Taloustutkimuksen kyselyn mukaan kokoomusta äänestäisi Helsingissä 27 prosenttia. Sdp ja vihreät ovat tasoissa 20 prosentissa. Marinin aiheuttama demarinoste näkyy todennäköisesti kyselyssä, vaikkei pääministeri ole edes ehdolla Helsingissä, kirjoittaa kommentissaan HS:n Marko Junkkari.

Kirsi Piha ja Sanna Marin. Nämä kaksi naista keikuttavat tällä hetkellä Helsingin kunta­politiikkaa.

Kiinnostavaa tämä on siksi, että kumpikaan heistä ei ole ehdolla kuntavaaleissa Helsingissä.

Kirsi Piha tosin pian on.

Helsingin kokoomuksen piirihallitus esitti maanantaina Pihaa kokoomuksen ehdokkaaksi Helsingin pormestariksi. Ylimääräinen piirikokous siunaa Pihan pormestariehdokkuuden helmikuun puolivälissä.

Pääministeri Sanna Marin puolestaan on Sdp:n kuntavaaliehdokkaana Tampereella.

Tästä huolimatta Marinin ja Pihan vaikutus Helsingin kuntavaalitilanteeseen on merkittävä. Tällaisen tulkinnan voi tehdä kokoomuksen Taloustutkimuksella teettämästä Helsingin alueellisesta kannatuskyselystä.

Tutkimuksen mukaan kokoomus olisi selvästi Helsingin suurin puolue 27 prosentin kannatuksella.

Kokoomuksen perässä tulevat vihreät ja Sdp, joilla molemmilla on 20 prosentin kannatus.

Neljäs on vasemmistoliitto 12,6 prosenttia. Perussuomalaiset on viides 9,3 prosentin kannatuksella. Kuudes on Rkp 4,4, seitsemäs kristilliset 3,1, kahdeksas keskusta 2,5 ja yhdeksäs Liike Nyt 1,4 prosenttia.

Taloustutkimuksen puhelinhaastattelut oli tehty tammikuun lopussa ja haastateltuja oli kaikkiaan tuhat. Tutkimusta ei ole julkaistu, vaan HS sai sen haltuunsa omista lähteistään.

Taloustutkimuksen kyselyn tulokset ovat jokseenkin yllättäviä.

Kokoomus teetti vastaavan tutkimuksen Taloustutkimuksella Helsingin tilanteesta lokakuussa 2020. Silloin kokoomus ja vihreät olivat käytännössä tasoissa. Kokoomuksen kannatus oli silloin 24 prosenttia ja vihreiden 24,3.

Näin ollen kolmessa kuukaudessa kokoomus olisi repinyt vihreisiin peräti seitsemän prosenttiyksikön eron. Ja toisaalta Sdp olisi kirinyt vihreät kiinni.

Tuoreen kyselyn tulokseen kannattaa toki suhtautua varauksella. Alueellisissa kyselyissä on suhteellisen pieni otos eikä vertailudataa korjauskertoimia varten ole samalla tavalla kuin valtakunnallisissa kyselyissä.

Mutta joka tapauksessa tutkimus kertoo jotain kannatuskehityksen suunnasta. Vihreillä se näyttää olevan menossa alaspäin.

Mistä tämä johtuu?

Vihreiden kannatusta valtakunnallisesti on todennäköisesti syönyt ulkoministeri Pekka Haaviston virkarikoskäsittely eduskunnan perustuslakivaliokunnassa sekä puolueen yleinen näkymättömyys viime aikojen politiikassa.

Mutta ei kokoomuskaan ole viime aikoina säkenöinyt. Päinvastoin viestimet ovat kirjoitelleet jatkuvasti puolueen kannatuskriisistä ja hampaattomasta oppositiopolitiikasta.

Kun Jan Vapaavuori ilmoitti syksyllä, että ei hae jatkokautta, Helsingin kokoomus oli aika lailla hukassa. Sopivaa korkean profiilin pormestariehdokasta ei tuntunut löytyvän millään.

