Antti Rinne. Vaikka moni kansalainen on saattanut tämän unohtaa, Rinne ei ole.

Rinne tiettävästi päätti jo pääministerinä ollessaan viime syksynä, että Nergin nimitys ei käy. Syynä ovat ilmeisesti huonot kokemukset Nergistä edelliseltä kaudelta, jolloin Sdp oli oppositiossa.

Nerg oli silloisen pääministerin Juha Sipilän (kesk) luottovirkamies, joka toimi muun muassa sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtajana.

Siitä ei jäänyt Sdp:lle hyvät muistot.

Erityisesti Sdp:tä hiertää tietojen pimittäminen eduskunnalta. HS kertoi juuri ennen viime kevään vaaleja, että valtiovarainministeriö oli pantannut sote-uudistukseen liittyviä tietoja eduskunnalta.

HS:n silloin haltuunsa saamista sähköposteista selvisi, että Nerg oli tietoinen tietojen panttaamisesta mutta ei puuttunut asiaan.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen selvitti asiaa ja moitti valtiovarainministeriön käsitystä, että kaikkia tietoja ei tarvitsisi antaa, koska sote-uudistuksen kaatuminen oli jo tiedossa. Samalla apulaisoikeuskansleri kuitenkin arvioi, ettei virkavelvollisuutta rikottu, koska eduskunnalle kertomatta jätetyt tiedot eivät olleet asian käsittelyn kannalta olennaisia ja merkityksellisiä.

Apulaisoikeuskanslerin näkemys puolestaan ihmetytti eduskunnan virkamiehiä ja valtiosääntöoppineita, sillä apulaisoikeuskanslerilla ei ole valtuuksia ottaa kantaa siihen, mitkä tiedot ovat eduskunnalle merkityksellisiä ja olennaisia.

Joka tapauksessa Sdp:n puoluehallitus määritteli viime torstaina näkemyksen, jonka mukaan Nergin nimitystä ei pidä hyväksyä myöhemmin samana päivänä pidettävässä valtioneuvoston istunnossa.

Asia ei ollut varsinaisena asiakohtana puoluehallituksen kokouksen esityslistalla – mikä on ymmärrettävää, sillä eivät maan hallituksen virkanimitykset suoranaisesti kuulu Sdp:n puoluehallitukselle.

Sdp:n puheenjohtaja Rinne otti Nergin nimityksen esille poliittisessa tilannekatsauksessaan ja totesi että Sdp ei voi hyväksyä Nergin nimitystä. Rinne kysyi, onko joku linjauksesta eri mieltä.

Ei ollut.

Pääministeri Sanna Marin ei osallistunut puoluehallituksen kokoukseen.

Marinille tilanne on hankala.

Hän tuskin on kovin innostunut Nergin nimityksestä, mutta pääministerillä on koronakriisissä aika paljon muutakin pohdittavaa kuin virkanimityksistä tappelu hallituskumppani keskustan kanssa. Tai valtataistelu Antti Rinteen kanssa.

Hallituslähteiden mukaan Marin on koko ajan viestittänyt Kulmunille, että esittelevä ministeri päättää asian ja Nergin nimitys on Sdp:lle ok. Näin keskustalaiset ovat ainakin tulkinneet.

Samalla he kuitenkin valittavat, että pääministeri ei ole kovin selkeästi ottanut kantaa asiaan.

Pääsin sunnuntaina tenttaamaan Sanna Marinia Ylen Pääministerin haastattelutunnilla. Kysyin, mikä on pääministerin kanta Nergin nimitykseen.

Marin vastasi pitkästi – mutta niin ympäripyöreästi, että ainakin minun oli vaikea tulkita siitä juuta tahi jaata.

Niinpä kysyin asiaa lähetyksessä toistamiseen.

Vastaus oli edelleen kryptinen.

Haastattelutunnin jälkeen puhuin erään pitkän linjan poliitikon kanssa ja hän kertoi Marinin hyväksyvän Nergin nimityksen. Myönteinen kanta kuulemma löytyi Marinin pääministerin haastattelutunnilla esittämässä vastauksessa.

Niinpä kuuntelin Marinin vastaukset jälkikäteen uudelleen. Ne kuuluivat näin:

No tietenkin asian esittelevä ministeri eli tässä tapauksessa valtiovarainministeri Kulmuni on nämä haastattelut tehnyt ja tehnyt sen arvion, ketä tehtävään esittää. Pidän myös tärkeänä, että hallituspuolueilla ja ministereillä on mahdollisuus näihin asiakirjoihin huolella tutustua ja ymmärtääkseni tämä oli myös syy sille että miksi ministeri Skinnari pyysi asiaa pöydälle tämän kuluvan viikon torstaina. Tietenkin esittelevä ministeri esittelee sen henkilön kenet parhaaksi katsoo tehtävään ja sitten hallituspuolueet käyvät asiaa läpi ja perehtyvät asiakirjoihin huolella ja yhdessä lopulta valtioneuvosto tämän päätöksen tekee.

Ja sitten vielä toistamiseen.

Mikä teidän oma kantanne on Päivi Nergin nimittämiseen kansliapäälliköksi?

