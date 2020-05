Kokoomuksella oli lauantaina puoluevaltuuston kokous. Se olisi todennäköisesti mennyt aika pienellä julkisella huomiolla – ellei pääministeri Sanna Marinilta (sd) olisi palanut pinna.

Marin syytti Twitterissä kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa ”valheellisten väittämien” esittämisestä.

Politiikassa on oma kielenkäyttökoodistonsa – joka on sinänsä aika joustava. Yksi asia on kuitenkin tiukasti kielletty: valehtelu-termiä ei sovi käyttää eduskunnan täysistunnossa.

Twitter ei ole eduskunta, mutta sielläkin valehtelusta syyttäminen on poliitikoilta hyvin poikkeuksellista.

Lauantaina kello 12.09 pääministeri Marin kuitenkin käytti v-sanaa.

Petteri Orpo vastasi Marinille puolisen tuntia myöhemmin.

”Voisitteko tarkentaa, missä olen valehdellut?” Orpo kysyi.

Orpo vaikutti aidosti yllättyneeltä Marinin reaktiosta. Näin voi ehkä päätellä siitä, että Orpo teititteli pääministeriä vastauksessaan.

Marin vastasi Orpolle sinuttelemalla.

”Sanot, että jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta”, Marin vastasi. Ja jatkoi seuraavassa twiitissä:

”Väität myös, etten olisi vastannut kysymyksiin eduskunnassa”, Marin kirjoitti.

Orpo puolestaan vastasi tähän lähettämällä otteen torstaisen täysistuntokeskustelun pöytäkirjasta ja kehotti kansalaisia itse arvioimaan, vastasiko Marin hänen kysymykseensä vai ei.

Sanna Marinin ärhäkkä reaktio oli yllättävä.

Marin on ollut pääministerinä kohta puoli vuotta. Vaikka ajat ovat koronakriisin vuoksi olleet äärimmäisen vaikeat, Marin on onnistunut viestimään erittäin selkeästi ja rauhallisesti.

Hän ei ole pääministerinä juuri aiemmin julkisuudessa hermostunut.

Petteri Orpon puoluevaltuustopuheessaan esittämä kritiikki hallitusta kohtaan oli kärkevää – mutta ei mitenkään poikkeuksellisen rajua.

Orpo kritisoi puheessaan pääministeri Marinin toimintatapaa, jossa ”kysymyksiin ei vastata eduskunnassa, vaan niitä varten järjestetään erillinen tiedotustilaisuus, jossa ei ole paikalla kriittistä oppositiota”.

”Minusta tämä on eduskunnan ja parlamentarismin väheksymistä”, Orpo sanoi.

Ja sitä paitsi Orpolla oli kritiikilleen myös perusteet.

Pääministeri Marin esitteli perjantaisessa tiedotustilaisuudessa hallituksen koronalinjaa, jossa oli selviä painotuseroja aiemmin kerrottuun. Marinin teki perjantaina selvän pesäeron eräisiin terveysviranomaisten aiempiin linjauksiin.

THL:n asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että jos epidemian hidastaminen on liian tehokasta, niin väestöön ei synny immuniteettia tautia vastaan ja epidemian mahdollisesta toisesta aallosta tulee näin ollen pahempi.

Marin sanoi kuitenkin perjantaina yksiselitteisesti, että hallitus ei halua viruksen leviävän. Marinin mukaan hallituksen tavoitteena on se, että tautitapauksia ei olisi yhtään.

Edellisenä päivänä Marin ei ollut eduskunnassa ilmaissut hallituksen linjaa näin selkeästi.

Marin korosti lauantaina Twitter-vastauksessaan sitä, miten hallitus on pitänyt lukuisin eri tavoin koko eduskuntaa informoituna koronalinjauksistaan.

”Tämän valossa pidän erittäin epäasiallisena, että Petteri Orpo syyttää hallitusta eduskunnan ja parlamentarismin väheksymisestä”, Marin kirjoitti.

On varmasti inhimillisesti ymmärrettävää, että kritiikki käy hermoille – etenkin kun hallitus on joutunut työskentelemään poikkeuksellisen kovassa paineessa kriisin keskellä.

Siitä huolimatta Marinin Twitter-hyökkäystä on vaikea pitää poliittisesti kovin järkevänä. Kokoomuksen oppositiopolitiikka on ollut koko vaalikauden ajan aikamoista hakemista ja koronakriisin aikaan puolue on ollut pimennossa.

Kokoomuksen lauantaisesta puoluevaltuustosta tuskin olisi mediassa ollut pikku-uutista suurempia mainintoja. Marinin reaktion jälkeen se nousi lauantaina uutisaiheiden kärkeen.

Marin teki siis tavallaan kokoomukselle palveluksen.

Mutta mistä Marinin hermostuminen oikein johtuu?

Syy saattaa yksinkertaisesti olla se, että Sanna Marin ei pidä kokoomuksesta.

Pääministerin viileästä kokoomus-suhteesta on useita esimerkkejä. Ensimmäinen nähtiin heti Antti Rinteen (sd) hallituksen kaatumisen jälkeen joulukuun alussa 2019.

A-studiossa olivat vieraina keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, Petteri Orpo ja Sanna Marin. Keskustelun aiheena oli uuden hallituksen muodostaminen.

Orpo toivoi, että hallitusneuvotteluita käytäisiin kaikkien puolueiden kanssa. Marin tyrmäsi toiveen lähetyksessä tylysti:

”Joudun kyllä tuottamaan Petterille pettymyksen”, Marin sanoi. ”Ei tässä Petteri sellaista toivoa ole, että kokoomus kohta löytäisi itsensä hallituksesta.”

Vaikka sinänsä tuossa vaiheessa oli kutakuinkin selvää, että hallitus jatkaisi samojen puolueiden voimin ja samalla ohjelmalla, niin Marin teki harvinaisen selväksi, että kokoomus ei ole hänelle mieluinen hallituskumppani.

Petteri Orpon ilme oli lähetyksessä aidon hämmentynyt. Ei varmastikaan siksi, että kokoomus ei pääse hallitukseen. Vaan lähinnä siksi, että harvemmin asia esitetään näin tylysti.

Vain muutamaa viikkoa myöhemmin Marin ilmaisi jälleen näkemyksensä kokoomuksesta. Välikysymyskeskustelussa oli aiheena al-Holin pakolaisleiriltä palautettavat suomalaiset.

”Suomi on oikeusvaltio. Minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni, ja tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan, erityisesti kokoomuksen suuntaan ja kysyn: eikö teitä hävetä?” Marin sanoi 18. joulukuuta eduskunnassa.

Kokoomuslaiset nostivat kovan äläkän ”eikö teitä hävetä?” -ilmaisusta ja vaativat Marinilta anteeksipyyntöä.

Sellaista ei tullut.

Marinin suorasanaisuus on poikkeuksellista.

Vaikka hallituspuolueet ottavat aina yhteen opposition kanssa – usein kovastikin – niin yleensä puolueet yrittävät pitää jonkinlaisia suhteita yllä joka suuntaan.

Suomi on monipuoluehallitusten maa – ja kaikki tuppaavat olemaan vuorollaan keskenään hallituksessa. Tieten tahtoen ei haluta polttaa siltoja mahdollisten tulevien hallituskumppanien suuntaan.

Näyttää vahvasti siltä, että Marinilla ei ole minkäänlaista halua olla kokoomuksen kanssa samassa hallituksessa.