Nätti kortti. Siitä ei ole kahta kysymystäkään. Tyyliteltyjä päivänkakkaroita vihreällä pohjalla ja onnittelut valmistumisen johdosta.

Sisäsivulta löytyy ajatelma: Tulevaisuus on siitä tärkeä, että vietät siellä loppuelämäsi ja sen päähenkilö olet Sinä.

Kortin alalaidassa on onnittelut uudelle ylioppilaalle ja allekirjoitus:

Antti Kurvinen, kansanedustaja.

Eikä Antti Kurvinen ole kuka tahansa kansanedustaja. Hän on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Kaikki Evijärven lukion uudet ylioppilaat saivat kesäkuun alussa onnittelutervehdyksen Kurviselta. Kortti tuli heille virallisessa koulun kuoressa, jossa olivat lukion päästötodistus ja ylioppilastodistus.

Kaunis ele, täytyy sanoa. Mutta samalla hiukan karmiva. Se kertoo, miten syvällä keskusta on monen pienen kunnan rakenteissa.

Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Evijärvi on keskustan vankinta kannatus­aluetta. Vuoden 2017 kuntavaaleissa keskusta sai äänistä 63 prosenttia. Evijärven valtuustossa keskustalla on 17 paikasta 12.

Kovin moni tuskin siis pahastuu siitä, että Kurvisen onnittelukortti tuli koulun virallisessa kuoressa. Tuskinpa edes siitä, että kortin pohja on keskustan vihreä ja kortti näyttää nopealla silmäyksellä aika lailla vaalimainokselta.

Kurvinen asuu Evijärven naapurissa Kauhavalla. Hän kertoo lähetelleensä onnittelukortteja jo neljänä vuonna Kauhavan ja sen lähikuntien lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista valmistuneille.

Kouluissa asiaan on suhtauduttu Kurvisen mukaan myönteisesti.

”Minähän olen alueen senaattori”, Kurvinen naurahtaa.

Tulevaisuus on siitä tärkeä, että vietät siellä loppuelämäsi ja sen päähenkilö olet Sinä.

Keskustan tulevaisuus näyttää synkältä. Eikä päähenkilöstäkään ole tietoa.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni joutui viime viikon perjantaina eroamaan valtiovarainministerin tehtävästä esiintymiskoulutuksista syntyneen kohun vuoksi. Jälkikäteen ihmeteltiin, miten vähän keskustalaiset julkisuudessa tukivat puheenjohtajaansa.

Vähäinen tuki johtui varmaankin siitä, että kohu eteni niin nopeasti. Harva ehti oikein edes tajuta, mitä oli tapahtumassa ennen kuin Kulmuni kertoi perjantaina erostaan.

Oma vaikuksensa oli myös Ylen kannatuskyselyllä. Se julkaistiin torstaina eli päivää ennen Kulmunin eroa.

Kyselyn tulokset olivat keskustalaisille shokki.

Kannatus oli painunut 10,7 prosenttiin. Laskua edellisestä kyselystä oli puolitoista prosenttiyksikköä, vaikka odotukset olivat olleet aivan päinvastaisia. Moni keskustalainen oli jo ehtinyt kuvitella kannatuskäänteen tapahtuneen.

Keskustan kannatus on nyt alempana kuin Kulmunin aloittaessa puheenjohtajana viime syksynä.

Kulmuni kertoi eronsa jälkeen lauantaina, että hän hakee kaikesta huolimatta jatkokautta puheenjohtajana syyskuun alun puoluekokouksessa.

Se tuskin onnistuu.

Syynä on se, että harva keskustalainen uskoo puolueen kannatuksen kääntyvän Kulmunin johdolla nousuun. Ja se pitäisi saada nousuun pikaisesti, sillä Suomessa on käynnistymässä poikkeuksellinen vaalisuma.

Keväällä 2021 on kuntavaalit. Näillä näkymin maakuntavaalit on tarkoitus järjestää alkuvuodesta 2022. Eduskuntavaalit ovat keväällä 2023 ja presidentinvaalit vuonna 2024. Vuonna 2025 on tarkoitus järjestää yhdistetyt kunta- ja maakuntavaalit.

Syyskuun alussa Oulun puoluekokouksessa keskusta valitsee itselleen puheenjohtajan, jonka pitäisi lähtökohtaisesti pystyä luotsaamaan puolue kunnialla näihin vaaleihin.

Puheenjohtaja tuskin on Katri Kulmuni. Eikä se varmaankaan ole Antti Kurvinenkaan, vaikka hän ilmiselvästi näkee itsensä nykyistä suuremmissa tehtävissä. Ylioppilaiden onnittelukortin takakannessa oli Antti Kurvisen valokuva. Hänen ilmeensä on kuvassa valtiomiesmäisen vakava.

Moni keskustalainen toimija Etelä-Pohjanmaalla kertoo olevansa hyvinkin huolestunut toiminnan nuupahtamisesta alueella.­ Toukokuussa keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja irtisanottiin ”taloudellisten ja toiminnallisten syiden perusteella”.

Kuntavaaleihin on aikaa enää vajaa vuosi.

Etelä-Pohjanmaalla keskustan ehdokaslistoilla on tiettävästi vasta muutama kymmenen nimeä, vaikka niitä pitäisi tässä vaiheessa olla jo satoja.

Puolueista keskustalla on perinteisesti ollut selvästi eniten ehdokkaita kuntavaaleissa: vuonna 2017 ehdokkaita oli 7 461. Eräs keskustavaikuttaja arvioi, että ensi keväänä jäädään reilusti tämän alle. ”Hyvä jos päästään kuuteen tuhanteen”, hän sanoo.

Ehdokasmäärä vaikuttaa suoraan vaalitulokseen.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa keskustan kannatus oli 17,5 prosenttia. Vaikka se oli vaaleissa vasta kolmanneksi suurin puolue, Suomen äänestyskartta oli keskustan vihreä.

Keskusta oli suurin puolue monissa pienissä kunnissa.

Ja monissa niistä – kuten Evijärvellä – se saavutti yksinkertaisen enemmistön eli yli puolet valtuustopaikoista.

Ensi keväänä keskustan hegemonia on vaarassa.

Antti Kurvinen soittaa vielä perään ja haluaa tarkentaa onnittelukorttiasiaa. Hän korostaa, että kortit on valmistanut paikallinen eteläpohjalainen yritys. Ja että kortteihin ei ole käytetty julkisia varoja.

”Laita siihen juttuun, että Kurvinen maksoi kortit itse.”