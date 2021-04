Hallituksen riita on siirtynyt metafyysiselle tasolle, jossa kyse ei ole enää meno­kehyksistä tai turpeesta vaan jostain paljon epä­määräisemmästä

Entinen pääministeri Esko Aho kommentoi tiistaiaamuna hallituskriisiä Ylen aamutelevisiossa, mikä lisäsi entisestään keskustalaisten valmiutta lähteä hallituksesta.

Ei näytä hyvältä.

Näin sanoi entinen pääministeri Esko Aho (kesk) tiistaiaamuna Ylen haastattelussa. Tällä hän tarkoitti sitä, että tilanne ei Sanna Marinin (sd) hallituksen tulevaisuuden kannalta näytä hyvältä.

Ahon ja vihreiden entisen kansanedustajan Osmo Soininvaaran yhteishaastattelu tuli ulos ennen kello seitsemää aamulla – tässä tapauksessa kellonajalla on merkitystä, sillä moni keskustan kansanedustaja ehti nähdä haastattelun ennen eduskuntaryhmän kokouksen alkua.

Ja moni keskustaedustaja oli haastattelun myös nähnyt, näin kokouksesta kerrotaan. Ahon haastattelu tiettävästi vahvisti entisestään keskustalaisten haluja pistää hallituksessa pillit pussiin.

Ahon viesti oli se, että maailmantalous on lähdössä koronakriisin jälkeen rajuun kasvuun. Suomen kannalta olisi kaikkein tärkeintä pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin päästä tähän kasvupyrähdykseen mukaan. Valtion lisävelanotto ei Ahon mukaan tässä auta – ja itse asiassa liian löysä finanssipolitiikka voi johtaa talouden ylikuumenemiseen ja inflaation kiihtymiseen.

”Ei pidä heittää bensaa tuleen”, Aho sanoi. Hänen mukaansa valtiontaloudessa pitäisikin palata taas menokehyksiin – pitäisi siis hillitä velanottoa ja leikata menoja.

Hallituksen vääntö kehysriihessä on tiivistynyt kiistaan vuoden 2023 menokehyksen ylityksen tasosta. HS on kertonut, että pääministeri Sanna Marin esitti sunnuntaina vuoden 2023 ylityksen tasoksi 550 miljoonaa. Keskustan mielestä se oli liikaa.

Tänä aamuna HS kertoi, että Marin on antanut uuden kompromissiesityksen, jossa ylitys olisi hieman vähemmän eli 500 miljoonaa euroa.

Käytännössä keskustan ja hallituksen vasemmistopuolueiden välinen kiista koskee muutamaa sataa miljoonaa euroa. Se on valtiontalouden kokonaisuuden kannalta vähän – kuten esimerkiksi HS:n maanantaina julkaisemassa kirjoituksessa graafisesti osoitettiin.

Eikä hallituksen turvekiistakaan ole euromääräisesti suuren suuri.

Koska kipukohdat ovat näin pieniä, moni ulkopuolinen tarkkailija tuntuu edelleen uskovan, että sopu syntyy. Kompromissin tekemisen ei pitäisi olla ylivoimaista, koska se olisi rationaalista. Etenkin tilanteessa, jossa kaikilla hallituspuolueilla on hallituksen hajoamisvaihtoehdossa vain hävittävää.

Eikä hallituksen hajoaminen kesken koronakriisin ole myöskään Suomen kannalta hyvä juttu.

Mutta. Vaikka siinä ei päällisin puolin tunnukaan olevan mitään järkeä, hallitus saattaa silti kaatua.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että keskusta jättäisi hallituksen. Marinin hallitus voisi yrittää jatkaa toimimistaan vähemmistöhallituksena – mutta se tuskin onnistuisi muutamaa kuukautta pidempään.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puhui jo ennen puoliväliriihen alkua siitä, että hallituksen pitää löytää riihessä yhteinen ”näky”.

