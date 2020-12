Puheenjohtajalle on noloa joutua tilanteeseen, jossa hän julkisen ilmoituksen jälkeen on pakotettu peruuttamaan siitä, kirjoittaa kolumnissaan Marko Junkkari.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin teki viime viikolla virheen.

Virheitä sattuu itse kullekin, mutta kiinnostavaksi tämän tekee se, että puheenjohtajana Marin on tähän asti saanut johtaa puoluetta melkoisessa myötätuulessa.

Marin on pyrkinyt pitämään puolueen tiukasti hyppysissään – mikä saattaa itse asiassa olla myös viimeviikkoisen virheen syy.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) kertoi keskiviikkona 9. joulukuuta jäävänsä pitkälle sairauslomalle.

Heti ikävän uutisen julkitulon jälkeen Marin kertoi HS:n ja Ilta-Sanomien haastatteluissa sijaisjärjestelyistä. Varapuhemies Antti Rinne tuuraisi Ojala-Niemelää sairausloman ajan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Rinteen paikalle puhemiehistöön siirtyisi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Marin kertoi haastatteluissa, että Rinne oli jo kuitannut olevansa valmis tehtävään ja Lindtman oli kertonut harkitsevansa asiaa. Marin sanoi olettavansa, että Lindtman olisi käytettävissä.

”Uskon, että molemmat ovat joukkuepelaajia”, Marin sanoi.

Mutta eipä Lindtman ollutkaan.

Myöhemmin iltapäivällä Lindtman ilmoitti, ettei aio siirtyä puhemieheksi vaan jatkaa mieluummin ryhmän johdossa. Syynä oli se, että Lindtmanin leirissä epäiltiin Marinin pyrkivän sijaisjärjestelyn avulla siirtämään hänet lopullisesti pois eduskuntaryhmän johdosta. Tilalle olisi mahdollisesti nostettu Ilmari Nurminen, joka on Marinin ystävä.

Marin on sittemmin selittänyt operaatiota parhain päin, ja kieltämättä Rinteen ja Lindtmanin sijaistus olisi ehkä ollut kätevin tapa hoitaa hankala tilanne.

Marin oli kysynyt Lindtmanin halukkuutta siirtyä varapuhemieheksi pari viikkoa ennen asian julki­tuloa. Lindtman oli luvannut harkita asiaa.

Marin ilmeisesti yritti saada Lindtmanin taipumaan järjestelyyn julkistamalla asian. Marinin yllätykseksi Lindtman kuitenkin sanoi ei.

Varapuhemieheksi valittiin Sdp:n Tarja Filatov.

Puheenjohtajalle on noloa joutua tilanteeseen, jossa hän julkisen ilmoituksen jälkeen on pakotettu peruuttamaan siitä. Mutta vielä erikoisempaa on se, että Marin esitti suunnitelman kysymättä lainkaan Sdp:n eduskuntaryhmän kantaa. Marin kertoi haastattelussa, että ”puoluejohto” oli päättänyt asian.

Puoluejohto ei kuitenkaan päätä eduskuntaryhmän asioista. Esitykset valiokuntien puheenjohtajuuksista ja varapuhemiehestä kuuluvat selkeästi eduskuntaryhmän rooteliin.

Marin oli myös esittänyt, että Lindtmanin siir­tyessä puhemiehistöön eduskuntaryhmä pärjää muutaman kuukauden ajan hyvin ryhmän vara­puheenjohtajien johdolla. Etenkin kun eduskunta jää kohta joulutauolle ja palaa takaisin vasta helmikuun alussa.

Tätäkin asiaa olisi kannattanut kysyä eduskuntaryhmältä. Moni demariedustaja närkästyi Marinin sooloilusta.

Siitä on nyt hieman yli vuosi, kun Sdp:n puo­luevaltuusto valitsi Sanna Marinin pääministeriksi Antti Rinteen paikalle. Marin voitti äänestyksessä­ Lindtmanin äänin 32–29.

”Usein sanotaan, että pitää olla hyvä häviäjä. Harvemmin todetaan, että pitäisi olla myös hyvä voittaja”, sanoo eräs demari. Hän ei halua esiintyä nimellään puolueen sisäisten jännitteiden takia.

Kyseinen demari ei kuulu Marinin eikä Lindt­manin lähipiiriin, mutta häntä harmittavat näiden kahden hyytävät välit. Hän pelkää, että puolueen sisäinen­ riitely sotkee kaiken juuri, kun Sdp on päässyt kovaan nosteeseen ja saanut itseluottamuksensa takaisin.

Sinänsä tilanteessa ei ole mitään uutta. Sdp:n ruusujen sota on jatkunut jo vuosia. Toisessa leirissä ovat Sanna Marin, Antti Rinne ja Krista Kiuru. Toisessa taas Lindtman ja Eero Heinäluoma.

Ulkopuolisen on mahdotonta sanoa, mistä ristiriidat pohjimmiltaan johtuvat. Isoja poliittisia linjaerimielisyyksiä ei näytä olevan. Sitä paitsi ainakin julkisissa kannanotoissaan Lindtman on vaikuttanut olevan Sanna Marinille hyvinkin lojaali. Kyse onkin mitä ilmeisimmin henkilöistä. Ja tietysti vallasta.

