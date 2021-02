Keskusta on kriisissä, joten sen on ehkä pakko ottaa käyttöön perinteiset keinot eli tahtopolitiikka ja petos

Kuntavaaleissa pitäisi vaieta bensan hinnasta ja EU:n elvytysrahastosta, vaikka juuri ne voivat ratkaista vaalin, kirjoittaa Marko Junkkari.

Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaisten tavoite kuntavaaleissa on kaataa maan hallitus.­

Kuntavaalien lähestyessä päästään taas wittgensteinilaiseen tilanteeseen, jossa vängätään siitä, mistä saa puhua ja mistä ei.

Filosofi Ludwig Wittgenstein sanoi aikanaan, että siitä mistä ei voi puhua, täytyy vaieta.

Kuntavaaleissa pitäisi vaieta yleispolitiikasta ja puhua sen sijaan paikallisen tason asioista: lähikouluista ja terveyskeskuksista. Ja näinhän se on. Kunnanvaltuusto ei tosiaankaan päätä EU:n elvytysrahastosta tai polttoaineverotuksesta.

Mutta perussuomalaiset haluavat puhua juuri niistä.

Ääni perussuomalaisille on ääni hallituksen politiikkaa vastaan – ääni hallituspuolueille on ääni hallituspolitiikan hyväksymisen puolesta, julistetaan perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa.

Perussuomalaiset pyrkivät tekemään kuntavaaleista hallituksen luottamusäänestyksen, mitä eri tahoilla on ehditty jo paheksua. Ei ehkä pitäisi. Kuntavaaleissa on lähes aina ennenkin puhuttu ihan muusta kuin lähipalveluista.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Sdp, vihreät ja muut oppositiopuolueet pyrkivät kääntämään vaalikeskustelut koskemaan Juha Sipilän (kesk) hallituksen kilpailukykysopimusta ja koulutusleikkauksia.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa puhuttiin eurokriisistä, Espanjan tukipaketista ja Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta. Ennen syksyn 2008 kuntavaaleja puhuttivat Georgian sota ja Yhdysvalloissa juuri alkanut finanssikriisi.

Kovin kaukana on siis ennenkin oltu lähikoulusta, mutta harvemmin puolueet ovat yhtä avoimesti kuin perussuomalaiset nyt julistaneet kuntavaaliohjelmassaan valtakunnan politiikkaa koskevia taktisia pyrkimyksiään.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi viime viikolla puolueen kuntavaalikampanjan avaustilaisuudessa, että tavoitteena on saada keskustan kannatus romahtamaan. Tämä pakottaisi Halla-ahon mukaan keskustan lähtemään Sanna Marinin (sd) hallituksesta.

”Kun keskusta lähtee, lähtee myös hallitus”, Halla-aho totesi.

Takavuosien kuntavaaleissa kansa on usein kääntänyt hallitukselle peukun alas.

Vuoden 1964 jälkeen järjestetyissä 14 kuntavaalissa peräti 11 kertaa hallituspuo­lueiden yhteenlaskettu kannatus on laskenut. Yleensä pahiten on saanut takkiinsa pääministeripuolue. Vuonna 2017 keskusta menetti 1,1 prosenttiyksikköä kannatuksestaan verrattuna edellisiin kuntavaaleihin. Vuonna 2012 pääministeripuolue kokoomus oli suurin mutta menetti kannatustaan 1,6 prosenttiyksikköä.

Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) johdolla keskusta hävisi vuoden 2008 kuntavaaleissa peräti 2,7 prosenttiyksikköä.

Yle julkaisi torstaina kuntavaalikyselyn, jossa Sdp oli kärjessä 20,3 prosentin kannatuksella. Ennakkospekulaatioissa Sdp onkin suosikki suurimmaksi puolueeksi.

Tilanne ei kuitenkaan ole missään nimessä selvä.

Ylen kyselyssä perussuomalaiset (18,8 prosenttia) ja kokoomus (18,3 prosenttia) olivat hyvinkin lähellä demareita. Kannattaa muistaa, että kokoomus yleensä hyötyy kuntavaalien alhaisesta äänestysprosentista.

Kiinnostavaa on se, että vaikka kuntavaalit lähestyvät, pääministeripuolue Sdp on saanut olla yllättävän rauhassa opposition hyökkäyksiltä. Tästä sen on kiittäminen keskustaa, joka tuntuu vetävän magneetin lailla kaiken negatiivisen itseensä.

Keskustan tilanne on vaikea, ja perussuomalaiset pyrkivät parhaansa mukaan vaikeuttamaan sitä entisestään.

Pieni mutta kuvaava esimerkki nähtiin tällä viikolla: perussuomalaiset julkaisi Lappilainen-lehdessä mainoksen, jossa olleen laskelman mukaan ”punavihreän hallituksen vaihtoehto” lisää lappilaisen kotitalouden kustannuksia yli 3 000 eurolla vuodessa.

