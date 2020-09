Kokoomuksen kannatus on jumittunut 17 prosenttiin – Löytyisikö tilataksiin päässeeltä Elina Lepomäeltä ratkaisu puolueen ongelmiin?

Kokoomuslaiset ovat takavuosina olleet kaikkein vakiintuneimpia puoluevalintansa suhteen. Nyt tämä näyttää muuttuneen.

Keskiviikkona julkaistussa HS-gallupissa muutokset olivat hyvin vähäisiä. Keskustan kannatus laski puoli prosenttiyksikköä ja perussuomalaisten nousi yhtä paljon.

Muuten oltiin aika lailla samoissa kannatusluvuissa kuin elokuussa.

Mutta muuttumattomuuskin voi olla kiinnostavaa. Ja voi olla puolueen kannalta huolestuttavaa.

Otetaan esimerkiksi kokoomus. Se oli HS-gallupissa kolmanneksi suurin puolue. Sen kannatus oli 17,0 prosenttia.

Puolueella menee siis ihan mukavasti.

Huolestuttavaa kokoomuksen kannalta on kuitenkin se, että sen kannatuskäyrässä ei ole puoleentoista vuoteen näkynyt minkäänlaista muutosta.

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa kokoomus oli Suomen kolmanneksi suurin puolue 17,0 prosentin ääniosuudella. Luku oli siis desimaalin tarkkuudella sama kuin keskiviikon HS-gallupissa.

Sitä voi pitää aika yllättävänä. Onhan kokoomus oppositiossa ja yleensä oppositiossa puolueiden kannatusluvut tuppaavat nousemaan.

Kokoomukselle näin ei ole käynyt.

Itse asiassa puolueen kannatus on pysynyt HS-gallupeissa jo puolentoista vuoden ajan yhden prosenttiyksikön sisällä. Toukokuun 2019 ja syyskuun 2020 välisenä aikana kokoomuksen kannatus on HS-gallupeissa alimmillaan ollut 16,7 prosenttia ja ylimmillään 17,7.

Kokoomuksen kannatuskäyrä on siis suora viiva, jossa ei ole laaksoa eikä kukkulaa.

Kokoomuksen oppositiopolitiikkaa on moitittu ponnettomaksi.

Väite saa kokoomuslaiset kiihtymään – ehkä oikeutetustikin – sillä korona-aikana kukaan ei ole oikeastaan pystynyt tekemään normaalia politiikkaa. Poikkeusoloihin ei ole sopinut perinteinen oppositioräksytys.

Sitä paitsi kriisiaikana hallitus on saanut kaiken huomion ja hallinnut julkisuutta. Ylen A-studiossa on rampannut ilta toisensa jälkeen ministereitä kertomassa hallituksen päätöksistä. Oppositio on päässyt aika harvakseltaan mukaan keskusteluihin.

Kesän jälkeen kokoomus on terästänyt hallituskritiikkiään. Se on moittinut hallitusta huonosta taloudenpidosta – ja uhannut välikysymykselläkin, mikäli alkuviikon budjettiriihessä ei saada työllisyystoimia sovittua.

Suomi velkaantuu ennätystahtiin, vienti sakkaa, tehtaita suljetaan ja yt-neuvottelut seuraavat toistaan. Vaikean tilanteen pitäisi siis sopia hyvin kokoomukselle, sillä talouspolitiikka on perinteisesti ollut puolueen leipälaji.

Silti kokoomuksen kannatuskehitys jumittaa 17 prosentissa kuin kuolleen aivokäyrä.

Suomalaisten suhtautumisessa puolueisiin on tapahtunut viime vuosikymmeninä perustavanlaatuinen muutos. Puoluekenttä on pirstaloitunut ja äänestäjien liikkuvuus on lisääntynyt.

Takavuosina äänestäminen oli luokkapohjaista ja puolueuskollisuus oli vahvaa. Puoluevalinta usein jopa periytyi vanhemmilta lapsille. Maanviljelijän lapsi äänesti keskustaa, työläisen vasemmistoa ja virkamiehen kokoomusta.

Näin ei enää ole. Ei etenkään nuorempien äänestäjien keskuudessa.

Vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksen mukaan 1930-luvulla syntyneistä äänestäjistä lähes puolet kertoi äänestäneensä aina samaa puoluetta. 1970-luvulla syntyneistä aina samaa puoluetta oli äänestänyt vain 15 prosenttia.

Puolueuskollisuuden mureneminen näkyy puoluekannatuskyselyissä, joissa puolueiden kannatusluvut usein heittelehtivät reippaasti kuukaudesta toiseen. Puolueista on tullut eräänlaisia supermarketeja, jotka houkuttelevat asiakkaita erilaisilla erikoistarjouksilla.

Jostain syystä kokoomuksen tarjoukset eivät ole viime aikoina oikein vetäneet.

Kokoomuksen turvana ovat olleet uskolliset kanta-asiakkaat, jotka eivät ole hevin juoksennelleet muiden tarjousten perässä.

