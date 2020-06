Politiikan vanhan hokeman mukaan asiat ovat sitä, miltä näyttävät.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) esiintymiskoulutusta koskevassa kohussa ei itseasiassa tarvitse nojautua vanhoihin hokemiin, sillä Kulmuni on itsekin myöntänyt toimineensa väärin.

Tai vähintäänkin sanonut ”ymmärtävänsä asiaa kohtaan esitetyn kritiikin”.

Kulmuni ilmoitti keskiviikkona maksavansa ministeriöille takaisin niiden hänen esiintymis- ja viestintäkoulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Kaikkiaan näitä kustannuksia arvonlisäveroineen kertyi 56 203 euroa.

Kulmuni on kertonut maksavansa kulut omasta pussistaan.

Kohu käynnistyi tiistaina, kun Suomen Kuvalehti kertoi Kulmunin ostaneen viime elokuun jälkeen viestintävalmennusta viestintäkonsultti Harri Saukkomaan Tekir-yhtiöltä.

Laskun maksoi ensin työ- ja elinkeinoministeriö, kun Kulmuni toimi elinkeinoministerinä. Kulmunin siirryttyä joulukuussa valtiovarainministeriksi laskutusosoitteeksi vaihtui valtiovarainministeriö.

Lähtökohtaisesti keskeisten poliitikkojen ja ministereiden viestintävalmennuksessa ei ole mitään pahaa, pikemminkin päinvastoin. Demokratian kannalta on hyvä, jos päättäjät pystyvät viestimään asioista selkeästi ja ymmärrettävästi kansalaisille.

Kysymys on kuitenkin siitä, kuka koulutuksen maksaa.

Ministeriöiden ohjeistuksen mukaan ne voivat maksaa ministerin virkatehtäviin liittyvää koulutusta. Jos koulutus liittyy ministerin muuhun poliittiseen toimintaan, sen kustantaminen ei kuulu ministeriölle.

Silloin maksajana on yleensä ollut puolue.

Useimmat puolueet ovatkin ostaneet puheenjohtajalleen viestintävalmennusta esimerkiksi vaalitenttejä varten.

Miksi keskusta ei sitten maksanut Kulmunin esiintymiskoulutusta?

Vastaus lienee se, että viime elokuussa Kulmuni ei ollut keskustan puheenjohtaja. Hän oli vasta pyrkimässä tähän tehtävään.

Tästä päästäänkin sitten siihen hokemaan asioiden olemisesta sitä, miltä ne näyttävät.

Katsotaanpa vähän päivämääriä.

Viime kesänä Katri Kulmuni siis pyrki keskustan puheenjohtajaksi. Vastaehdokkaana oli Antti Kaikkonen.

Kulmuni avasi puheenjohtajakampanjansa 2. elokuuta 2019. Iltalehti julkaisi perjantaina valokuvan, jossa Tekirin Harri Saukkomaa istuu yleisössä kuuntelemassa Kulmunin ilmoittautumistilaisuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimittamista asiakirjoista näkee, että Tekir teki tarjouksen esiintymiskoulutuksesta ministeriölle kaksi päivää myöhemmin 4. elokuuta.

Sopimus ministeriön ja Tekirin välillä allekirjoitettiin 8. elokuuta.

Ja kaksi päivää tämän jälkeen, 10. elokuuta, oli keskustan puheenjohtajaehdokkaiden Kulmunin ja Kaikkosen ensimmäinen väittelytilaisuus. Tämä Rovaniemellä pidetty tilaisuus käynnisti puheenjohtajakiertueen, jossa ehdokkailla oli tilaisuuksia peräti 18 paikkakunnalla.

Katri Kulmuni valittiin keskustan puheenjohtajaksi puoluekokouksessa Kouvolassa 7. syyskuuta.

Kun päivämääriä katsoo, ei voi olla epäilemättä, että Kulmunin viestintäkoulutus oli tarkoitettu puheenjohtajakisan väittelyitä varten. Etenkin kun Tekirin tarjouksessa erikseen todetaan, että koulutuksen yksi tarkoitus on valmentaa poliitikkoa ”kaksintaistelutilanteita varten”.

Siltä asiat ainakin näyttävät.

Kuten sanottua, lähtökohtaisesti on hyvä, että poliitikot saavat esiintymisvalmennusta. Kulmuni on viime päivinä kertonut kärsivänsä esiintymispelosta, joten koulutus on varmasti hyvä idea.

Ministeriön tehtävä ei ole kuitenkaan maksaa koulutusta keskustan puheenjohtajakisan väittelyihin valmistautumiseen.

Jos kyse oli – kuten näyttää – keskustan puheenjohtajakisaan valmentautumisesta, Kulmunin olisi ollut hankala pyytää keskustaakaan maksamaan laskua.

Ainakin se olisi edellyttänyt, että vastaehdokas Antti Kaikkoselle olisi tarjottu vastaavanlaista kouluttautumisapurahaa.

Suomen Kuvalehden alkuperäisessä uutisessa nostettiin esille myös tieto, että että yksi Kulmunin koulutuspäivistä oli 3. joulukuuta 2019.

Kyseinen päivä oli yksi Suomen poliittisen lähihistorian dramaattisimmista. Alkuiltapäivästähän pääministeri Antti Rinne (sd) jätti eronpyyntönsä tasavallan presidentille.

Päivän tapahtumista raportoitiin viestimissä tuoreeltaan äärimmäisen yksityiskohtaisesti. Jälkikäteen eri välineet julkaisivat myös ”hetki hetkeltä” -juttuja, jotka etenivät paikoin minuutin tarkkuudella. Tyyliin: kello 10.29 keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen lähetti sähköpostin.

Mutta vasta nyt selvisi, että tuona dramaattisena päivänä Katri Kulmuni vietti myös kaksi tuntia Harri Saukkomaan yhtiön järjestämässä viestintävalmennuksessa.

Kulmunin avustajaa haastatelleen Suomen Kuvalehden mukaan valmennuksen tavoitteena oli valmistautua illan Ylen A-studioon, jossa Kulmuni kommentoi Rinteen eroa keskustan puheenjohtajan ominaisuudessa.

Sitä on vaikea pitää elinkeinoministerin virkatehtävään liittyvänä asiana.

Vaikka Kulmunin ilmoitusta rahojen maksamisesta takaisin omasta pussistaan voi sinänsä pitää ylevänä, se tuskin pysäyttää kohua.

Jos kyseessä on julkisten varojen väärinkäyttö, rahojen palauttaminen ei sinänsä oikeudellisesti muuta asiaa millään tavalla.

Tämän lisäksi on tietysti poliittinen vastuu.

Pisimmälle vietynä se tarkoittaisi ministerin eroa tehtävästään.

Tätä harkintaa Katri Kulmuni on tiettävästi parhaillaan käymässä.