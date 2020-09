Saarikon hehkuttama keskustaliitto on keskustan ikiaikainen riesa, jonka avulla ”beatlestukkien” ja ”lättähattujen” pelättiin valtaavan puolue

Keskusta on joutunut 55 vuoden aikana jo kolme kertaa muuttamaan nimenvaihdossuunnitelmiaan piskuisen Keskustaliitto-yhdistyksen takia.

Uusi puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi viikonlopun puoluekokouksessa kutsuvansa keskustaa ”keskustaliitoksi”.

Tällä hän kertoi tarkoittavansa sitä, että keskustassa pitää pystyä hyväksymään keskustalaisten erilaiset näkemykset ja antaa niille tilaa – kunhan isoista asioista ollaan samaa mieltä.

”Keskusta ei voi koskaan olla yksi. Keskusta on aina monta – monta ihmistä, ja siksi myös montaa mieltä saman aatteen alla”, Saarikko sanoi.

Kirjoitin sunnuntaina Saarikon keskustaliittopuheista kolumnin.

Kolumnini julkaisun jälkeen Maaseudun Tulevaisuuden entinen päätoimittaja Lauri Kontro muistutti Twitterissä, että keskustaliitto ei ole uusi termi. Se oli suosituin vaihtoehto uudeksi nimeksi, kun maalaisliitto muutti nimensä vuonna 1965.

Nimeä ei kuitenkaan voitu ottaa käyttöön, sillä samanniminen yhdistys oli jo olemassa.

Keskustaveteraani Seppo Kääriäinen kertoi Twitterissä, että keskustapuolue oli myös vuonna 1988 kaavaillut puolueen uudeksi nimeksi keskustaliittoa.

Kiinnostuin Kontron ja Kääriäisen viesteistä sen verran, että päätin selvittää, mikä se Keskustaliitto oikeastaan on.

Selvisi, että kyseessä on yhdistys, joka on riivannut keskustaa jo vuosikymmenten ajan.

Hypätään siis 55 vuotta taaksepäin, kevääseen 1965.

Vaikka vuosikymmenet kuluvat, niin yksi asia ei koskaan muutu: puhe keskustan kuolemasta.

”Tiedot maalaisliiton kuolemasta ovat mitä suurimmassa määrin ennenaikaisia ja liioiteltuja. Maalaisliitto ei voi kuolla”, maalaisliiton puheenjohtaja ja pääministeri Johannes Virolainen sanoi puheessaan huhtikuun alussa 1965.

Virolainen vastasi puheessaan sosiaalipoliitikko Pekka Kuuselle (sd) joka oli hieman aiemmin jossain puheessaan povannut maalaisliiton kuolemaa. Syynä olivat rakennemuutos ja kaupungistuminen.

Maanviljelijäväestön määrä väheni tuolloin 1960-luvulla nopeaan tahtiin.

Selvitäkseen maalaisliiton piti saada ääniä kaupungeissakin. Niinpä puolueen johdossa oli virinnyt ajatus puolueen nimen vaihtamisesta. Maalaisliiton ei uskottu houkuttelevan riittävästi äänestäjiä kaupungeissa.

”Jos maalaisliitto alkaa menettää äänestäjiään, eivätkä sen pyrkimykset saada jalansijaa asutuskeskuksissa onnistu, niin se merkitsee vallankumousta Suomen politiikassa”, Johannes Virolainen perusteli nimivaihdosta keskustan puoluevaltuuston kokouksessa.

Vallankumouksella hän tarkoitti pysyvän vasemmistoenemmistön syntymistä eduskuntaan.

Vain muuttumalla yleispuolueeksi maalaisliitto voisi Virolaisen mukaan estää vasemmiston ylivallan. Tätä muutosta edistäisi myös nimen muuttaminen.

Maalaisliiton nimenmuutos oli käynnistynyt alkuvuodesta 1965, kun puoluejohto lähetti nimiasiasta kyselyn paikallisosastoille. Niistä 82 prosenttia kannatti nimen muuttamista. Ykkössuosikki uudeksi nimeksi oli keskustaliitto.

Niinpä puoluevaltuuston kokouksessa kannatettiin ylimääräisen puoluekokouksen koolle kutsumista nimen muuttamiseksi keskustaliitoksi.