Kokoomuslaiset ovat nimittäin pitkään olleet kaikkein vakiintuneimpia puoluevalintansa suhteen. Vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksen mukaan 40 prosenttia kokoomuksen kannattajista ilmoittaa puoluekantansa vakiintuneeksi.

He äänestävät siis aina kokoomusta riippumatta siitä, mitä vaalilupauksia oma tai muut puolueet kulloinkin antavat.

Kokoomuslaisten puolueuskollisuus on kuitenkin viime vuosina heikentynyt. Se ei enää ole ykkönen, kun kysytään vastaajien puoluevalinnan varmuutta.

Tuoreimmassa HS-gallupissa kokoomusta äänestävistä 35 prosenttia kertoi olevansa valinnastaan varmoja. Sitä varmempia äänestäjiä löytyi vasemmistoliitosta (51 prosenttia), perussuomalaisilta (49) sekä Sdp:stä ja keskustasta (38).

Kokoomus onkin aivan uudenlaisessa tilanteessa. Sen pitäisi löytää uusia keinoja innostaa ihmisiä.

Eräs kokoomuslainen tiivistää puolueen ongelman näin:

Jos kansalainen herätetään keskellä yötä ja kysytään, mitä kokoomus ajaa, hän tuskin osaa vastata. Unenpöpperössä kestävyysvajeen paikkaaminen ei välttämättä tule heti mieleen.

Jos kansalaiselta sen sijaan kysytään, mitä vihreät tai perussuomalaiset ajavat, niin vastaus todennäköisesti tulee saman tien. Vihreillä on ilmastonmuutoksen torjuminen ja perussuomalaisilla maahanmuutto. Ja Sdp:llä on Sanna Marin.

Kokoomuksen profiili on sen sijaan hähmäisempi.

Kokoomus istui hallituksessa vuodesta 1987 vuoteen 2019 yhtä neljän vuoden pätkää lukuun ottamatta. Se on siis mitä suurimmassa määrin valtionhoitajapuolue.

Ja valtionhoitajan ei selvästikään ole ihan helppo sopeutua oppositioon.

Ongelman kiteytti hyvin kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki pari vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan Vapauden voitto.

Kirjassa Lepomäki arvioi, että vaalimenestyksensä ja pitkän hallitustaipaleen takia kokoomuksesta on tullut pikemminkin ”urheilu- ja kannatusseura kuin poliittinen liike”.

”Siinä missä urheilu- ja kannatusseura keskittyy kisan voittamiseen ja hyvän tunnelman luomiseen, pitäisi poliittisen liikkeen keskittyä asioiden aikaansaamiseen”, Lepomäki kirjoitti.

Niin ne asiat.

Oppositiopuolue kokoomus kritisoi hallitusta siitä, että hallitus ei uudista työmarkkinoita ja tee työllisyyttä edistäviä toimia esimerkiksi porrastamalla ansiosidonnaista.

Kokoomus oli kuitenkin kymmeniä vuosia hallituksissa eikä onnistunut itsekään juuri edistämään näitä samaisia rakenneuudistuksia.

Reilu viikko sitten jatkokaudelle valittu puheenjohtaja Petteri Orpo julisti puoluekokouksessa, että kokoomuksen tavoite on olla ensi kevään kuntavaaleissa suurin puolue.

Tavoite on kova.

Mutta ei tavoite oikein mikään muukaan voi olla. Onhan kokoomus ollut suurin puolue kolmissa edellisissä kuntavaaleissa.

Ja toki se voi onnistua siinä jälleen. Mutta helppoa se ei tule olemaan. Etenkin jos sen kannatus jatkaa jumittamistaan 17 prosentissa.

Vaikka HS-gallup ei mittaa kuntavaalikannatusta, niin jotain suuntaa se antaa. Sdp ja perussuomalaiset olivat kyselyssä selvästi kokoomuksen edellä. Sdp:n kannatus oli 21 prosenttia ja perussuomalaisten 19,5.

Elina Lepomäki moitti kirjassaan kokoomuksen päätöksentekotapaa, jossa valtaa käyttää ”tilataksiin mahtuva miesporukka”.

Toissa viikonloppuna puoluekokouksessa Lepomäki valittiin kokoomuksen varapuheenjohtajaksi.

Lepomäki pääsi siis vihdoin itsekin sinne tilataksin kyytiin.

Onkin kiinnostava nähdä, pystyykö yksi kyytiläinen vaikuttamaan taksin reittivalintoihin.

Lepomäen mukaan politiikassa on kyse ennen kaikkea asioista. Hän kirjoittaa kirjassaan, että puolueessa pitäisi ylipäätään olla enemmän huolissaan asiakysymyksistä kuin vaalimenestyksestä.

Mutta itse asiassa ne kaksi – asiat ja menestys – eivät välttämättä ole toisilleen vastakkaisia.

Asioita ei pääse hoitamaan, jos ei ole vaalimenestystä. Ja menestystä on vaikea saada, jos kansalainen ei osaa yhdistää yhtäkään asiaa kokoomukseen herätessään keskellä yötä.

Kokoomuksen tilataksissa riittää pohdittavaa.