Marin puhui joukkueesta myös elokuussa Sdp:n puoluekokouksessa Tampereella, jossa hänet valittiin puolueen puheenjohtajaksi.

Puheessaan Marin kertoi, miten kova paikka puheenjohtaja Antti Rinteen sairastuminen oli ollut vain neljä kuukautta ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja. Sairastumisen jälkeen Marin otti ensimmäisenä varapuheenjohtajana vetovastuun vaalivankkureista – mutta homma onnistui Marinin mukaan siksi, että koko puoluejohto toimi hienosti ”yhtenä joukkueena”.

Marin mainitsi puheessaan moneen otteeseen nimeltä varapuheenjohtaja Ville Skinnarin, joka oli ”luottopakki”. Hän mainitsi myös puoluevaltuuston puheenjohtajan Sirpa Paateron, joka oli aina valmis hoitamaan asioita.

Antti Lindtmanin nimeä Marin ei maininnut. Sivumennen hän tosin viittasi siihen, että oma osuutensa oli ollut myös ”eduskuntaryhmän puheenjohtajistolla”.

Puoluekokousväkeä ihmetytti se, että Marin niin vahvasti alleviivasi Skinnarin ja Paateron nimiä. Molemmat hakivat kokouksessa jatkokautta pesteilleen, joten heidän nimiensä toistelu tulkittiin uuden puheenjohtajan äänestysohjeena puolue­kokoukselle.

Yleensä puolueen puheenjohtajat ovat varoneet ottamasta kantaa varapuheenjohtajien valintaan. Puoluekokous on puolueen ylin päättävä elin, joka saa rauhassa tehdä päätöksensä.

Skinnari valittiin varapuheenjohtajaksi ja Paatero puoluevaltuuston johtoon. Varapuheenjohtajaksi valittiin myös kansanedustaja Matias Mäkynen, joka­ on Marinin ystävä.

Uudella puheenjohtajalla ei kuitenkaan vielä ollut­ ihan täydellinen unelmajoukkue koossa.

Heti puoluekokouksen jälkeen elokuussa Sanna Marin ilmoitti puoluehallituksen järjestäytymiskokouksessa, että niin sanottu­ presidium lakkautetaan.

Presidium on hienolta kalskahtava instanssi, joka tarkoittaa suomeksi puheenjohtajistoa tai johtokuntaa. Sdp:n presidiumissa istuvat puolueen ja eduskuntaryhmän johtohenkilöt.

Presidium otettiin Sdp:ssä käyttöön 1990-luvun alussa Ulf Sundqvistin puheenjohtajakaudella. Syynä oli se, että Sundqvist tuli puoluejohtajaksi STS-pankin pääjohtajan paikalta eikä näin ollen ollut kansanedustaja. Presidium luotiin Sundqvistille yhteydenpitovälineeksi eduskuntaan.

Sundqvistia seuranneet puheenjohtajat jatkoivat presidiumin käyttämistä – tosin vaihtelevalla aktiivisuudella. Sen katsottiin parantavan puoluejohdon ja eduskuntaryhmän välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä.

Yksi politiikan lainalaisuuksia on se, että ministerinä toimivat puoluejohtajat vääjäämättä ajoittain kokevat kansanedustajat melkoisena riesana. Hallituksessa tehdään vaikeita päätöksiä, joista kansanedustajat sitten ryhmässä kitisevät eivätkä näe sitä niin sanottua suurta kuvaa.

Toisaalta eduskuntaryhmässä on vähintäänkin yhtä usein koettu, että puoluejohto pitää heitä pelkkänä kumileimasimena.

Esimerkkinä tästä voisi mainita vaikka viime viikon episodin, jossa pääministeri Marin kertoi julkisuuteen, että ulkoministeri Pekka Haavistolla on perustuslakivaliokunnan moitteista huolimatta hallituspuolueiden puheenjohtajien tuki. Asiasta oli sovittu puheenjohtajien kesken – eduskuntaryhmiltä ei kysytty.

Elokuussa Marin siis ilmoitti, että presidiumille ei ole enää tarvetta. Marinin mukaan puoluejohto käsittelee puolueen asiat ja tekee tarvittaessa esityksiä puoluehallitukselle.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajalla on edelleen läsnäolo-oikeus puoluehallituksen kokouksissa. Mutta presidiumin lakkauttamisen myötä ryhmänjohtaja Antti Lindtman ei pääse enää entiseen tapaan mukaan asioiden valmisteluun.

Valta keskittyy siis puoluejohdolle, Sanna Marinin joukkueelle.

Mutta mikä se Marinin virhe sitten oli?

Poliittisten manööverien onnistumista mitataan kai parhaiten sillä, miten hyvin niiden tavoitteet toteutuvat.

Jos Marinin tarkoitus oli syrjäyttää Lindtman ryhmänjohtajan paikalta, lopputulos voi olla päinvastainen. Sdp:n eduskuntaryhmä äänestää helmikuussa ryhmänjohtajasta, ja Lindtmanin uudelleenvalinta on todennäköinen. Sen verran kiukkuinen moni demariedustaja tuntuu olevan.

Lisäksi julkisuuteen nousi taas kerran Sdp:n sisäinen riitely. Se tuskin auttaa puoluetta kevään kuntavaaleissa.