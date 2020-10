Main ContentPlaceholder

Junkkari | Kommentti

Hyvinvointialueista puhuminen riepoo keskustan Annika Saarikkoa – ”Sano vaikka kukkaruukuksi, mutta kyseessä on maakunta”

Maakuntahallinto on keskustan ikiaikainen tavoite, jolla se on pyrkinyt sementoimaan valtaansa isojen kasvukeskusten ulkopuolella. Riippumatta siitä, miten realistista vallan sementointi käytännössä olisi, maakuntahallinto on keskustalaisille keskeinen politiikan iskusana.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sote-uudistusta ja sote-ministerityöryhmän linjauksia käsittelevässä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tiistaina.­