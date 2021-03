Yleensä eduskunnan puhemies käy kirjeenvaihtoa suoraan pääministerin kanssa, mutta puhemies Anu Vehviläinen lähetti moitekirjeensä kaikille hallituksen ministereille. Laaja jakelu lisäsi merkittävästi vuodon todennäköisyyttä.

Ei ole koronantorjunta viime aikoina mennyt Sanna Marinin (sd) hallitukselta ihan putkeen.

Maanantaina Sanna Marin kertoi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päättänyt ottaa valmiuslaista käyttöön eräitä pykäliä. Oikeustieteilijät arvostelivat päätöstä kovasanaisesti ja pitivät sitä lainvastaisena.

Kritiikin vuoksi pääministeri joutui tekemään myöhemmin maanantaina täyskäännöksen. Marin ilmoitti illalla, että valmiuslain pykäliä ei aleta soveltaa ennen kuin niiden käytön oikeudelliset edellytykset selvitetään uudelleen.

Sen lisäksi ravintoloiden sulkemisesta on kehkeytynyt omituinen soppa, josta tyylipisteitä ei heru.

Helsingin Sanomat kertoi tiistaiaamuna eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen (kesk) ja eduskunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan lähettäneen hallitukselle kirjeen, jossa Vehviläinen moitti kovasanaisesti hallitusta ravintoloiden sulkemislain kiirehtimisestä.

Maanantaina lähetetyssä kirjeessä muistutettiin hallitusta, että se ei voi asettaa eduskunnalle aikatauluja lakiesitysten käsittelystä.

Kirjeen taustalla oli se, että Sanna Marin kertoi kertoi viime torstaina (25.2.) hallituksen ehdottavan eduskunnalle ravintoloiden sulkemista 8. maaliskuuta alkaen.

Sulkeminen edellyttää kuitenkin hallitukselta lakiesitystä, joka eduskunnan pitää ehtiä käsitellä ja hyväksyä.

Ravintoloiden sulkemista koskeva esitys annettiin eduskunnalle maanantaina (1.3.). Koska ravintolat olisi tarkoitus saada kiinni jo ensi viikolla, eduskunnan pitäisi pystyä käsittelemään lakiesitys viikossa.

”Eduskunta on tällä valtioneuvoston yksipuolisella ilmoituksella asetettu Suomen perustuslain edellyttämän huolellisen lainvalmistelutyön näkökulmasta kiusalliseen ja ei-toivottavaan tilanteeseen”, puhemies Vehviläisen ja pääsihteeri Paavolan kirjeessä todettiin.

Pääministeri Sanna Marin tiettävästi yllättyi kirjeestä.

Olihan Marin keskustellut viime viikon keskiviikkona puhemies Vehviläisen kanssa ja tiedustellut, missä aikataulussa eduskunta pystyisi käsittelemään ravintoloiden sulkemista koskevan lakiesityksen.

”Tuossa keskustelussa puhemies on käsityksenään ilmaissut, että lainsäädäntö olisi mahdollista käsitellä pikaisesti, noin viikossa, poikkeusolojen vallitessa. Lisäksi puhemies on todennut julkisesti, että esityksen käsittely vie eduskunnalta vähimmillään neljä päivää aikaa”, Marin kirjoittaa Vehviläiselle lähettämässään vastauskirjeessä.

HS julkaisi myös Marinin vastauskirjeen tiistaina.

Puhemies Vehviläinen oli myös viime torstaina paikalla Säätytalossa, kun pääministeri Marin esitteli aikataulun kaikkien eduskuntapuolueiden edustajille. Vehviläinen ei kommentoinut tuossa tilaisuudessa aikataulua tiettävästi mitenkään.

Lisäksi Marin totesi viime viikon tiedotustilaisuudessa, että hallitus toivoo käsittelyn sujuvan nopeasti – mutta samalla korosti, että aikataulun päättää tietysti eduskunta itse.

Marin siis oletti kaiken olevan kunnossa. Siksi hän hämmästyi puhemiehen maanantaina lähettämää kipakkaa kirjettä.

Mistä oikein oli kyse?

Puhemies Anu Vehviläinen kertoo, että hän oli viime keskiviikon keskustelussa puhunut Marinille siitä, miten nopeasti lakiesitys voidaan eduskunnassa ylipäätään käsitellä.

Vehviläisen mukaan hän ei olisi edes voinut viime viikolla ottaa tarkasti kantaa ravintoloiden sulkemislain aikatauluun, sillä hallitus ei ollut vielä edes antanut kyseistä esitystä eduskunnalle.

”Puhuin yleisellä tasolla”, Vehviläinen painottaa tiistaina puhelinhaastattelussa.

Vehviläinen kommentoi asiaa viime viikolla myös Twitterissä. Viestissä hän totesi, että perustuslain mukaan lain käsittely eduskunnassa vie minimissään neljä päivää.

Vehviläinen kommentoi asiaa myös lauantaina Twitterissä jakamalla eduskunnan perustuslakivaliokunnasta väistyvän valiokuntaneuvoksen Matti Marttusen Helsingin Sanomille antaman haastattelun.

”Eduskunta on Suomen ylin valtioelin ja hallitus on siihen nähden alisteisessa asemassa. Hallitus ei voi sanella eduskunnalle aikataulua, mihin mennessä perusoikeuksia tuntuvasti rajoittava lainmuutos olisi käsiteltävä”, Marttunen sanoi haastattelussa.