Mutta.

Vasta puoluevaltuuston kokouksen jälkeen selvisi, että keskustaliitto-nimi oli jo käytössä. Se oli rekisteröity erään toisen yhdistyksen nimeksi.

Puoluetoimistolla oli tehty karmea moka ja unohdettu tarkistaa nimiasia yhdistysrekisteristä.

Keskustaliitto-niminen yhdistys oli rekisteröity 20. lokakuuta vuonna 1961. Rekisteröijinä olivat kansanpuolueeseen kuuluva toimitusjohtaja Heikki Niemelä sekä oikeusneuvosmies Henrik Boehm ja Runar Berttula. Yhdistyksen tarkoitus oli sääntöjensä mukaan hoitaa keskiryhmiin kuuluvan väestön yhteiskunnallista ja kulttuuritoimintaa.

Keskustaliitto ilmoitti yksiselitteisesti, että se ei luovu nimestään.

Niinpä maalaisliitto joutui tyytymään kakkosvaihtoehtoon eli keskustapuolueeseen.

Syksyllä 1965 järjestetyssä ylimääräisessä puoluekokouksessa käytiin nimenvaihdoksesta räväkkä keskustelu, jota selostettiin hyvin yksityiskohtaisesti Helsingin Sanomien uutisessa. Koska keskustelu oli niin kiehtova, en malta olla siteeraamatta puheenvuoroja.

Nimenvaihdosta kannattaneet kokousedustajat korostivat puheenvuoroissaan sitä, että puolueen pitää nimeltään ja ohjelmaltaan vastata kehityksen kulkua. Koska maalaisliitto on nimenä liian rajoittavana, nimenmuutoksella voitaisiin näitä raja-aitoja poistaa. Korostettiin myös moneen otteeseen, että nimen muuttaminen ei tarkoita puolueen politiikan ja ohjelman muuttamista.

Moni oli kuitenkin toista mieltä.

Maanviljelysneuvos Einari Karvetti Varsinais-Suomesta arvioi nimenmuutoksen johtavan vääjäämättä myös puolueen linjan vaihtumiseen. Karvetti sanoi, että näin ei välttämättä käy puolueen nykyisen johdon aikana, mutta myöhemmin tilanne voisi muuttua.

”Puolueeseen on tulossa nuoria miehiä, leuka- ja naamapartaisia, ja nämä miehet ovat valmiita muutoksiin”, Karvetti varoitteli. ”He ajattelevat toisin kuin me. He haluavat muuttaa puolueen ohjelman ja päästä vallan kahvaan kiinni.”

Keijo Kitola Varsinais-Suomesta tyrmäsi myöskin nimenvaihdoksen. Hänen mielestään ne, jotka tuntevat alemmuuskomplekseja nimen vuoksi, voivat perustaa keskustapuolueen.

”Mutta antakaa meidän pitää nimi maalaisliitto”, Kitola sanoi.

Sen jälkeen Kitola haukkui pääministeri Johannes Virolaisen palkankorotuksen ja kysyi, onko se köyhien ihmisten etujen ajamista.

Kainuun edustaja Mäkelä ilmoitti kantansa olevan jyrkkä. ”Me emme pyydä apua kaupungeista.”

Etelä-Hämeen edustaja Laitinen puolestaan pelkäsi, että maalaisliiton eduskuntaryhmän toimintamahdollisuudet heikkenevät, jos sinne tulee ”henkilöitä ulkopuolelta”. ”Sitä mukaa kuin saamme kuluttajaväestön edustajia ryhmään, talonpojan ääni heikkenee”, Laitinen sanoi.

Oulun edustaja haukkui puoluejohdon ja ministerit. ”Murheella totean, että te kansankynttilät olette tehneet maanviljelijöistä toisen luokan kansalaisia. Te maalaisliittolaiset ministerit olette herrojen kanssa marjassa”, hän totesi.

Pohjois-Savon edustaja Nuutinen ihmetteli, miksi maalaisliitto-nimi ei enää kelpaa.

”Ottakaa huomioon, että jos joku beatlestukka tai lättähattu ryhtyy ajamaan minun asiaani, niin tiedättekö, pystyykö hän siihen”, Nuutinen totesi.