Olen tietysti asiasta keskustellut valtiovarainministeri Kulmunin kanssa. Itselleni on ollut tärkeää, että kun aikaisemmin tässä on ollut myös apulaisoikeuskanslerin tutkinta käynnissä liittyen eduskunnan tiedonsaantiin viime vaalikaudella ja valtiovarainministeriön virkamiesten toimintaan. Siltä osin olen kertonut, että niin kauan kuin tämä tutkinta ei ole selvä, niin kauan asiassa ei voida edetä. Meille on ollut tärkeää, että saamme tämän arvion. Mutta nyt tämä ratkaisu on tehty ja tästä näkökulmasta asiaa on voitu lähteä viemään eteenpäin, mutta en lähde julkisuudessa arvioimaan kenenkään yksittäisen hakijan ominaisuuksia, kykyä tai pätevyyttä millään tavalla. Nämä ovat keskusteluita, joita käydään hallituksen parissa ja ymmärtääkseni hakijoiden keskuudessa on monta, jotka tähän tehtävään voisivat olla päteviä ja hyviä. Mutta valtiovarainministeri Kulmuni asian esittelevänä ministerinä tietenkin asian esittelee hallitukselle.

Ilmeisesti marinologiset kykyni eivät ole riittäviä, sillä en edelleenkään edes rivien välistä löydä kovin yksiselitteistä vastausta.

Mutta ilmeisesti Marin on valmis hyväksymään nimityksen.

Ja myös keskustalaiset tuntuvat uskovan tähän. Ainakin näin keskustalähteistä kerrotaan. Marin ja Kulmuni ovat kuulemma käyneet asiasta viimeksi keskustelun viime viikon valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Keskustalaisten reagointi Nerg-kiistaan on ylipäätään kiinnostava. Moni keskustalainen valittaa Sdp:n toiminnasta ja hokee, että Marinin hallitus kohta kaatuu.

”Hallitus ei kestä potunnostolomaan asti”, eräs sanoi.

Perunannostolomaa vietettiin aikoinaan syyskuun lopussa.

Mutta samalla keskustalaisten jurputus tuntuu jotenkin päälleliimatulta – vähän niin kuin tavan vuoksi valittamiselta. Vaikka keskustalaiset kyselevät kuka hallitusta johtaa, he tietävät siihen vastauksen.

Tuntuu, että keskustassa itse asiassa hyväksytään Sdp:n tämänhetkinen kaksipäinen johtojärjestelmä välttämättömänä pahana.

Etenkin kun keskusta on mitä suurimmassa määrin asiaan itse syypää. Olihan keskusta avainroolissa marraskuussa syrjäyttämässä Antti Rinnettä pääministerin paikalta.

Vanhan politiikan opin mukaan yleensä aiheutuu ongelmia, jos puolueen puheenjohtaja ei ole hallituksessa. Marinin ja Rinteen kaksipäinen johto on sujunut kuitenkin ilmeisen hyvin. Ennen Nerg-jupakkaa ei julkisuuteen asti ole juurikaan erilinjaisuutta näkynyt.

Demarilähteistä kerrotaan, että Rinne on viime aikoina keskittynyt ajamaan kahta asiaa. Niistä ensimmäinen on Päivi Nergin nimityksen estäminen. Ja toinen hallitusohjelman isojen muutosten estäminen.

Sanna Marinin hallitus otti aloittaessaan Rinteen hallituksen ohjelman sellaisenaan käyttöön, ja Rinne haluaa ilmeisesti estää tämän luomuksensa tärvelemisen.

Koronakriisin takia hallitusohjelmaa joudutaan kuitenkin välttämättä päivittämään. Onhan talouden tilanne nyt aivan toinen kuin se oli loppukeväästä 2019.

Näillä näkymin hallitusohjelmaa ollaan rukkaamassa budjettiriihen yhteydessä. Asiaa kysyttiin pääministeri Marinilta huhtikuun alussa kehysriihen yhteydessä.

”Kriisin keskellä emme lähde perkaamaan hallitusohjelmaa. Kesän jälkeen budjettiriihessä meillä on paremmat edellytykset nähdä, millaisessa toimintaympäristössä olemme”, Marin vastasi.

Budjettiriihi järjestetään alustavan suunnitelman mukaan torstaina ja perjantaina 27.–28. elokuuta.

Ja kiinnostavaa kyllä, Sdp:n puoluekokous on budjettiriihtä edeltävänä viikonloppuna 22.–24. elokuuta.

Sanna Marin on puoluekokouksessa ehdolla Sdp:n puheenjohtajaksi. Jos ja kun hänet valitaan, Sdp siirtyy yhden johtajan aikaan. Ja myöhemmin viikolla budjettiriihessä valmistellaan Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Korjattu kello 17.50: Sdp:n puoluekokous järjestetään 22.–24. elokuuta, ei sitä seuraavana viikonloppuna kuten jutussa aiemmin sanottiin. Lisäksi on tarkennettu Sdp:n puoluehallituksen viime torstain päätöstä. Puoluehallitus linjasi, että Päivi Nergiä ei voida nimittää sen päivän valtioneuvoston istunnossa.