Sauli Niinistö pohtii tuoreessa podcastissa päätöksenteon muuttumista – Politiikassa on siirrytty ”demonstraatioiden” aikaan

Väinö Tannerin 140-vuotissyntymäpäivän kunniaksi julkaistussa podcastissa pohditaan tasavallan presidentin kanssa kompromisseja, ideologista sillanrakennusta ja pitkäjänteistä talouspolitiikkaa.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan politiikan tekotapa on viime vuosina muuttunut lyhytjänteisemmäksi ja hektisemmäksi. Kansallisten puoluerajat ylittävien missioiden sijaan politiikassa on siirrytty yhä enemmän demonstraatioiden aikaan.

Varsinaista päätöstä tärkeämpää päättäjille tuntuu usein olevan se, että miltä päätös näyttää ulospäin.

Niinistö pohtii politiikan muuttumista torstaina julkaistavassa Väinö Tanner-podcastissa.

Tannerin syntymästä tulee perjantaina 12. maaliskuuta kuluneeksi 140 vuotta. Synttäreiden kunniaksi Tannerista julkaistaan kolmiosainen podcast-sarja.

Podcastit ovat toimittaneet Tampereen yliopiston työelämäprofessori Matti Apunen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusprofessori Mika Maliranta, jotka ovat molemmat vankkoja Tanner-faneja.

Kaksikon kanssa keskustelevat podcasteissa muiden muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), kansanedustaja Elina Lepomäki (kok) ja taloushistorioitsija Antti Kuusterä.

Parasta Tanner-podcasteissa on se, että niissä puhutaan valtiomies Väinö Tannerin henkilöhistoriasta itse asiassa aika vähän.

Ei siksi, että Tannerin tekemisistä ei pitäisi puhua – päinvastoin. Tanner on ehdottomasti Suomen 1900-luvun merkittävimpiä poliitikkoja. Mutta koska podcastissa pohditaan politiikan tulevaisuutta, on hyvä että katse on käännetty menneestä eteenpäin.

Ulkoministeri Väinö Tanner Yleisradiossa lukemassa kansalaisille talvisodan rauhanehdot 13.3.1940­

Tokoin senaatin, Tarton rauhanneuvotteluiden, talvisodan ja sotasyyllisyysoikeudenkäynnin sijaan podcasteissa lähestytään teemoja Tanneriin liitettyjen ominaisuuksien kautta – puhutaan siis kompromisseista, ideologisesta sillanrakennuksesta ja pitkäjänteisestä talouspolitiikasta.

Niistä kaikista on viime aikoina ollut pulaa.

Tämä luo keskusteluille kiinnostavan kehyksen. Ja saa esimerkiksi presidentti Niinistön pohdiskelemaan asioita tavalla, jota ei yleensä hänen haastatteluissaan kuule.

Apunen ja Maliranta lähtevät Niinistö-keskustelussa liikkeelle aseveliakselista sekä Väinö Tannerin ja Risto Rytin suhteesta.

Aseveliakselilla tarkoitetaan sotien jälkeen syntynyttä poliittista koalitiota, johon kuului edustajia kokoomuksesta, kansanpuolueesta ja Sdp:n oikeasta laidasta. Heitä yhdisti kriittinen suhtautuminen kommunisteihin, Neuvostoliittoon ja Urho Kekkoseen. Tanneria on usein pidetty aseveliakselin henkisenä johtajana.

Risto Ryti oli talvisodan ajan pääministeri ja sittemmin presidentti. Tanner puolestaan talvisodan ajan ulkoministeri. Kaksikon yhteistyö toimi hyvin vaikka heidän lähtökohtansa olivat hyvin erilaiset.

Ryti oli edistyspuolueen oikeistosiipeä edustanut liberaali, Tanner taas työväenluokkataustainen demarijohtaja. Siitä huolimatta heitä yhdistivät maan johtamisessa hyvinkin samanlaiset arvot ja periaatteet.

Podcastissa kysytään presidentti Niinistöltä, olisiko tämänkaltainen puoluerajat ylittävä aatteellinen silta enää nykyään mahdollinen?

Niinistön mukaan kyse taisi olla ennen kaikkea Rytistä ja Tannerista ihmisinä.

”Molemmilla oli samankaltaisia ominaisuuksia – joista eräs oli olla omilleen tiukka”, Niinistö sanoo.

”Tätä kautta päätyy ajattelemaan, että kysymys ei ollut niinkään puolueiden yhteenliittymästä, kun he keskenään puhuivat. Vaan kahden samaan suuntaan tahtovan ihmisen, jotka sitten vähän omiaan ojentelivat samaan suuntaan.”

Olla omilleen tiukka. Vähän omiaan ojentelivat.

Kovin tutuilta nämä määritelmät kuulostavat. Niitä olisi joku voinut aikoinaan varmaankin käyttää myös Sauli Niinistöstä, kun hän 1990- ja 2000-luvuilla johti kokoomusta ja toimi Paavo Lipposen (sd) kahdessa hallituksessa valtiovarainministerinä.