Sanakirjamääritelmän mukaan näky tarkoittaa ”kuviteltua tai aivoissa olevan fyysisen ongelman aiheuttama harhakuvaa”.

Harhakuvaa Saarikko ei varmastikaan tarkoittanut. Pikemminkin sitä, että hallituksella olisi yhteinen visio.

Sellaista hallituksella ei tällä hetkellä ole. Eikä se sitä välttämättä pysty enää luomaankaan. Sen verran tulehtuneilta hallituspuolueiden välit tällä hetkellä vaikuttavat.

Yhteinen visio on nimittäin abstrakti yleisempi näkemys politiikan suunnasta. Se ei synny vain siitä, että hallitus pääsee sopuun vuoden 2023 menokehyksen ylittävästä miljoonamäärästä.

Kysymys lähentelee pikemminkin metafysiikkaa.

Hallituksella pitäisi olla yhteinen tilannekuva, näkemys siitä missä Suomi on, mihin sen pitäisi mennä ja miten tätä tavoitetta voidaan parhaiten julkisen vallan toimesta avittaa.

Tätä yhteistä kuvaa hallituksessa ei tällä hetkellä ole.

Yhteisen tilannekuvan muodostaminen on tietysti vaikeaa, kun hallituksessa on viisi puoluetta, joiden aatepohjat ovat erilaiset. Näiden maailman­katsomuksellisten erojen yhteensovittaminen on hankalaa mutta toki mahdollista. Onnistuihan se myös kevään 2019 hallitusneuvotteluissa.

Yhteisen näyn löytyminen edellyttää keskinäistä luottamusta. Eikä sitä näytä tällä hetkellä olevan. Ei sitten tippaakaan, mikä näkyy esimerkiksi siitä, miten ärtyneitä kommentteja hallituspuolueiden edustajat laukovat taustakeskusteluissa toisistaan.

Näistä lähtökohdista hallituksen kompromissi vaikuttaa tällä hetkellä äärimmäisen vaikealta.

Keskustalaisten mielestä vastuu on pääministeri Sanna Marinilla, jonka liikkumavaraa rajoittaa kuitenkin se, että hallituspuolueista vihreät ja vasemmistoliitto ovat myöskin varpaillaan. Jos Marin antaa keskustalle periksi, niin jompikumpi näistä voi olla puolestaan lähtökuopissaan.

Esko Aho sanoi aamutelevisiossa, että kompromissia ei edes pitäisi tehdä. Siis siinä mielessä, että kaikki puolueet antavat jostain yksityiskohdasta vähän periksi ja saavat vastikkeeksi vähän lisää jostain muusta. Lopputuloksena on linja, johon kaikki ovat tyytymättömiä.

Tälle ei Ahon mukaan ole kovin hyvä odotus.

Aho sanoi, että yksityiskohtien sijaan hallituspuolueiden pitäisi nyt sopia pikemminkin suuresta linjasta. Niistä periaatteista, joilla hallitus tulee toimimaan seuraavat kaksi vuotta.

Näistä periaatteista sopiminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Eikä välttämättä ole edes mahdollista, mikäli jostain ei tule neuvotteluihin jotain täysin uutta, joka saisi ne liikahtamaan kokonaan uusille raiteille.

Kukaan ei vain oikein tunnu tietävän, mistä tämä uusi alku voisi löytyä.

Siksi hallituksen hajoaminen on tällä hetkellä hyvinkin mahdollista. Ei välttämättä vieläkään todennäköistä, mutta hyvinkin mahdollista.

Tunnelmaa ehkä kuvaa Esko Ahon aamutelevisiossa käyttämä kryptinen vertaus ”entisestä sotilaasta”.

”Tämä on kuin entisen sotilaan asento. Jos se ei korjaamalla parane, niin pitää tehdä kokonaan uusi asento. Panna stoppi tällaiselle vääntämiselle ja ryhtyä katsomaan isoa kuvaa.”