Mainoksesta sai kuvan, että hallitus olisi korottanut tai päättänyt korottaa poltto­aineveroja 30 senttiä litralta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Kyse oli Taloustutkimuksen laskelmasta, jossa arvioitiin, millaisia veronkorotuksia voidaan joutua tekemään liikennepäästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä, jos päästötavoitteeseen pyritään vain verotuksen avulla.

Mainoksessa tämä teoreettinen laskuharjoitus esitettiin toteutuneena faktana ja jätettiin myös mainitsematta, että aikajänne on koko 2020-luku, ei vain tämä hallituskausi.

Keskustalaiset vaativat perussuomalaisia oikaisemaan mainoksen virheelliset väitteet.

Perussuomalaiset tuskin oikovat, ja vaikka oikoisivatkin, se tuskin kummemmin auttaisi keskustaa.

Polttoaineiden hinnankorotukset – olivat ne todellisia tai eivät – sopivat niin hyvin vallalla olevaan tarinaan keskustasta ”punavihreän hallituksen apupuolueena”.

Siitä tarinasta keskustan on vaikea pyristellä irti. Toki se on kovasti yrittänyt.

”Me joudumme koko ajan sitten selittämään vihreiden ulostuloja. Olemme kipuilleet sen kanssa”, sanoi alkuviikosta keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Tähän vihreiden ryhmänjohtaja Jenni Pitko vastasi: ”Keskustallekin tekisi hyvää keskittyä joskus omaan tekemiseensä sen sijaan, että he jatkuvasti analysoivat muiden tekemistä ja menettävät siitä malttinsa.”

Asetelma on siis aika hullunkurinen.

Keskusta taistelee perussuomalaisia vastaan ottamalla yhteen hallituskumppani vihreiden kanssa.

Yksi politiikan perusopeista on, että vaalien lähestyessä tunnelmat kiristyvät hallituksen sisällä ja hallituspuolueet alkavat ottaa tiukemmin mittaa toisistaan.

Esimerkiksi voisi nostaa vaikka vuoden 2012 kuntavaalit, jolloin pääministerinä oli kokoomuksen Jyrki Katainen ja valtiovarainministerinä Sdp:n Jutta Urpilainen. Lähtökohtaisesti kokoomuksen ja Sdp:n sinipunayhteistyö sujui hallituksessa hyvin.

Kuntavaalikampanjassa kuitenkin kipunoi, sillä Urpilainen viritti vaalien alla ideologisen riidan pääministeripuolue kokoomuksen kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistuksista.

Todennäköisesti kevään kuntavaalien lähestyessä nähdään myös hallituksen sisäisiä yhteenottoja.

Kuntavaalien keskeinen teema tulee olemaan EU:n elvytysrahasto. Siinä ei sinänsä ole järkeä: kunnanvaltuustolla ei ole mitään tekemistä EU-politiikan kanssa. Siitä huolimatta elvytysrahasto todennäköisesti vaikuttaa kuntavaalien tulokseen.

Erityisen hankala elvytysrahasto on keskustalle, jonka äänestäjäkunnasta iso osa on suhtautunut nihkeästi integraatioon koko EU-jäsenyyden ajan.

”Löydän itsestäni EU-kriittisyyttä”, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi viime viikolla Ylen A-talkin puheenjohtajatentissä. Saarikko harmitteli, että monessa asiassa ”EU alisuoriutuu”.

Tuskailuistaan huolimatta Saarikko ja keskusta ovat tähän asti pysyneet hallituksen yhteisellä linjalla elvytyspaketin takana. Ja todennäköisesti pysyvät siellä myös jatkossa.

Täysin varmaa se ei kuitenkaan ole. Onhan keskusta nyt eksistentiaalisessa kriisissä. Koko puo­lueen olemassaolo voi olla vaakalaudalla. Tällaisessa tilanteessa voi olla syytä ottaa käyttöön äärimmäisiä tai jopa kaikkein perinteisimpiä keinoja.

Tiettävästi eräät kokeneet keskustalaiset ovat ehtineet neuvoa Saarikkoa, että hänen kannattaisi jättää pääministeri Sanna Marin puolustamaan itsekseen elvytysrahastoa. Saarikko voisi muistuttaa, että pääministerihän sen elvytysrahaston Brysselin huippukokouksessa kesällä ihan itse neuvotteli.

Sen jälkeen keskusta voisi yrittää olla koko aiheesta wittgensteinilaisittain hissukseen.

Se olisi omien mielestä keskustalaista tahtopolitiikkaa. Ja vastustajien mielestä tietysti sitä, että kepu pettää aina.