Sitten pormestarispekulaatioihin ilmestyi Kirsi Piha, jossa yhdistyivät poliittinen kokemus ja tuoreus. Onhan entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Piha ollut parikymmentä vuotta pois politiikasta.

”Piha palautti kokoomuslaisten itseluottamuksen ja normalisoi tilannetta”, eräs kokoomuslainen selittää.

Toinen kokoomuksen taustavaikuttaja pohdiskelee, että kokoomuksen nostetta Helsingissä voi selittää myös pormestari Jan Vapaavuoren kapinointi maan hallituksen liian tiukkoina pidettyjä koronalinjauksia vastaan.

Lasten sisäliikuntapaikkojen avaaminen on ilmeisesti miellyttänyt monia helsinkiläisiä.

Samaisessa Taloustutkimuksen kyselyssä tiedusteltiin myös helsinkiläisten pormestarihaluja kevään kuntavaaleissa. Kysely tehtiin pareittain eli kysyttiin kahdesta ehdokkaasta kumpaa vastaaja äänestäisi.

Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki ja Kirsi Piha olivat kyselyssä käytännössä tasoissa. Kyselyn mukaan Sinnemäkeä äänestäisi 40,7 prosenttia vastaajista ja Pihaa 41,8.

Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki.­

Vastaajista 17,5 prosenttia ei halunnut tai osannut sanoa kantaansa.

Kokoomuksen pormestariehdokkaaksi on ilmoittanut pyrkivänsä myös kansanedustaja Wille Rydman.

Sinnemäki päihitti Rydmanin parivertailussa luvuin 54,4–27,2.

Kun näitä tuloksia katsoo kokonaisuutena, tilanne on itse asiassa jokseenkin epäselvä. Kokoomus johtaa puolueena siis selvästi vihreitä, mutta samaan aikaan Sinnemäki ja Piha ovat pormestarikisassa käytännössä tasoissa.

Mikä tätä selittää?

Kuntavaaleihin on vielä aikaa yli kaksi kuukautta ja harva äänestäjä on vielä ehtinyt varsinaisesti miettiä koko asiaa. Se varmaan selittää jotain.

Mutta vaikutusta todennäköisesti on myös Sanna Marinilla.

Suomen politiikka on viime aikoina ainakin jossain määrin blokkiutunut punavihreään ja porvarilliseen leiriin.

Sdp:n on Sanna Marinin johdolla noussut valtakunnallisten kannatuskyselyiden kärkeen ja syönyt samalla vihreiden ja todennäköisesti myös vasemmistoliiton kannatusta.

Pääministeri Sanna Marin on Sdp:n kuntavaaliehdokkaana Tampereella.­

Marinin aiheuttama demarinoste näkyy todennäköisesti myös tässä Taloustutkimuksen Helsinki-kyselyssä. Sdp sai edellisissä kuntavaaleissa 2017 Helsingissä 13,8 prosenttia äänistä.

Tässä kyselyssä kannatus oli noussut siihen verrattuna yli kuusi prosenttiyksikköä.

Se on sitten toinen asia, miten tämä noste konkretisoituu huhtikuussa vaaliuurnilla, kun Sanna Marin ei ole Helsingissä äänestettävissä.

Kokoomuslaisilla oli torstaina siis hyvä päivä ja naamat virneessä. Aamulla Yle julkaisi kuntavaalikyselynsä, jossa kokoomus oli kolmantena 18,3 prosentin kannatuksella. Kolmas sija ei kokoomuslaisia sinänsä ilahduttanut – vaan kannatuksen taso.

Se oli pari prosenttiyksikköä ylempänä kuin edellisessä eduskuntavaalikyselyssä.

Ja sitten kokoomuksen omassa kyselyssä kokoomus oli Helsingissä selvä ykkönen.

Iloitsevien kokoomuslaisten kannattaisi kuitenkin muistaa, että verrattuna edellisiin kuntavaaleihin, kumpikaan tulos ei ole mitenkään tavaton.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa kokoomuksen kannatus Helsingissä oli 28,3 prosenttia. Koko maassa kokoomus oli myöskin suurin puolue 20,7 prosentin kannatuksella.