Niinistöä pidettiin tiukkana johtajana, jonka silmille harva tohti hyppiä.

”En ollut erityisesti laastarinkäyttäjä”, Niinistö muotoilee itse podcastissa.

Niinistön mukaan hänen ja Lipposen yhteistyö oli ”varsin vähäpuheista mutta paljon ymmärtävää”.

Ei tarvinnut montaa sanaa asioissa käyttää, Niinistö sanoo. Syynä oli Niinistön mukaan se, että etenkin Lipposen ykköshallitusta leimasi missio. Piti pelastaa Suomi laman kourista, saada työttömyys laskemaan ja velkaantuminen pysähtymään.

”Jos siitä jotain arvo- tai aatepohjaa etsii, niin eiköhän se ollut vain se että Suomi ja suomalaiset tästä selviävät. Se oli iso missio”, Niinistö sanoo.

Matti Apunen nostaa podcastin lopussa tämän omien ojentamisen yhdeksi Niinistö-haastattelun avainkohdaksi. Olihan kurinpito aikoinaan vahvan johtajan tunnusmerkki. Nykyisin vahvoina pidetään Apusen mukaan niitä, jotka osaavat nasevasti iskeä Twitterissä poliittista vastustajaa.

Ilahduttavaa Niinistön haastattelussa on kuitenkin se, että presidentti ei sen kummemmin lähde nostalgisoimaan ja hehkuttamaan takavuosien johtamistapaa.

Sen sijaan Niinistö arvioi, että kyse on ennen kaikkia maailman muuttumisesta hektisemmäksi. Kun elämä on ylipäätään nopeatempoisempaa, politiikka on nopeutunut siinä ohessa.

”Politiikka ei voi toimia muilla lainalaisuuksilla kuin muu elämä. Nykyisin on tarve saada nopeasti jälki näkyviin”, Niinistö sanoo.

Yhdessä sopiminen on Niinistön mukaan ilmiönä edelleen toki ”tuiki käyttökelpoinen”. Mutta samalla hän epäilee, että entisen kaltainen konsensus ei ole enää tässä maailmassa realismia.

”Politiikan teossa eletään aika toisenlaista aikaa, jossa sellainen hiljainen yhteisymmärrys saattaa koitua ymmärtäjilleen aika vaaralliseksi. Koska sen eräs ohjenuora oli olla demonstroimatta asioita kovin voimakkaasti etukäteen”, Niinistö sanoo.

Mihin viittaatte vaarallisuudella?

”Jossain vaiheessa Kataisen hallituksen aikana minulle iski vähän kerettiläinen epäilys, että kuinkahan se hallitus neuvottelee. Että keskitytäänkö primääristi siihen neuvotteluun vai siihen miten neuvottelutulos tarjotaan ulospäin välittömästi neuvottelun päätyttyä”, Niinistö vastaa.

Hmm, kiinnostavaa. Mutta mitäköhän Niinistö tarkkaan ottaen tällä viittauksella Jyrki Kataisen (kok) hallitukseen tarkoittaa?

Ensimmäisenä mieleen tulee kevään 2013 kehysriihi, jossa Kataisen hallitus ”spinnasi” oikein urakalla. Spinnaaminen tarkoittaa poliittisen viestin tarkoituksellista vääntämistä itselleen suosiolliseen suuntaan.

Kataisen hallitus julkaisi tuolloin tiedotteen kehysriihessä tekemistään päätöksistä, mutta ilmeisesti tarkoituksella jätti kansalaisten kannalta ikävät päätökset mainitsematta. Tiedotteessa ei kerrottu, että hallitus päätti muun muassa sähköverojen korotuksista, asuntolainojen korkovähennysoikeuden leikkauksesta ja opintolainojen korkovähennysoikeuden lakkauttamisesta.

Sen sijaan tiedotteessa korostettiin yhteisöveron alentamista.

Mutta tuskin Niinistö muistelee vain yhtä yksittäistä tiedotetta. Kyse taitaa olla pikemminkin laajemmasta poliittisen kulttuurin muutoksesta, joka alkoi vahvistua kymmenisen vuotta sitten.

Sosiaalinen media on varmasti lisännyt politiikan avoimuutta, kun päättäjät pystyvät kommunikoimaan suoraan äänestäjien kanssa. Vastaavasti somessa nousee herkästi myrsky milloin mistäkin asiasta, mikä on saanut poliitikot varpailleen.

Politiikan teko on muuttunut lyhytjänteisemmäksi, kun yksittäiset päätökset helposti irrotetaan tahallaan tai tahattomasti kokonaisuudesta. Pikavoitot ovat tärkeämpiä kuin pidemmän aikavälin kestävät ratkaisut.