Ja maanantaina Vehviläinen lähetti sitten Marinille kirjeen, jossa hän varoitti hoputtamasta eduskuntaa.

Kyse on ilmeisesti ainakin osittain väärinkäsityksestä. Ja ehkä myös ainakin osin pääministerin vauhtisokeudesta.

Pääministeri Marin oletti Vehviläisen yleisen tason puheiden olevan arvio juuri tämän kyseisen lakiesityksen aikataulusta. Siitäkin huolimatta, että tarkan arvion antaminen on käytännössä mahdotonta ennen kuin lakiesitystä on edes annettu.

Marinin tulkintaa voi siis syystä ihmetellä.

Mutta kyllä Vehviläisen kirjekin herättää kysymyksiä.

Eduskunta on maan ylin päättäjä – se on selvä. Ja eduskunnan puhemiehellä on kaikki perusteet muistuttaa hallitusta tästä marssijärjestyksestä, jos hallituksella tuntuu olevan siitä epäselvyyttä.

Olisi Vehviläinen voinut silti halutessaan soittaakin pääministerille. Pääministeri ja hänen esikuntansa ovat jatkuvasti yhteydessä eduskuntaan aikataulukysymyksissä. Tässäkin tapauksessa asian olisi voinut varmasti hoitaa yhdellä puhelinsoitolla.

Puhemies päätti kuitenkin lähettää kirjeen, koska hän selvästikin halusi jättää instituutioiden välisestä keskustelusta jäljen. Ja siihen hänellä on tietysti kaikki oikeus ja myös perusteet.

Mutta yksi asia Vehviläisen kirjeessä kuitenkin ihmetyttää.

Sähköpostikirjettä ei nimittäin lähetetty vain pääministerille vaan kaikille hallituksen ministereille ja myös oikeuskanslerille. Siis aika isolle joukolle ihmisiä.

Eduskunnan entinen pääsihteeri Seppo Tiitinen kertoo, että tämänkaltaista instituutioiden välistä kirjeenvaihtoa lähetetään yleensä ”henkilöltä henkilölle”.

Jos eduskunnan puhemiehellä on huomautettavaa hallituksen lainvalmistelusta, kirje on yleensä lähetetty vain pääministerille, joka johtaa hallituksen työskentelyä.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoo, että puhemies Vehviläisen toiveesta maanantain kirje kuitenkin lähettiin kaikille ministereille. Vehviläisen perusteluna oli Paavolan mukaan se, että kaikki ministerit vastaavat lainvalmistelusta omalla hallinnonalallaan, joten asia oli hyvä saada kaikkien tietoon.

Politiikan perusoppi kertoo, että mitä useampi henkilö jostain asiasta tietää, sen varmemmin se vuotaa. Niin kuin tässäkin tapauksessa kävi. Puhemiehen kirje putkahti lähes saman tien julkisuuteen.

Halusiko puhemies Vehviläinen siis tarkoituksella kirjeen tulevan julki?

Vehviläinen kiistää asian.

”Se ei missään nimessä ollut tarkoitus”, Vehviläinen sanoo. Hän kertoo vuodon olevan hyvin harmillinen, koska se ”hämmentää kansalaisia”.

”Tästä tuli isompi juttu kuin se olikaan”, Vehviläinen sanoo.

Mutta miksi hän silti lähetti kirjeen kaikille ministereille?

”Halusin vain saattaa asian kaikille ministereille tiedoksi. Lähtökohtaisesti pitää tietysti voida luottaa siihen, että ministerit eivät vuoda asioita.”

Vaikka vuoto on koko hallitukselle harmillinen, todennäköisesti keskustassa ei ole kovin paljon surtu sitä, että se saattaa demaripääministerin huonoon valoon.

Vaikka Suomi on yleisesti ottaen selvinnyt Marinin hallituksen johdolla koronakriisistä hyvin, viime aikoina hallituksen kohdistuva kritiikki on voimistunut. Etenkin verrattuna viime vuoden kevääseen, jolloin pääministerin selkeä ja päättäväinen toiminta kriisioloissa sai paljon kiitosta ja pääministerin suosio nousi ennätyksellisen korkealle. Sdp nousi kannatuskyselyissä suurimmaksi puolueeksi.

Mutta nyt Marin-huuma näyttää olevan laantumaan päin – minkä myös muut puolueet ovat havainneet.

”Jokainen päivä heikentää Sdp:n asemaa”, erään oppositiopuolueen keskeinen vaikuttaja iloitsi vastikään taustahaastattelussa.

Eikä kyse ole vain oppositiosta.

Hallituspuolueissakin on viime kuukausina kipuiltu sitä, että supersuosittu pääministeri vie muilta hapen. Sdp:n kannatus on noussut, muiden hallituspuolueiden laskenut.

”Marin ajaa härkäpäisesti asioita perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) kanssa juurikaan muita kuuntelematta. Usein heille tuntuu olevan tärkeämpää tehdä vain jotain kuin miettiä, mitä todella kannattaisi tehdä. Kunhan voidaan vain esittää aktiivista ja tiukkaa”, muotoilee eräs hallituspuolueen keskeinen vaikuttaja.

Hallituskumppanit eivät siis välttämättä sure kirjeen vuotamista julkisuuteen. Heitä tuskin haittaa, jos Marinin sädekehä vähän himmenee.

Etenkin kun kuntavaalit ovat jo aivan ovella.