Purnauksesta huolimatta nimenmuutos meni puoluekokouksessa läpi selvin äänin. Ääniä annettiin 1 169, joista keskustapuoluetta kannatti 1 036.

Seuraavan kerran keskustaliitto-nimi nousi esille vuonna 1982, kun liberaalinen kansanpuolue (Lkp) liittyi keskustapuolueen jäsenjärjestöksi.

Joku oli esittänyt yhdistyneen puolueen nimeksi keskustaliittoa. Ajatuksena oli ilmeisesti se, että tähän liittoon voisi liittyä myös muita keskiryhmien puolueita kuten esimerkiksi Rkp ja kristilliset.

Moni liberaali närkästyi yhdistymisestä ja erosi puolueesta, sillä he katsoivat yhdistymisen tarkoittavan irtisanoutumista liberalismin aatteessa.

Yksi eronneista oli Lkp:n varapuheenjohtaja Paavo Nikula.

Samalla Nikula kielsi Lkp:ltä ja keskustapuolueelta keskustaliitto-nimen käytön. Nikula oli nimittäin sen vuonna 1961 rekisteröidyn Keskustaliiton sihteeri.

Nikula totesi Keskustaliiton kannan olevan, ettei Lkp:n liittyminen Keskustapuolueen alajärjestöksi merkitse sellaista poliittisten voimien kokoamista, jota Keskustaliiton pitäisi tukea antamalla nimensä hankkeen käyttöön.

Seuraavan kerran Keskustaliitto pääsi sotkemaan keskustapuolueen nimiasiat vuonna 1988.

Keskustapuolue kaavaili lyhentävänsä nimensä keskustaksi. Tällä kertaa puoluetoimistolla oli etukäteen varmistettu, että millään yhdistyksellä ei ole käytössä nimeä Keskusta.

Yhdistysrekisteritoimisto kuitenkin ilmoitti, että aika monen olemassa olevan yhdistyksen nimi on aika lähellä keskustaa.

Lähimpänä oli toimiston mukaan Keskustaliitto ry.

Ilta-Sanomat haastatteli Keskustaliiton puheenjohtajaa Henrik Boehmia, joka kertoi yhdistyksen pitäneen muutamaa päivää aikaisemmin vuosikokouksensa ja ottaneen siellä kantaa myös keskustapuolueen nimihankkeeseen.

”Kyllä näissä nimissä on sekaantumisen vaara. Totesimme kokouksessa yksimielisesti, että nimet ovat liian samanlaisia”, Boehm sanoi lehdessä. Yhdistys ei siis edelleenkään antaisi nimeään maalaisliitolle.

Boehm kuvaili lehdessä, että Keskustaliitto on keskustelukerho, jossa keskustellaan poliittisista ongelmista ja pyritään vaikuttamaan niiden ratkaisuihin.

”Emme ole väyrysläisiä”, Boehm sanoi. Tällä määrittelyllä hän viittasi siihen, että Keskustaliitto ei ole keskustan linjoilla. Paavo Väyrynen toimi tuolloin keskustapuolueen puheenjohtajana.

Boehmin mukaan Keskustaliitto kokoontuu ”suhteellisen harvoin”. Yhdistyksen jäsenmäärää hän ei halunnut kertoa.

Niinpä keskustapuolue joutui taas taipumaan. Se joutui ottamaan nimeensä lisäsanan erottuakseen Keskustaliitosta.

Puolueesta tuli vuonna 1988 Suomen Keskusta.

Sittemmin nimirintamalla on ollut hiljaisempaa. Suomen Keskusta ei ole itse asiassa 32 vuoteen vaihtanut nimeään.

Saarikon puheet voi kuitenkin halutessaan tulkita niin, että nyt voisi olla taas aika. Ainakin puolueen kriisi on niin syvä, että kaikenlaista temppua saattaisi kannattaa yrittää.

Patentti ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä selviää, että Keskustaliitto-yhdistyksen toiminta on lakannut.

Keskustaliitto-nimi olisi siis käytettävissä.

Annika Saarikko voisi nyt saattaa loppuun sen, minkä Johannes Virolainen 55 vuotta sitten aloitti.

Maalaisliitosta voisi vihdoinkin tulla keskustaliitto.