Taloustieteilijä Bengt Holmström aiheutti vuonna 2017 pienoisen Twitter-myrskyn, kun hän sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että vaatimus avoimuudesta on yksi mahdollinen selitys poliittisten vastakkainasettelun kärjistymiselle viime vuosina.

Holmströmin näkemys perustui sopimusteoriaan, joka on Nobel-voittajan yksi keskeinen tutkimuskohde. Hän viittasi haastattelussa epäsymmetriseen informaatioon. Se tarkoittaa asetelmaa, jossa yhdellä sopijaosapuolella on muita enemmän tietoa.

Kansalaisilla on lähtökohtaisesti aina vähemmän tietoa päätöksenteon taustoista kuin poliitikoilla.

”Päättäjien täytyy pystyä käymään kauppaa päätöksistä, koska on tehotonta tehdä yksittäisiä päätöksiä tarkastelematta laajemmin kokonaisuutta. Toisin sanoen on järkevää ja tehokasta niputtaa useita päätöksiä yhteen päättäjien keskinäisillä sopimuksilla, mutta suuri osa kansalaisista ei luultavasti hyväksy sitä”, Holmström sanoi HS:n haastattelussa.

Holmströmin mukaan täydellinen läpinäkyvyys johtaa siis siihen, että poliittisia päätöksiä tehdään yksi kerrallaan ja huonoina kompromisseina.

Sauli Niinistö näkee siis Kataisen hallituksen jonkinlaisena käännekohtana poliittisessa päätöksenteossa. Sen jälkeen muutos on Niinistön jatkunut.

”Minusta nyt elämme sen kaaren nousua kohti uudenlaista ilmiötä. En voi olla kiinnittämättä huomiota siihen, että esimerkiksi Helsingin Sanomissa tavan takaa lukee, mitä hallitus tulee kahden päivän päästä päättämään”, Niinistö sanoo.

”Olemme siirtyneet jälkidemonstraatiosta etukäteisdemonstraatioon.”

Siis jos Kataisen hallitukselle oli tärkeää, että viesti menee päätöksenteon jälkeen hallituksen kannalta suotuisassa asennossa julki (jälkidemonstraatio), niin Sanna Marinin (sd) hallitus on vienyt tämän vielä pidemmälle. Nykyhallitukselle tuntuu Niinistön mukaan olevan tärkeää saada viesti suotuisassa valossa julki jo ennen varsinaista päätöksentekoa (etukäteisdemonstraatio).

”En ole ollenkaan vakuuttunut, että se palvelee välttämättä yhteisen mission asiaa. Toinen juttu on, jos päätös tarjotaan yhteisesti etukäteen eräällä tavalla mitattavaksi”, Niinistö sanoo.

Niinistö kommentoi podcastissa myös sitä, että aika moni poliitikko ja avustaja on viime vuosina jättänyt politiikan ja siirtynyt vaikuttajaviestinnän eli lobbauksen puolelle.

Ilmiötä Niinistö ei sinänsä tuomitse. Lähinnä hän kiinnittää huomiota siihen, että yhä harvempi tekee enää pitkää uraa puhtaasti politiikassa

Niinistö pitää kuitenkin hyvänä, että politiikassa toimivilla ihmisillä olisi kokemusta muustakin työstä kuin politiikasta. Työkokemuksen kautta ihmiset oppivat Niinistön mukaan ymmärtämään, mitä vastuu tarkoittaa.

”Poliittinen vastuu on helposti kollektiivista, työelämässä vastuu on usein henkilökohtaista. Vastuu opettaa ihmistä ymmärtämään, että tämä on minun hommani.”

Niinistö on monissa aiemmissa haastatteluissa ja puheissaan esittänyt huolensa maailman valtioiden rajusta velkaantumisesta, mitä edesauttaa keskuspankkien valtavat mittasuhteet saanut rahan luominen. Tähän teemaan hän palaa myös podcastissa.

Apunen ja Maliranta siteeraavat Tannerin kuuluisaa lausumaa siitä, miten hän on aina ”pessimisti ennen päätöksen tekoa, mutta optimisti päätöksen tekemisen jälkeen”. Tämän jälkeen haastattelijat kysyvät presidentiltä, miten hän näkee talouden kehittyvän keskipitkällä aikavälillä.

”En osaa olla sen enempää pessimisti kuin optimisti. Olemme jonkun uuden edessä”, Niinistö vastaa.

Väinö Tannerin syntymäpäivän kunniaksi tehdyt Pitkä silta -podcastit ovat torstaiaamusta alkaen kuunneltavissa esimerkiksi Spotifyssa. Lisäksi Väinö Tanner säätiö järjestää perjantaina 12. maaliskuuta kello 14.30–16.00 verkkokeskustelun otsikolla ”Kompromissien loppu”. Keskustelun juontavat Matti Apunen ja Mika Maliranta. Vieraina keskustelussa ovat sisäministeri Maria Ohisalo, kansanedustaja Elina Lepomäki, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, taloushistorioitsija Antti Kuusterä ja SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.